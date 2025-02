Bundestagswahl Prognose der Buchmacher: Sieger & Verlierer der Wahl

SPORT1 Betting 22.02.2025 • 10:00 Uhr Wie fällt die Bundestagswahl Prognose der Buchmacher aus? Welche Parteien zählen zu den Siegern und Verlierern der Wahl 2025?

Am Sonntag, den 23. Februar 2025, findet in Deutschland die vorgezogene Bundestagswahl statt. Es geht darum, eine neue, mehrheitsfähige Regierung zu finden, die das Land zuverlässig in die Zukunft führen kann.

Pünktlich vor dem Wahltag gibt es die aktuelle Bundestagswahl Prognose der Buchmacher, die sich mit Siegern und Verlierern auseinandersetzt.

Welche Partei hat bei der Wahl die besten Chancen auf viele Stimmen und wer wird statt einer großen Wahlparty vielleicht eher Trübsal blasen?

Bundestagswahl Prognose: Welche Partei gewinnt die meisten Mandate?

Geht es nach der Buchmacher Prognose zur Bundestagswahl, dann erwartet uns am Sonntag eine klare Angelegenheit. Die Union aus CDU und CSU liegt mit großem Abstand in den Wettquoten vorne.

Die Sonntagsfrage bei den bekannten Meinungsforschungsinstituten bestätigt die Meinung der Buchmacher. Seit Monaten liegt die Union konstant weit vorne, kommt dabei stets auf über 30 Prozent der Wählerstimmen. Alles andere als ein deutlicher Wahlsieg wäre eine große Enttäuschung für CDU/CSU und Kanzlerkandidat Friedrich Merz.

Erster Verfolger ist in Umfragen wie Wahl Quoten die AfD. Unter der Führung von Spitzenkandidatin Alice Weidel wird die Alternative bei Bundestagswahlen das beste Ergebnis in ihrer noch recht jungen Geschichte einfahren.

Die SPD, 2021 noch der große Sieger bei der Bundestagswahl, fällt nach der gescheiterten Regierungszeit auf Platz 3 in den Wahl Prognosen der Buchmacher zurück.

Auch die Grünen werden vermutlich leichte Einbußen beim Stimmanteil in Kauf nehmen müssen. Zu einem großen Verlierer sollte die Partei mit Umweltfokus aber nicht werden, wenn wir den Wettanbietern Glauben schenken.

Die Hürde der so wichtigen 5 Prozent wird Die Linke wohl überspringen. In den Bundestagswahl Umfragen war die Partei zuletzt konstant oberhalb dieser Marke dabei.

Kämpfen müssen derweil die FDP und das BSW. Bei beiden wird es ein ganz heißes Rennen bis zur Schließung der Wahllokale am Sonntagabend. In den Bundestagswahl Wettquoten von Interwetten , die in Deutschland nicht verfügbar sind, liegen FDP, BSW und Linke gemeinsam am Ende.

Wie stehen die Wahlchancen der Union mit Merz?

Die CSU/CSU mit Kanzlerkandidat Friedrich Merz werden laut Bundestagswahl Prognose also die meisten Stimmen bekommen. Doch wie viele Stimmen werden es wohl insgesamt?

Interwetten setzt die Union in der dazu passenden Über/Unter-Wette auf 30,5 Prozent der Stimmen. Beide Optionen werden statt heute als gleich wahrscheinlich angesehen.

Ein Blick auf die CDU Umfragewerte vor der Wahl 2025 zeigt, dass man damit wohl im richtigen Bereich liegt. Der Trend zeigt jedoch eher nach unten und sieht die Union im Umfrage-Durchschnitt bei exakt 30,0 Prozent.

Trotzdem werden CDU und CSU am Ende die stärkste Kraft und – das Finden eines oder mehrerer Koalitionspartner vorausgesetzt – auch den nächsten Bundeskanzler stellen.

Bundestagswahl Prognose: Wird die AfD zum großen Sieger?

Zum großen Gewinner der Wahl wird der Sonntagsfrage zufolge die AfD. Denn in allen Umfragen erreicht die Partei über 20 Prozent und damit rund 10 Prozent mehr als noch bei der Bundestagswahl 2021.

Auch die Bundestagswahl Prognose der Buchmacher fällt bei der AfD sehr positiv aus. Zwar werden unter 22,0 Prozent der Stimmen erwartet, doch selbst mit 21 Prozent wäre man vonseiten der rechten Partei definitiv glücklich.

Wahlverlierer SPD: Auf wie viel Prozent retten sich Scholz & Co.?

Die SPD muss sich nach recht verkorksten dreieinhalb Regierungsjahren neu aufstellen, tut dies aber nicht wirklich. Einmal mehr tritt Olaf Scholz als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten an, obwohl es parteiintern viel beliebtere Kandidaten gegeben hätte.

Aktuell fällt die SPD Wahl Prognose so aus, dass der Partei mehr als 15,5 Prozent Stimmanteil zugetraut wird. In den Umfragen präsentiert sich die SPD wechselhaft zwischen 15 und 17 Prozent.

Wahl Prognose zu den Grünen: Solide, aber keine grüne Wahl

Aufseiten der Grünen gibt es bei der Wahlprognose wenig zu diskutieren. Einmal mehr wird die Partei ein solides Ergebnis abliefern, das laut Einschätzung der Wettanbieter leicht unter jenem von 2021 liegen wird. Bei 13,5 Prozent Stimmanteil setzt Interwetten B90/Die Grünen an.

Die Hochrechnungen zur Bundestagswahl zeigen, dass die Grünen auf ihre Stammwählerschaft bauen können, es sich aber 2025 um keine „grüne“ Wahl handelt, sprich die zentralen Themen der Partei aufgrund von Kriegen und Wirtschaftskrise nicht im Fokus stehen.

Buchmacher Prognose: Schaffen die kleineren Parteien den Einzug in den Bundestag?

Spannend ist auch der Blick auf die Bundestagswahl Buchmacher Wettquoten der kleineren Parteien. Der Linken wird etwa mit 6,0 Prozent der Stimmen am meisten zugetraut. Der Aufwärtstrend in den Umfragen der letzten Wochen ist bemerkenswert.

Noch den gesamten Januar über lag die Linke in der Sonntagsfrage in Deutschland zwischen 2,5 und maximal 4,0 Prozent. Nun scheint der Einzug in den Bundestag recht eindeutig zu gelingen.

An diesem scheitern den aktuellen Wahlumfragen zufolge die FDP und das BSW. Beim BSW ist der Wahltrend seit Wochen rückläufig, nachdem man einst bei 8 bis 9 Prozent rangierte.

Die FDP bewegt sich wieder nach oben, könnte seine Bundestags-Chancen aber zu spät wiederbelebt haben. Welche Wahl Prognosen werden sich am Sonntagabend bewahrheiten?