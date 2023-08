US Open 2023: Wettquoten & Favoriten

Vom 27. August bis zum 17. September steigt in New York mit den US Open das vierte und zugleich letzte Grand Slam-Turnier des Jahres.

Wer sind die Favoriten im Herren- und Damen-Einzel - wer gewinnt die US Open 2023?

US Open Sieger Quoten - Männer-Einzel

Novak Djokovic Quote 2.20 @ Bet365

Carlos Alcaraz Quote 2.75 @ Bet365

Daniil Medvedev Quote 10.0 @ Bet365

Jannik Sinner Quote 15.0 @ Bet365

Alexander Zverev Quote 29.0 @ Bet365

Holger Rune Quote 29.0 @ Bet365

Stefanos Tsitsipas Quote 34.0 @ Bet365

Taylor Fritz Quote 41.0 @ Bet365

Frances Tiafoe Quote 51.0 @ Bet365

Casper Ruud Quote 51.0 @ Bet365

Andrej Rublev Quote 51.0 @ Bet365

Hubert Hurkacz Quote 51.0 @ Bet365

Quoten Stand: 25.8.2023, 9:00 Uhr.

Geht es nach den US Open Sieger Quoten vor Turnierbeginn, dann dürfte alles auf ein Endspiel zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz hinauslaufen. Die Buchmacher in Deutschland führen die beiden derzeit besten Tennisspieler der Welt bei den US Open Wetten auf den Plätzen 1 und 2.

Interessant ist aber, dass Alcaraz vor Turnierstart hinter Djokovic geführt wird. Dabei ist der 20-jährige Spanier die Nummer 1 der Weltrangliste und hat Djokovic im Sommer im Wimbledon-Finale besiegt.

Der 36-jährige Serbe hat aber wiederum das letzte Aufeinandertreffen der beiden US Open 2023 Favoriten für sich entschieden - beim Masters1000-Turnier in Cincinnati.

Wer gehört noch zu den US Open 2023 Favoriten?

Hinter dem Top-Duo Djokovic und Alcaraz gibt es in den US Open Wettquoten für den Turniersieg in Flushing Meadows noch einige andere Titelkandidaten.

Daniil Medvedev ist die Nummer 3 der Weltrangliste und hat die US Open im Jahr 2021 gewonnen. Auf Hartplatz gehört der Russe immer zu den Titelanwärtern. Allerdings lief es bei ihm bei den Masters-Events in Toronto und Cincinnati nicht besonders gut.

Im Gegensatz zum Italiener Jannik Sinner, der in Toronto triumphiert hat - es war der erste Masters-Titel seiner Karriere. Dadurch ist er auch bei den US Open Quoten ein Mitfavorit.

Bei den US Open Wetten für den Turniersieg könnten auch noch einige andere Spieler eine Option sein. Frances Tiafoe kam im Vorjahr ins Halbfinale. Holger Rune ist als Nummer 4 der Welt fast immer ein Kandidat für ein Viertelfinale oder mehr und Casper Ruud ist der Finalist des Vorjahres.

Aber auch Stefanos Tsitsipas gilt vor Turnierbeginn als Mitfavorit für den Titel im „Big Apple“, wie auch Andrej Rublev.

US Open Sieger Quoten - Frauen-Einzel

Iga Swiatek Quote 3.25 @ Bet365

Aryna Sabalenka Quote 5.50 @ Bet365

Elena Rybakina Quote 8.00 @ Bet365

Coco Gauff Quote 8.00 @ Bet365

Jessica Pegula Quote 11.0 @ Bet365

Ons Jabeur Quote 21.0 @ Bet365

Karolina Muchova Quote 21.0 @ Bet365

Marketa Vondrousova Quote 26.0 @ Bet365

Quoten Stand: 25.8.2023, 9:00 Uhr.

Mit Iga Swiatek gibt es bei US Open Quoten vor Turnierbeginn eine ganz große Favoritin für das Damen-Einzel. Die Weltranglisten-Erste hat in New York im Vorjahr gewonnen und will den Titel verteidigen. Laut US Open 2023 Prognosen dürfte dies der Polin gelingen.

Allerdings hat Swiatek starke Konkurrentinnen. Wie etwa Aryna Sabalenka und Elena Rybakina, die in der Weltranglisten auf den Positionen 2 und 3 zu finden sind. Sabalenka war bei den US Open im Vorjahr im Halbfinale. Mit Jessica Pegula und Coco Gauff sind auch zwei US-Amerikanerinnen bei den US Open Sieger Wettquoten vorne dabei. Mit dem „Heimvorteil“ könnte einiges möglich sein.

Und dann nimmt auch Ons Jabeur, die Vorjahresfinalistin einen neuerlichen Anlauf auf den Titelgewinn in Flushing Meadows. Zu den Mitfavoritinnen wird die Tunesierin vor Turnierbeginn jedenfalls gezählt.