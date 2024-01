Bundesliga 17. Spieltag Gratiswetten & Bonusangebote

Nach der Winterpause geht‘s an diesem Wochenende in der Bundesliga weiter. Die besten Bundesliga Gratiswetten & Bonusangebote gibt es hier.

Die Winterpause ist nun offiziell beendet und der 17. Spieltag der Bundesliga steht an. Während einige Teams die Zeit für ein kurzes Trainingslager in wärmeren Gefilden genutzt haben, absolvierten andere die Vorbereitung auf der heimischen Anlage. Zur Bundesliga-Rückkehr gibt es bei mehreren Bookies attraktive Gratiswetten und Boni.

Zum Auftakt des 17. Spieltags empfängt der FC Bayern München am Freitag die TSG Hoffenheim. Die Münchner konnten sich kurz vor dem Restart die Dienste von Defensivspieler Eric Dier sichern.

Neben den Bayern waren auch andere Teams auf dem Transfermarkt aktiv: Eintracht Frankfurt ist am Samstag bei RB Leipzig gefordert. Mit dabei sein werden auch die beiden Eintracht-Neuzugänge Donny van de Beek und Sasa Kalajdzic.

Der BVB holte indes mit Jadon Sancho einen alten Bekannten zurück in den Ruhrpott. Ob der Flügelflitzer allerdings am Samstag gegen Darmstadt bereits zum Einsatz kommt, wird sich zeigen.

Die besten Bundesliga Gratiswetten und Bonusangebote haben wir für euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Bundesliga 17. Spieltag: Gratiswetten & Wettbonus Angebote

Interwetten: 11 € Wettguthaben für Bundesliga Wetten

So funktioniert es:

Admiralbet: 100 € Jokerwette + 10 € Freebet für den 17. Spieltag der Bundesliga sichern

Obendrauf gibt es dann noch den regulären Admiralbet Wettbonus in Form einer 100 € Jokerwette. Mit ihr sichern User ihre Fußballwetten ab.

Bundesliga Jokerwette auf einen Darmstädter Heimsieg gegen BVB einsetzen

Dortmund tat sich in der Hinrunde gegen unangenehme Gegner oft schwer: Am Samstag ist der BVB zu Gast in Darmstadt. Hier könnte eine Überraschung mit einem Darmstädter Heimsieg drin sein. Mit der AdmiralBet JokerBet ergeben sich dabei spannende Wettoptionen.