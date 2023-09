Die 7 besten Wetten & Quoten zu NFL Week 1

Mit dem NFL Start ist die beste American-Football-Liga der Welt endlich wieder da. Nach dem Sieg der Detroit Lions beim Titelverteidiger Kansas City Chiefs stehen ab Sonntagabend 16 weitere Partien auf dem NFL Spielplan von Week 1.

Wo gibt es die besten NFL Wetten bei den Buchmachern? Und welche NFL Week 1 Quoten lohnen sich besonders?

Wir haben sieben Tipps herausgesucht, die es am 1. Spieltag besonders in sich haben.

Die besten NFL Wetten zu Week 1 der Regular Season:

NFL Quoten: Burrow-Show nach Vertragsverlängerung?

Nach der Unterschrift unter einen neuen Fünfjahresvertrag im Wert von bis zu 275 Millionen US-Dollar wirft Bengals-Quarterback Joe Burrow am Sonntag gegen die Browns erstmals wieder die Bälle durch die Luft.

Gegen das lange Jahre als Angstgegner etablierte Cleveland will der junge Star gleich zeigen, dass er seinen neuen Vertrag verdient. Recht sicher sollte die NFL Wette auf 250+ Yards zur Quote 1.58 bei bet365 aufgehen.

Spannend wird es vermeintlich nicht in LA, wo die Chargers die Miami Dolphins empfangen. Die Chargers sind sehr heimstark, die Fins hingegen auswärts extrem schwach. Alle spricht für die NFL Quote 1.60 für Heimsieg bei Interwetten.

Ähnliche Probleme wie die Dolphins haben auswärts die LA Rams. Eine Niederlage folgte in der letzten verkorksten Saison auf die andere. Nun folgt in Week 1 der NFL ausgerechnet die Reise nach Seattle. Dort wird nichts zu holen sein - Heimsieg Seahawks zur Quote 1.45 bei Bet3000.

Saints mit Auftaktsieg in den NFL Wetten?

Nichts zu holen ist ein gutes Stichwort. Denn man kann kaum als größerer Favorit in ein Spiel gehen als die Baltimore Ravens gegen die Houston Texans. Für etwas Value empfehlen wir die Handicap-Wette. Einen Ravens-Sieg mit -7,5 Punkten gibt es immerhin zur NFL Quote 1.72 bei bwin.

Auch die Saints hoffen in den NFL Wetten auf einen erfolgreichen Auftakt. Gegner sind in Week 1 die auswärtsschwachen Titans, die nicht wahnsinnig viel besser als im Vorjahr wirken. Das spannend wirkende Handicap -3 spielen wir bei Oddset zur Quote 1.87 an.

Deutlich enger dürfte es in Pittsburgh werden, wo die Steelers auf die San Francisco 49ers treffen. Dennoch gehen die Niners auch auswärts als Favorit ins Spiel, wo sich vor allem die defensive Qualität auszahlen sollte. Ein knapper Niners-Sieg mit Handicap -1,5 klingt nach einer guten NFL Wette - bei AdmiralBet zur Quote 1.75.

Zum Abschluss noch ein Blick auf den ersten Auftritt der New England Patriots. Die sind gegen die Philadelphia Eagles nur Außenseiter. Allerdings spricht in New England wenig für ein punktreiches Spiel. Bei NEObet gibt es die Quote 1.84 für Unter 44,5 Punkte.

