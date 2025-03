Entscheidet Harry Kane Bayern - Leverkusen? Es gibt gute Gründe!

SPORT1 Betting 05.03.2025 • 12:00 Uhr Wird FCB-Star Harry Kane im Hinspiel Bayern - Leverkusen im Champions League Achtelfinale zum entscheidenden Mann? Das spricht dafür.

Heute Abend ist es soweit: Der FC Bayern empfängt Bayer Leverkusen ( zu unserem Champions League Tipp ) zum Hinspiel im Champions League Achtelfinale. Die Star-Dichte ist groß und einmal mehr wird das Duell zwischen Jamal Musiala und Florian Wirtz im Mittelpunkt stehen.

Ein anderer Spieler, der ganz natürlich ebenfalls Beachtung findet, ist Harry Kane. Bayerns Starstürmer führt die Königsklasse schließlich in der wichtigsten aller Kategorien an.

Kane vor Bayern - Leverkusen mit meisten Toren seit 2023

Harry Kane kann vor dem gegnerischen Tor alles. Ob mit links, rechts oder mit dem Kopf: Wenn der Engländer in aussichtsreicher Position an den Ball kommt, gehen beim Gegner in schöner Regelmäßigkeit die Lichter aus.

So ist es kein Wunder, dass ein Blick auf die Statistik genau das bestätigt. Seitdem Kane im August 2023 zum FC Bayern wechselte, erzielte kein Spieler in der Champions League mehr Tore - also seit dem Start der vergangenen Spielzeit 2023/24.

Insgesamt 15 Mal traf der Engländer vor dem Hinspiel Bayern München - Bayer Leverkusen bereits, und führt ebenfalls die Liste in Punkto Scorerpunkte an. Dank fünf Vorlagen liegt Kane bei 20 Scorerpunkten.

In der laufenden Saison 2024/25 traf Kane derweil sieben Mal ins gegnerische Tor. Zugute kommt dem Spieler dabei auch seine Treffsicherheit bei Elfmetern, von denen er gegen Dinamo Zagreb bei seinem Viererpack gleich drei verwandelte.

Im direkten Vergleich ist Kanes Statistik ausbaufähig

Dass in den besten Bayern - Leverkusen Wetten von Sport1 dennoch kein Kane-Tor auftaucht, hat ebenfalls seine Gründe. Denn in fünf Spielen gegen die Werkself traf er bislang nur ein einziges Mal - beim 2:2 in der Bundesliga im September 2023.

Seitdem blieb der Engländer dreimal in Folge torlos, was fast ebenfalls für den FC Bayern selbst gilt. Denn es folgten aus Sicht der Münchner ein 0:3, 1:1 und zuletzt das viel diskutierte torlose Unentschieden im Liga-Topspiel.

Beim DFB-Pokal-Aus fehlte der Starstürmer der Bayern verletzt. Klar ist angesichts der Kane Bilanz gegen Leverkusen dennoch: Der Engländer braucht mehr Unterstützung von seinen eigenen Mitspielern, um auch gegen Bayer 04 erfolgreicher zu sein.

Zu oft waren die anderen Offensivakteure gegen die Werkself komplett oder größtenteils abgemeldet, was dazu führte, dass Kane sich tief im Mittelfeld selbst die Bälle holen musste.

Bayern - Leverkusen: Das Selbstvertrauen stimmt

Dafür, dass nicht nur Kane seine persönliche Serie aufhübscht, sondern auch der FC Bayern erstmals gegen Bayer Leverkusen unter Xabi Alonso gewinnt, spricht das allgemein gestiegene Selbstvertrauen der Münchner.

Denn die letzten drei Bundesligaspiele hatten es mit den Gegnern Leverkusen, Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart in sich. Doch mit sieben von neun möglichen Punkten sammelte man fast die optimale Ausbeute ein und hielt den Acht-Punkte-Vorsprung auf die Werkself.

Dementsprechend dürften die Bayern mit Selbstvertrauen in das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gehen. Das Wissen, auch in wichtigen Spielen abliefern zu können, ist nach Schwierigkeiten zu Beginn der Saison nun endlich vorhanden.

Führt dieses Wissen in Verbindung mit einem torhungrigen englischen Superstürmer zum gewünschten Resultat, also einem Heimsieg? Gegen 23:00 Uhr sollten wir mehr wissen!