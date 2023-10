German Darts Championship Quoten & Favoriten

Vom 13. bis 15. Oktober 2023 steht in Hildesheim die German Darts Championship auf dem Spielplan der PDC European Tour. Auf der 13. Station gibt es allerhand Top-Stars des Sports zu sehen.

Wie stehen die aktuellen German Darts Championship Wettquoten der Buchmacher und zugunsten welches Favoriten schlägt am Ende die Prognose aus?

German Darts Championship Quoten bei bet365:

Wer gewinnt die German Darts Championship? Die Favoriten

Als Favorit gilt in den German Darts Championship Quoten an diesem Wochenende Michael van Gerwen. Der Niederländer gewann den Wettbewerb im Vorjahr und will seinen Titel gerne verteidigen.