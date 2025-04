NFL Draft Wetten 2025: Wer wird Nummer 1 Pick in der NFL?

In der Nacht vom 24. auf den 25. April 2025 findet in Green Bay der NFL Draft statt. Dabei werden die besten College-Spieler aus den USA von den 32 NFL-Teams ausgewählt.

NFL Draft Wetten: Wer wird 2025 Nummer 1 Pick?

Wer wird als Nummer 1 gepickt? Welche Überraschungen gibt es in den Top 10? Bei Buchmachern wie bet365 sind bereits zahlreiche NFL Draft Wetten verfügbar, inklusive interessanter Quoten auf den First Overall Pick.