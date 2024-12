Usyk vs. Fury Wetten: Wer gewinnt durch KO?

SPORT1 Betting 21.12.2024 • 09:00 Uhr Gibt es bei Usyk vs. Fury II einen KO-Sieg? Alle Wetten und Quoten zur Schwergewichts-Revanche in Saudi-Arabien.

Am Samstagabend ist es soweit: Erneut kommt es kurz vor Weihnachten zum Schwergewichtskampf zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk.

Das erste Duell gewann Usyk im Mai 2024 via Split Decision nach Punkten. Feiert einer der beiden Box-Giganten bei der Neuauflage in Riad einen KO-Sieg?

Wir haben die aktuellen Fury vs. Usyk Wetten für einen KO-Erfolg sowie für den klassischen Punktsieg, der vor allem dem Titelverteidiger zu liegen scheint…

Fury vs. Usyk Wetten: Aktuelle KO-Sieg Quoten

Die aktuellen Fury vs. Usyk Wettquoten sehen einen KO-Sieg von Oleksandr Usyk mit 3.65 als wahrscheinlicher an als einen vorzeitigen KO-Sieg von Tyson Fury mit 4.30.

Bilanz von Usyk spricht nicht für KO-Sieg Wetten

Wer einen Blick auf die bisherige Karriere von Oleksandr Usyk wirft, der erkennt schnell, dass der Ukrainer nicht gerade ein Mann für krachende KO-Siege ist.

Erst 14 seiner 22 Profikämpfe beendete Usyk vorzeitig und nur einmal bei den letzten fünf Auftritten konnte der Titelverteidiger einen KO-Sieg feiern. Das war vor dem ersten Fury-Kampf gegen Daniel Dubois, den Usyk nach neun Runden ausknockte.

Tyson Fury ist schon eher ein Experte für KO-Erfolge. In den Usyk vs. Fury Wetten wird der Brite aber dennoch hinter dem Ukrainer geführt, der ihm im Mai an Ort und Stelle alle Titel abnahm.

Fury verlor zwar gegen Usyk und konnte davor nur einen Split Decision Punktsieg gegen Francis Ngannou feiern, doch zuvor gab es vier KO-Siege in Folge für den “Gypsy King”. Zweimal schlug er Deontay Wilder und je einmal Dillian Whyte sowie Derek Chisora.

Die Usyk vs. Fury Quoten für einen Punktsieg

In den Buchmacher Prognose zu Usyk vs. Fury liegt die Wettquote für einen Punktsieg von Oleksandr Usyk bei 2.65, während die Quote für Fury 3.45 beträgt.

Gewinnt Usyk gegen Fury wieder nach Punkten?

Die Prognose der Buchmacher ist vor Fury vs. Usyk Teil 2 also recht offensichtlich. Einmal mehr erwarten die Wettanbieter das gleiche Ergebnis, das es auch beim ersten Mal gab: einen Punktsieg von Oleksandr Usyk.

Dafür gibt es gute Gründe, die allein über den ersten Kampf im Mai hinausgehen. Denn noch nie in seiner mittlerweile über 11-jährigen Profikarriere verlor Usyk überhaupt einen Kampf. Dazu kommt: Nicht einmal einen Niederschlag konnten ihm die Gegner zufügen.

Fury wackelte da in seinen letzten Kämpfen bedenklich öfter. Gegen Usyk wurde er in Runde 9 niedergeschlagen, bei Ngannous Profi-Box-Debüt in Runde 3 und beim zweiten Kampf gegen Deontay Wilder gleich zweimal in Runde 4.

Das zeigt auch, dass Usyk der defensiv bessere Boxer ist, der sich auf seine technischen Qualitäten verlassen kann. Es wäre durchaus überraschend, wenn sich dies nun ausgerechnet im zweiten Kampf gegen Fury grundlegend ändern würde.

Die Wahrscheinlichkeit eines Sieges nach Punkten ist dementsprechend groß, doch Usyk muss stets aktiv bleiben, sonst könnte nach 12 Runden in der Kingdom Arena in Riad am Ende auch Fury die Rückkehr auf seinen im Mai verlassenen Thron feiern.

Wette jetzt bei Interwetten auf den Boxkampf des Jahres und gib deine eigene Einschätzung ab, wie Usyk vs. Fury verlaufen wird.