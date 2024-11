Nations League: Gratiswetten & Bonusangebote zu Ungarn - Deutschland

Am letzten Spieltag der UEFA Nations League kommt es zum Duell Ungarn - Deutschland. Die besten Gratiswetten & Bonusangebote dazu gibt es hier.

Am letzten Spieltag der UEFA Nations League kommt es zum Duell Ungarn - Deutschland. Die besten Gratiswetten & Bonusangebote dazu gibt es hier.

Für Deutschland steht heute (19. November, 20:45 Uhr) das letzte Spiel der Gruppenphase in der Nations League an. Das DFB-Team ist dabei zu Gast in Ungarn.