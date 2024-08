Gelingt der Dresden Aufstieg 2025? Das sagen die Buchmacher!

von SPORT1 Betting 01.08.2024 • 11:00 Uhr Gelingt 2024/25 endlich der Dresden Aufstieg? Die Prognose der Buchmacher mit Wettquoten für 3. Liga Meisterschaft und Aufstieg.

2022 stieg Dynamo Dresden in die 3. Liga ab und versucht seitdem vergeblich, in die 2. Bundesliga zurückzukehren. Platz 6 und 4 reichten in den letzten Jahren nicht aus.

Gelingt der Dresden Aufstieg in die 2. Bundesliga 2024/25? Oder wird Dynamo sogar als Meister neuer Zweitligist?

Die Buchmacher sind in ihrer Dresden Aufstieg Prognose optimistisch, was die diesjährige Drittliga-Saison angeht.

Buchmacher Prognose: Gelingt der Dynamo Dresden Aufstieg?

Dresden Aufstieg ist realistisch - doch ist man wirklich Favorit?

In den 3. Liga Aufstieg Wettquoten liegt Dynamo Dresden auf der Spitzenposition, ehe es in die Saison 2024/25 geht. Die Buchmacher Prognose fällt also überaus positiv aus, was den Traditionsverein aus Sachsen angeht.

Doch warum eigentlich, könnte man als Kritiker fragen? In den letzten Jahren ging es bei Dynamo oft drunter und drüber, was letztlich dazu führte, dass der Aufstieg in die 2. Liga zweimal verpasst wurde.

Geht es nach dem durchschnittlichen Marktwert pro Spieler im Kader, so liegt Dresden zwar im oberen Drittel der Tabelle - doch für die Top-5 reicht es nicht.

Immerhin die nötige Erfahrung ist im Kader von Dynamo allemal vorhanden. Das gilt gleichfalls für die individuelle Qualität. Doch sollten langfristige Verletzungen das Team schwächen, ist fraglich, wie die Dresdner damit umgehen.

Wird Dresden jetzt 3. Liga Meister?

Den Aufstiegs-Quoten entsprechend, liegt Dynamo auch in der Meister Prognose der 3. Liga ganz vorne. Doch wer sind eigentlich die Hauptkonkurrenten im Kampf um den Titelgewinn?

Ganz vorne liegt beim Buchmacher bwin der 1. FC Saarbrücken, der in der letzten Saison ebenfalls knapp am Aufstieg vorbeischrammte. Auch der SV Sandhausen gilt als Mitfavorit im Kampf um die Drittliga-Meisterschaft.

Dazu dürfen die Absteiger aus der 2. Liga nicht abgeschrieben werden. Insbesondere Hansa Rostock und der SV Wehen Wiesbaden werden neben Dresden in den Aufsteiger Prognosen geführt.