Super Bowl Gratiswetten & Wetten ohne Einzahlung 2024

In der Nacht von Sonntag (11. Februar) auf Montag beginnt um 00:30 Uhr deutscher Zeit das größte Sportereignis der Welt: der Super Bowl!

Im Allegiant Stadium in Las Vegas spielen die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers um die begehrte Vince Lombardi Trophy. Obwohl die Chiefs als Titelverteidiger in das Spiel gehen, sind die 49ers in den Super Bowl Wettquoten favorisiert.