Die 7 besten Wetten & Quoten zu NFL Week 8

Die Hälfte der NFL-Saison 2023/24 ist bereits fast wieder Geschichte. Und das bisherige Spieljahr bietete oben wie unten in der Tabelle Spannung pur.

Welche sind die besten NFL Wetten der Buchmacher für Week 8? Welche Quoten lohnen sich in der Woche vor NFL Deutschland besonders?

Hier sind sieben Tipps für die Sonntagsspiele am 8. Spieltag, darunter ein Duell in New York, die bislang starken Chiefs und Eagles sowie ein Divisional-Duell im Norden.

Die besten NFL Wetten zu Week 8:

NFL Quoten für das Stadtduell im Big Apple

Aus sportlicher Sicht ist das stadtinterne Duell zwischen den Giants und Jets in NFL Week 8 nicht das große Highlight. Doch wenn Big Apple auf Big Apple trifft, schauen die USA zu. Beide Teams gewannen zuletzt, doch als Favorit gehen die Jets nach dem Sieg gegen die Eagles plus Bye-Week in die Partie. Jets zur Quote 1.67 finden wir bei bwin vor.

Jene Eagles treffen am 8. Spieltag auf die Washington Commanders, die ihrerseits gegen die Giants verloren. Hier spricht alles für die Eagles, die nach der Jets-Pleite zuletzt die Miami Dolphins eindrucksvoll bezwangen. Ein Sieg mit Handicap -6,5 gibt es bei bet365 zur NFL Wettquote 1.90.

Ein Duell in der NFC North zieht ebenfalls viel Aufmerksamkeit in den NFL Wetten auf sich. Die Packers empfangen die Vikings. In fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen wurde es ein Offensivspektakel. Bei Oddset wetten wir deshalb auf Über 43 Punkte im Spiel zur Quote 1.91.

Als Favorit gehen die Dallas Cowboys daheim gegen die LA Rams ins Spiel. Und dennoch setzen wir bei Bet3000 zur Wettquote 3.10 auf die Rams. Denn die Mannschaft aus der Westcoast-Metropole stellt die immerhin sechstbeste Offensive der Liga, wird vor allem im Passspiel stark sein.

NFL Wetten am 8. Spieltag: Niners im Krisenmodus?

Weiter geht es in den besten NFL Wetten mit der Partie Miami Dolphins vs. New England Patriots. Die Dolphins sind trotz der Niederlage gegen die Eagles bestens drauf und sollten die Patriots locker aus dem eigenen Stadion schießen. Die Wette auf Halbzeit/Endstand Dolphins/Dolphins platzieren wir bei AdmiralBet zur Quote 1.42.

Eine deutliche Angelegenheit ist auch in Denver zu erwarten, wo die Broncos die KC Chiefs empfangen. Erst vor zwei Wochen trafen die Teams aufeinander, die Chiefs gewannen mit 19:8. Die Bilanz des Meisters im direkten Duell steht bei 16 (!) Erfolgen in Serie. Unser Tipp lautet: Chiefs-Sieg mit Handicap -9,5 samt Interwetten Bonus zur Quote 1.95.

Fünf Wochen lang blieben die San Francisco 49ers ohne Niederlage, zuletzt setzte es gleich zwei in Folge. Ist man bald im Krisenmodus angekommen? Möglich, denn in den letzten vier Aufeinandertreffen gewannen stets die Gäste. Dazu kommt, dass die Bengals drei ihrer letzten vier Saisonspiele gewannen. Bengals-Sieg zur Quote 2.80 bei NEObet.

