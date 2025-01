Die besten Wetten & Quoten für die NFL Championship Games 2025

SPORT1 Betting 25.01.2025 • 10:00 Uhr Championship Games 2025 in den NFL Playoffs 2025: Die besten NFL Wetten für die Championship Games. Diese Quoten lohnen sich besonders!

Die NFL Playoffs nähern sich ihrem Ende und jetzt entscheidet sich, welche beiden Teams in den Super Bowl 2025 einziehen. Am Sonntag stehen die beiden Championship Games in der AFC- und der NFC Conference auf dem Programm.

Wer ist der Favorit bei den NFL Wetten der Buchmacher und welche Quote lohnen sich für die NFL Championship Games am Sonntag besonders?

Hier sind unsere besten Wetten für die Championship Games mit Philadelphia Eagles vs. Washington Commanders und Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills.

Die besten NFL Wetten zu den Conference Finals:

NFL Playoff Quoten: NFC Championship mit Eagles vs. Commanders

Los geht es am Sonntagabend um 21:00 Uhr deutscher Zeit mit dem NFC Championship Game zwischen den Philadelphia Eagles und den Washington Commanders. Die Eagles sind als 2nd Seed in die Playoffs eingezogen und hatten mit den Green Bay Packers (22:10) und den LA Rams (28:22) keine größeren Probleme.

Auf der anderen Seite steht mit den Washington Commanders ein echtes Überraschungsteam im NFC Championship Game. Dass sie die Detroit Lions mit 45:31 vom Platz fegen würden, hatten wohl nur die wenigsten Experten auf ihrer Rechnung.

Auch wenn die Eagles das letzte direkte Duell in der Regular Season knapp verloren haben, sind sie am Sonntag der klare Favorit. Für einen -6-Handicap-Erfolg der Eagles bietet bwin eine Quote von 1.87.

Vor allem Saquon Barkley spielt eine bärenstarke Saison. Nach seiner historischen Leistung gegen die Rams, bei der 255 Yards und zwei TD erzielte, ist auch am Sonntag wieder mit ihm zu rechnen. Wenn er den Ball am Sonntag wieder zweimal in die Endzone trägt, steht bei Interwetten eine Quote von 2.80 auf dem Spiel.

Die Commanders sind das Team mit der größten Punkteausbeute in der Postseason (68 Punkte), während die Eagles in den beiden Spielen auf 50 Zähler kommen. Auch wenn das Faustpfand der Eagles die Defensive ist, könnte es einen Shootout geben. Sollten insgesamt über 47,5 Punkte erzielt werden, gibt es bei Merkur Bets eine Quote von 1.85.

NFL Playoff Wetten: AFC Championship mit Chiefs vs. Bills

Wesentlich ausgeglichener dürfte das AFC Championship Game zwischen den Kansas City Chiefs und den Buffalo Bills werden. Das suggerieren zumindest die Quoten bei den NFL-Buchmachern.

Für den Heimsieg der Chiefs bietet Interwetten eine Quote von 1.80, während für einen Sieg der Bills eine Quote von 2.00 auf dem Spiel steht.

Zwar konnten die Bills das letzte direkte Duell in der Regular Season für sich entscheiden, allerdings sind die Chiefs im heimischen Arrowhead Stadium noch ungeschlagen. Sollten sie auch das letzte Heimspiel in dieser Saison gewinnen, ginge es zum dritten Mal in Folge in den Super Bowl.

Natürlich stehen bei Chiefs vs. Bills auch die beiden Quarterbacks Patrick Mahomes und Josh Allen im Mittelpunkt. In den letzten drei Playoff-Duellen der beiden Teams gab es stets über 50 Gesamtpunkte. Unser Tipp für Sonntag lautet deshalb: Über 48,5 Punkte – 1.85 bei LeoVegas!

Dreimal sind die beiden Teams in den letzten vier Jahren in den Playoffs aufeinandergetroffen – und dreimal hatten die Chiefs die Nase vorn. Können die Bills die Serie der Chiefs endlich stoppen?

