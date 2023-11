Die 7 besten Wetten & Quoten zu NFL Week 10

Die NFL lädt zum zweiten Mal hintereinander in den Deutsche Bank Park nach Frankfurt. Statt einem Topspiel steigt dort am 10. Spieltag aber das Duell Patriots vs. Colts, also zwischen zwei Mannschaften, die eher am Tabellenende zu finden sind.

Welche sind die besten NFL Wetten der Buchmacher für Week 10? Welche Quoten locken für NFL Deutschland und die übrigen Sonntagsspiele besonders?

Hier sind unsere sieben besten Wetten für den 10. Spieltag, mit Steelers vs. Packers, Ravens vs. Browns oder auch Cowboys vs. Giants.

Die besten NFL Wetten zu Week 10:

Frankfurt Teil 2 in den NFL Quoten am Sonntag

Die New England Patriots treffen im NFL Deutschland Spiel Nummer 2 am Sonntagnachmittag auf die Indianapolis Colts. Dabei gelten die Colts als leichte Favoriten - umso mehr, da die Offensive mehr ins Rollen kommt als jene der Patriots. Die beste NFL Quote für einen Sieg von Indianapolis gibt es mit 1.83 bei bwin.

Spannend wird es im Anschluss an das zweite Spiel in Frankfurt am 10. Spieltag auch beim Duell Ravens vs. Browns. Baltimore gewann zuletzt vier Spiele in Folge, während Cleveland unkonstant bleibt. Den Ravens-Sieg mit Handicap -6 gibt es bei Oddset zur Wettquote 1.91.

Zwei traditionsreiche Franchises prallen beim NFL-Spiel Pittsburgh Steelers vs. Green Bay Packers aufeinander. Die Steelers sind in dieser Saison besser unterwegs, bieten aber offensiv wie die Packers nicht allzu viel. Unsere NFL Wetten beinhalten damit Unter 39,0 Punkte - bei bet365 zur Quote 1.90.

Wer nach der Bet3000 Einzahlung das neue Wettguthaben nutzen möchte, dem sei die Partie Vikings vs. Saints ans Herz gelegt. Die Vikings gewannen zwar vier Spiele in Folge, sind mit Backup-Quarterback Dobbs aber definitiv nicht der Favorit in diesem NFL-Spiel. Bei Bet3000 wetten wir deshalb auf einen Saints-Erfolg zur Quote 1.70.

NFL Wetten zum 10. Spieltag: Weiter 49ers-Krise?

Nach drei Niederlagen in Serie treten die San Francisco 49ers ausgerechnet bei den Jacksonville Jaguars an, die zuletzt fünfmal in Folge gewannen. Darunter befanden sich beachtliche Erfolge, etwa beim 25:20 gegen die Bills in London. Bei NEObet setzen wir darauf, dass sich die Serie fortsetzt: Jaguars-Sieg zur NFL Wettquote 2.42.

WETT-NEWS BEI SPORT1

Ein ungleiches Duell steht auch mit LA Chargers vs. Detroit Lions auf dem NFL-Spielplan der Week 10. Denn während die Chargers noch im Monday Night Football aktiv waren, kommen die Lions frisch erholt aus einer Bye-Week. Entsprechend erwarten wir einen deutlichen Sieg Detroits - mit Handicap -3,5 zur Quote 1.95 bei AdmiralBet.

Abschließend noch der Blick auf das Sonntagsspiel zwischen den Dallas Cowboys und den New York Giants. Die Cowboys stehen bei fünf Siegen in Folge im direkten Vergleich, gewannen am 1. Spieltag mit 40:0. Ein Cowboys-Sieg mit HC -13,5 gibt es als NFL Wette bei Interwetten zur Quote 1.60.

NFL Week 10 Spielplan