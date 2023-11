NFL: Wetten Week 9

Halbzeit in der National Football League. Mit dem ersten NFL Frankfurt Gastspiel läutet die American-Football-Liga das Ende der ersten Hälfte der Regular Season 2023/24 ein.

Welche sind die besten NFL Wetten der Buchmacher für Week 9? Welche Quoten lohnen sich bei NFL Deutschland und den weiteren Sonntagsspielen besonders?

Hier sind unsere sieben besten Wetten für den 9. Spieltag, mit Chiefs vs. Dolphins, Eagles vs. Cowboys sowie Ravens vs. Seahawks.

Die besten NFL Wetten zu Week 9:

NFL Quoten für NFL Frankfurt Game

Beim zweiten NFL-Spiel der Geschichte auf deutschem Boden spielen die Chiefs in Frankfurt gegen die Dolphins. Nach der überraschenden Niederlage in Denver sollte der Super-Bowl-Sieger zurück in die Spur finden. Sechs Siege in Serie gab es bis zur Schlappe in Mile High. Die Quote für Chiefs -1,5 liegt in der bwin App bei 1.91.

Zwei defensivstarke Teams treffen in Baltimore bei der Partie Ravens vs. Seahawks aufeinander. Letztmals erzielte ein Seahawks-Gegner im dritten Saisonspiel mehr als 20 Punkte. Im direkten Duell platzieren wir unsere NFL Wette bei bet365 zur Quote 1.90 auf Unter 44,0 Punkte.

Als klarer Favorit spielen die Cleveland Browns gegen die Arizona Cardinals. Doch der direkte Vergleich lässt aufhorchen: Fünfmal in Folge gewannen die Cardinals gegen die Browns. Gelingt das am Wochenende erneut, gibt es dafür immerhin die Top-Quote 4.20 bei Bet3000 . Das Risiko der Wette ist allerdings auch hoch.

Von den New England Patriots ist gegen die Washington Commanders in NFL Week 9 kein Punktefestival zu erwarten. Nur einmal knackte New England in der laufenden Saison die Marke von 21 Punkten. Bei Oddset gibt es dennoch die NFL Quote 2.10 dafür, dass die Patriots erneut unter 21,5 bleiben.

NFL Wetten am 9. Spieltag: Spannung in den späten Spielen

Die Atlanta Falcons treffen am 9. Spieltag auf die Minnesota Vikings. Die Gäste stehen auf einmal ohne ihren verletzten Stamm-Quarterback da. Auch deshalb erwarten wir viele Punkte und vielleicht die ein oder andere Interception mehr als gewohnt. Bei AdmiralBet geht unser Tipp auf Über 37,5 Punkte zur Wettquote 1.80.

In den späten Spielen geht dann noch einmal richtig die Post ab. So auch beim Duell Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys. Hier spricht vieles für die Eagles, neben der Form nicht zuletzt auch, dass in den letzten neun Aufeinandertreffen achtmal das Heimteam gewann. Die beste Eagles-Quote hat Interwetten mit 1.60.

Zum Abschluss noch ein Blick auf das Duell Las Vegas Raiders vs. New York Giants. Die Giants erzielen fast nie Punkte, die Raiders sind zumindest etwas besser drauf. Für einen Sieg sollte es daheim allemal reichen. Mit Handicap -1,5 gibt es diese NFL Wette bei NEObet zur Quote 1.90.

NFL Week 9 Spielplan