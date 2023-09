Rugby WM Wetten & Favoriten: Wer wird Rugby-Weltmeister?

Vom 8. September bis 28. Oktober steigt in Frankreich die Rugby Union Weltmeisterschaft 2023. Vier Jahre nach dem Triumph Südafrikas in Japan hat sich an der Weltspitze nur marginal etwas verändert.

In den Rugby WM Wettquoten stehen gleich vier Nationen als Favoriten ganz oben. Neben Weltmeister Südafrika träumen auch Neuseeland, Frankreich und Irland besonders stark vom Titel.

Welche Teams in den Rugby WM Wetten noch ordentliche Quoten mitbringen, checken wir beim Wettanbieter bet365.

Aktuelle Rugby Weltmeister Wettquoten von bet365:

Wer ist in den Rugby WM Wetten Favorit?

Vier Nationen liegen in den Rugby WM Wetten 2023 vorne. Neuseeland werden von den Buchmachern die besten Chancen auf den vierten WM-Titel eingeräumt. Die All Blacks entschieden die Titelkämpfe 2011 und 2015 für sich.

Nachdem es 2019 nur zu Platz 3 reichte und die Leistungen sonst ebenfalls oft nicht überzeugend waren, zweifeln viele jetzt an der Power Neuseelands. Doch die Buchmacher wissen in ihren Rugby WM Prognosen: Mit den All Blacks ist bei Endrunden immer zu rechnen.

Erster Verfolger in den Wettquoten ist Gastgeber Frankreich. Zumindest auf dem Papier scheinen die Franzosen die beste Aufstellung mitzubringen und dürfen sich zudem auf den Heimvorteil verlassen.

Die beste Bank des Turniers spricht in den Rugby WM Quoten derweil für den Favoriten Südafrika. Der Titelverteidiger ist gut drauf und kann noch auf viele Spieler setzen, die vor vier Jahren in Japan jubelten.

Zu guter Letzt gilt Irland ebenfalls als Rugby Weltmeister Favorit. Nach dem Six Nations Sieg Anfang des Jahres soll auch die WM 2023 zum Erfolgszug werden. Der Kader wirkt tief und in der Lage, die anderen Favoriten hinter sich zu lassen.

Rugby Weltmeister Quoten: Welche Teams haben noch Chancen?

Die weiteren Nationen folgen in den Rugby Weltmeister Wetten bereits mit etwas Abstand. Australien ist mit Coach Eddie Jones am Start, der zuvor in England gefeuert wurde. Die junge Mannschaft der Wallies hat viel Talent, lässt aber noch die nötige Erfahrung vermissen.

England gilt 2023 ebenfalls nicht als Rugby WM Favorit. Zu schwach waren die Vorstellungen in den letzten Jahren nicht nur bei Turnieren. Insbesondere die wackelige Defensive hat definitiv kein Weltmeister-Potential.

WETT-NEWS BEI SPORT1

Stark zur WM reist hingegen Argentinien an. In der Weltrangliste liegen die Pumas vor Australien und England und wollen nach dem Vorrunden-Aus in einer schweren Gruppe 2015 nun wieder ein Zeichen setzen.

Wales hofft ebenfalls auf eine erfolgreiche Rugby Union Weltmeisterschaft. Doch die Mannschaft steckt im Umbruch und muss ohne seine einstige goldene Generation um Siege und (wohl nicht) Titel spielen. Vielleicht gelingt ja eine große Überraschung?

Alle Rugby-Weltmeister seit 1987:

2019: Südafrika

2015: Neuseeland

2011: Neuseeland

2007: Südafrika

2003: England

1999: Australien

1995: Südafrika

1991: Australien

1987: Neuseeland