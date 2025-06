Die 5 besten Klub-WM Wetten für Fluminense - Dortmund

SPORT1 Betting 17.06.2025 • 07:00 Uhr Die 5 besten Fluminense - BVB Wetten für den ersten Spieltag bei der Klub-WM 2025. Kann der BVB das Auftaktspiel gegen die Brasilianer gewinnen?

Vom 14. Juni bis zum 13. Juli findet in den USA die erste FIFA Klub-WM mit 32 Teilnehmern statt. Mit dabei ist auch Borussia Dortmund. Die Schwarzgelben starten am Dienstag um 18:00 Uhr (MESZ) gegen Fluminense Rio de Janeiro in das Turnier.

Damit bekommt es der BVB direkt zum Auftakt mit dem vermeintlich schwersten Gruppengegner zu tun. Neben Fluminense treffen die Westfalen in der Vorrunde noch auf Ulsan HD und die Mamelodi Sundowns.

Umso wichtiger ist ein gelungener Auftakt. Denn im direkten Duell mit dem größten Konkurrenten um den Gruppensieg wären drei Punkte Vorsprung extrem wertvoll. Wir haben uns die Klub-WM Quoten genauer angeschaut und stellen die fünf besten Klub-WM Wetten für Fluminense gegen Dortmund vor.

Klub-WM Wetten: Die 5 besten Wetten für BVB - Auckland

Unter 2,5 Tore – Low-Scoring zum Auftakt?

Die Bayern haben zum Auftakt ein echtes Torfestival gefeiert und 10:0 gegen Auckland City gewonnen. Ungleich schwerer dürfte es für den BVB gegen Fluminense werden. Immerhin handelt es sich hier um einen großen brasilianischen Traditionsverein.

Zwar geht der BVB bei den Wettanbietern als klarer Favorit in die Partie, doch ein deutlicher Sieg ist alles andere als sicher. Schließlich kommen die Westfalen aus einer langen Saison mit einem kräftezehrenden Endspurt.

Auch die Reisestrapazen könnten noch einen Einfluss auf das Spiel der Schwarzgelben haben. Wir gehen deshalb von einem eher taktisch geprägten Spiel aus. Sollten unter 2,5 Tore fallen, bietet Merkur Bets eine Quote von 2,16.

Dortmund siegt und beide Teams treffen

Bei den Klub-WM Quoten ist der BVB der klare Favorit. Das mag auch damit zusammenhängen, dass die Mannschaft von Trainer Niko Kovac im Saisonendspurt der Bundesliga sieben der letzten acht Spiele gewonnen hat. Allerdings sind sie in diesem Zeitraum nur zweimal ohne Gegentor geblieben.

Fluminense hingegen befindet sich noch mitten in der Saison. Zwar sind sie in der heimischen Liga seit drei Spielen ungeschlagen, doch so richtig rund läuft es noch nicht. Immerhin haben sie in 11 Spielen bereits 15 Treffer erzielt. Auch wenn mit German Cano der wohl beste Stürmer von Fluminense ausfällt, glauben wir, dass die Brasilianer mindestens ein Tor erzielen. Sollte Dortmund gewinnen und beide Teams treffen, bietet Merkur Bets eine Quote von 3,05. Diese Quote eignet sich auch gut für eine Auswahl im Merkur Bets Kombiwetten Bonus.

Setzt Guirassy seinen Lauf fort?

Serhou Guirassy hat eine herausragende Debüt-Saison beim BVB gespielt. Allein in der Bundesliga hat er 21 Tore in 30 Spielen erzielt und dabei an den letzten fünf Spieltagen in Serie getroffen. Klar, dass er in dieser Form auch gegen Fluminense der aussichtsreichste Torschütze ist. Denn nicht nur aus dem Spiel heraus, sondern auch vom Elfmeterpunkt dürfte der Stürmer aus Guinea die Verantwortung übernehmen.

Der etatmäßige Elfmeterschütze Emre Can fehlt voraussichtlich wegen Adduktorenbeschwerden. Sollte Guirassy am Dienstag treffen, ob aus dem Spiel oder vom Elfmeterpunkt, gibt es bei Merkur Bets eine Quote von 1,85. Sollte der Stürmer treffen und der BVB gewinnen, steht sogar eine Quote von 2,32 auf dem Spiel!

Unentschieden zur Halbzeit – oder Endstand?

Bei den Klub-WM Wetten ist der BVB der klare Favorit. Doch mögliche Gründe für einen Stotterstart wie die lange Saison oder Reisestrapazen haben wir schon genannt. Gut möglich also, dass Fluminense den Westfalen mehr abverlangt, als man zunächst denken mag.

Sollte es zur Halbzeit – oder nach 90 Minuten – Unentschieden stehen, bietet Merkur Bets eine Quote von 1,97. Falls diese Wette zur Halbzeit nicht aufgegangen ist, bleibt immer noch die Chance auf das passende Ergebnis am Ende des Spiels.

Dortmund gewinnt und über 2,5 Tore

Die Borussia hat einen starken Saisonendspurt hingelegt und noch den Sprung in die Top 4 geschafft. Das hat zwar jede Menge Kraft gekostet, allerdings dürfte das Erfolgserlebnis weitere Reserven freisetzen. Sollte der BVB in der gleichen Form wie in den letzten Wochen der Saison zur Klub-WM fahren, muss sich die Konkurrenz warm anziehen.

In den letzten acht Spielen mit BVB-Beteiligung sind immer mindestens vier Tore gefallen. Sollten die Schwarzgelben am Dienstag gegen Fluminense gewinnen und dabei über 2,5 Tore fallen, gibt es eine Quote von 2,13.