Die 5 besten Klub-WM Wetten für FC Bayern - Auckland FC

SPORT1 Betting 15.06.2025 • 07:00 Uhr Die 5 besten Bayern - Auckland Wetten für den ersten Spieltag bei der Klub-WM 2025. Kann der FCB das Auftaktspiel gegen die Neuseeländer gewinnen?

Am Sonntag startet auch der FC Bayern in die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025. Zum Auftakt bekommt es der deutsche Meister mit dem Auckland City FC aus Neuseeland zu tun. Anpfiff ist am Sonntag um 18:00 Uhr (MESZ).

In einer Gruppe mit Boca Juniors, Benfica Lissabon und Auckland dürften die Neuseeländer der leichteste Gegner in der Vorrunde sein. Entsprechend wichtig ist es für die Bayern, einen gelungenen Start hinzulegen.

Bei den Buchmachern ist der Rekordmeister im Auftaktspiel natürlich der klare Favorit. Wir schauen uns die Klub-WM Quoten genauer an und stellen die fünf besten Klub-WM Wetten für Bayern gegen Auckland vor.

Klub-WM Wetten: Die 5 besten Wetten für Bayern - Auckland

Torfestival für die Bayern mit Handicap-Wette?

Größer könnte der Unterschied zwischen zwei Vereinen in einem Wettbewerb kaum sein. Die Bayern werden mit einem Gesamtmarktwert von über 900 Millionen Euro geschätzt. Auckland City hingegen liegt mit einem Marktwert von knapp 5 Millionen Euro bei der Klub-WM abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Zwar wird das Duell auf dem Rasen nicht über die Marktwerte entschieden, alles andere als ein klarer Bayern-Sieg zum Auftakt wäre allerdings eine Überraschung. Da selbst die Handicap-Wette über 90 Minuten nur vergleichsweise niedrige Quoten bringt, empfehlen wir den Tipp auf -2-Handicap zur Halbzeit. Für diese Wette bietet Merkur Bets eine Quote von 2,58.

Bayern-Sieg ohne Gegentor?

Während Bayern München zu den besten und professionellsten Vereinen der Welt gehört, wird in Auckland nur semi-professionell Fußball gespielt. Einer der besten Torschützen des Teams, Angus Kilkolly, arbeitet im “echten Leben” in einer Firma für Elektrofahrzeuge.

Zwar haben Bayern aktuell mit akuten Verletzungssorgen in der Innenverteidigung zu kämpfen – unter anderem fallen Upamecano, Kim, Davies und Ito aus – doch trotzdem ist es nicht gerade wahrscheinlich, dass die Neuseeländer einen Treffer erzielen. Sollte Bayern zu null gewinnen, steht eine Quote von 1,70 auf dem Spiel.

Trifft Tah beim Debüt?

In der Innenverteidigung der Bayern ist also der Notstand ausgebrochen. Da kommt es gelegen, dass Neuzugang Jonathan Tah bereits mit in die USA reist. Der Nationalspieler hat gute Chancen, sich als Abwehrchef in München zu etablieren. Man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass Tah gleich in seinem ersten Spiel für die Bayern von Beginn an spielen wird.

Seine Kopfballstärke ist aus Leverkusen bekannt. Sollte der Innenverteidiger, vielleicht nach einem Standard, bei seinem Debüt treffen, bietet Merkus Bets eine Quote von 4,00.

Trifft Auckland das Tor?

Da die Bayern vor allem der Innenverteidigung auf dem Zahnfleisch laufen, kann man davon ausgehen, dass am Sonntag eine Abwehr aufläuft, die in dieser Formation noch nie zusammen auf dem Platz stand. Ein eingespielte Defensive wird nicht wirklich zu erwarten sein.

Das könnte natürlich die Chance für Auckland sein, doch einen Treffer zu erzielen. Sollte es den Neuseeländern gelingen, zu treffen und Bayern ebenfalls erfolgreich sein, gibt es für die Wette “Beide Teams treffen” eine Quote von 3,80.

Halten die Bayern das eigene Tor sauber, oder gelingt Auckland City die Sensation?

Ein Schützenfest zum Auftakt – aber weniger als 6 Tore?

Auch wenn man dem Underdog die Daumen drückt, deutet alles darauf hin, dass wir am Sonntag jede Menge Tore zu sehen bekommen. Und wahrscheinlich werden diese ziemlich ungleichmäßig verteilt.

Allerdings sollte man auch beachten, dass die Bayern aus einer anstrengenden Saison kommen und sich erst einmal mit der neuen Umgebung vertraut machen müssen.

Gut möglich also, dass der FCB früh mit zwei oder drei Toren führt und dann einen Gang zurückschaltet. Sollten am Ende der Partie insgesamt höchstens fünf Tore auf der Anzeigetafel stehen, steht eine Quote von 1,65 auf dem Spiel.