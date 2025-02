Super Bowl 2025: Wird Saquon Barkley zum Schlüsselfaktor?

SPORT1 Betting 09.02.2025 • 13:00 Uhr Saquon Barkley ist einer der Stars im Super Bowl 2025. Wird er zum Schlüsselfaktor beim NFL-Finale Eagles vs. Chiefs?

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es endlich so weit: Der Super Bowl LIX zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles steht auf dem Programm!

Dabei kommt es auch zur Neuauflage des Endspiels von 2023. Damals setzten sich die Chiefs durch 38:35. Nun wollen die Eagles erneut angreifen. Und eine Geheimwaffe, die vor zwei Jahren noch nicht mit von der Partie war, könnte nun den Unterschied machen: Saquon Barkley!

Der Runningback der Philadelphia Eagles spielt eine historische Saison und zählt bei den Super Bowl MVP Quoten der Buchmacher zu den ganz heißen Kandidaten zur Auszeichnung zum wertvollsten Spieler des Spiels. Was macht Barkley so erfolgreich?

Super Bowl mit Saquon Barkley: History in the Making?

Seine ersten sechs Jahre in der NFL verbrachte Saquon Barkley bei den New York Giants. Dort ließ er sein Talent zwar immer wieder aufblitzen, doch der große Durchbruch blieb ihm im Big Apple verwehrt.

Vor der Saison 2024 schloss er sich dann den Philadelphia Eagles an. Ein Wechsel, der mittlerweile als Perfect-Match bezeichnet werden darf. Denn in Philly kann der 1,83 m große und 105 kg schwere Runningback seine große Stärke, das Laufspiel, sofort voll zur Geltung bringen. Das zeigt sich auch an den atemberaubenden Zahlen der ersten Saison.

Mit 2005 gelaufenen Yards allein in der Regular Season ist Barkley einer von neun Spielern in der Geschichte der NFL, der die magische 2000-Yard-Marke in einer Spielzeit knacken konnte. Dass er nicht den Allzeit-Rekord von Eric Dickerson erreicht hat, liegt wahrscheinlich nur daran, dass er aufgrund des sicheren Playoff-Platzes am letzten Spieltag gegen die Giants geschont wurde.

Trotzdem kann er am Sonntag immer noch einen neuen Rekord für die meisten Yards in einer Gesamtsaison aufstellen. 30 Yards fehlen ihm zu der historischen Marke. Klar, dass die Buchmacher in ihren Super Bowl Wettquoten ihn diesbezüglich auf dem Zettel haben.

Beste Saquon Barkley Wetten zum Super Bowl 2025

WETT-NEWS BEI SPORT1

Eagles vs. Chiefs: Ein Drive geht viral

Schon früh in dieser Spielzeit hat sich abgezeichnet, dass Saquon Barkley eine der Figuren der Saison werden könnte. Woche für Woche ließ er die Verteidiger der gegnerischen Mannschaften ins Leere laufen oder anderweitig wie Anfänger aussehen.

Dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat er in Week 9 gegen die Jacksonville Jaguars.

Nachdem er im 2. Viertel ungefähr an der Mittellinie den Ball erhalten hatte, ließ er zwei Mitspieler aussteigen, nur um rückwärts über einen dritten Verteidiger zu springen.

Die Szene ging regelrecht viral und hat gezeigt, wie viel Selbstvertrauen der Runningback in dieser Saison an den Start geht. 2005 Yards und 13 Touchdowns allein in der Regular Season sprechen zweifelsfrei für sich!

Können die Chiefs Barkley im Super Bowl LIX stoppen?

Barkley hat die gegnerischen Defensiv-Teams in dieser Saison vor einige knifflige Aufgaben gestellt. Nun geht es im Super Bowl aber gegen die wohl stärkste Rushing-Defense der Playoffs.

In keinem der letzten 18 Playoff-Partien haben die Chiefs einem Runningback mehr als 100 Yards erlaubt. Und auch in der Regular Season hat die Kansas-Defensive vor allem gegen das Laufspiel dicht gehalten.

Als einziger Spieler der abgelaufenen Saison ist Lamar Jackson von den Baltimore Ravens über 85 Yards gegen die Chiefs gelaufen. Knackt Barkley am Sonntag sogar die 100-Yard-Marke?

Es wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen. Denn wie es das Drehbuch will, feiert der Runningback am Sonntag seinen 28. Geburtstag. Die Vince-Lombardi-Trophy wäre sicher das größte Geschenk zum Ehrentag!

Barkley als Super Bowl MVP Favorit?

Die Auszeichnung zum MVP der Regular Season geht in den meisten Fällen an einen Quarterback. Das war auch dieses Jahr wieder der Fall. Dafür wurde Barkley mit der Trophäe zum besten Offensiv-Spieler der Saison geehrt.

Zwar macht sich der Runningback nicht viel aus individuellen Auszeichnungen, sondern stellt eher den Teamerfolg in den Vordergrund. Doch bei den Super Bowl MVP Wettquoten ist er neben Chiefs-QB Patrick Mahomes wieder ganz vorne zu finden.

Tatsächlich sehen die Buchmacher für Barkley bessere MVP-Chancen als für seinen Quarterback Jalen Hurts. Kann Saquon Barkley eine historische Saison am Sonntag mit dem Super Bowl krönen?