Wer gewinnt die ATP Finals 2023? Wettquoten & Favoriten

Vom 12. Bis 19. November steigen die ATP Finals 2023 in Turin. In der Pala Alpitour wird ein Preisgeld von 15 Millionen US-Dollar ausgeschüttet.

Wer gewinnt die ATP Finals 2023? Aktuelle Wettquoten

Wer ist ATP Finals Favorit der Buchmacher?

Geht es nach der Buchmacher-Prognose, so geht einmal mehr Novak Djokovic als Favorit in ein wichtiges Turnier. Der Serbe kommt auf die mit Abstand geringsten Wettquoten nach Turin.

Schon sechsmal konnte er das Turnier zum Saisonende gewinnen, zuletzt im Vorjahr, als er an gleicher Stelle Casper Ruud im Endspiel bezwang. 2023 gewann Djokovic mit Australian, French und US Open drei Grand Slams.

Größter Konkurrent ist nicht nur in den Tennis Quoten bei bet365 Carlos Alcaraz. Der junge Spanier ist der einzige Spieler, der dem ewigen Djokovic 2023 ernsthafte Konkurrenz bieten konnte. So gewann Alcaraz in Wimbledon.

Neben dem Traditionsturnier in Wimbledon gewann Alcaraz in dieser Saison bereits in Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona, Madrid und London. Seine drei Turniersiege auf Hartplatz auf der ATP-Tour zeigen, dass sich Turin besser vor ihm in Acht nehmen sollte.