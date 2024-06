Slowenien EM Wetten: Wie weit kommt Slowenien bei der EM 2024?

Bei der Europameisterschaft 2024 trifft Slowenien in der Gruppe C auf England, Dänemark und Serbien . Wie weit kommt Slowenien bei der EM 2024?

Slowenien EM Wetten: Wie weit kommt Slowenien?

England gilt als einer der EURO 2024 Favoriten und ist daher auch in der Gruppe C Top-Favorit auf den Gruppensieg. Mit Serbien und Dänemark befinden sich zudem zwei weitere Teams in der Gruppe, die stärker einzuschätzen sind als Slowenien.