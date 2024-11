Wer gewinnt die MotoGP in Barcelona? Favoriten & Wettquoten

SPORT1 Betting 16.11.2024 • 09:00 Uhr Wer ist in den MotoGP Wetten zum Solidaritäts GP in Barcelona am 17. November der Favorit? Alle Wettquoten im Check.

An diesem Wochenende findet das große Saisonfinale der MotoGP 2024 statt. Eigentlich hätte der letzte Grand Prix in Valencia stattfinden sollen, doch aufgrund der anhaltenden Überschwemmungen kehrt die MotoGP für das letzte Rennen der Saison nun auf den Circuit de Barcelona-Catalunya zurück.

Und tatsächlich entscheidet sich der Kampf um den WM-Titel zwischen dem Führenden Jorge Martin und Verfolger Francesco Bagnaia erst am letzten Rennwochenende.

Allerdings besteht die Chance, dass sich Martin erstmals in der Geschichte der MotoGP schon an einem Samstag zum Weltmeister krönen könnte. Ein Sieg im Sprintrennen und dem Spanier wäre der Titel im Hauptrennen nicht mehr zu nehmen.

Wird es am Wochenende noch einmal spannend oder fährt Martin schon vorzeitig zum großen Erfolg? Hier sind unsere Aussichten zum Barcelona GP in der MotoGP.

MotoGP Wettquoten: Wer gewinnt den Barcelona GP?

MotoGP Quoten: Macht Martin schon am Samstag alles klar?

24 Punkte beträgt der Vorsprung von Jorge Martin auf seinen engsten Verfolger Francesco Bagnaia. Damit kann der Spanier bereits am Samstag aus eigener Kraft Weltmeister werden.

Das liegt daran, dass er in dieser Saison der unumstrittene Sprintkönig ist. Bereits 16-Mal stand er im Kurzrennen am Samstag ganz oben. Da macht es auch nichts, dass er erst drei Hauptrennen gewinnen konnte.

Als Sprintkönig geht er natürlich auch in Barcelona wieder am Samstag als Topfavorit ins Rennen. Zwar hat er selbst bereits anklingen lassen, dass ihm der WM-Titel im Hauptrennen lieber wäre, allerdings wird er sicher nicht absichtlich hinter seinem Hauptkonkurrenten landen wollen.

Deshalb stehen die Chancen extrem gut, dass Martin bereits vorzeitig alles klar macht.

MotoGP Wetten: Gewinnt Bagnaia den Grand Prix am Sonntag?

Tatsächlich spricht vieles dafür, dass Martin dieses Jahr mit dem WM-Titel nach Hause fährt. Bei den MotoGP Quoten von bet365 ist der Spanier bei den Langzeitwetten der klare Favorit (Quote: 1,07). Sollte Bagnaia doch noch auf Platz 1 springen, steht eine Quote von 6,50 im Raum.

Zumindest beim Hauptrennen am Sonntag gilt der Italiener auf jeden Fall als Favorit auf den Sieg. Bagnaia hat drei der letzten vier Rennen gewonnen und steht bereits bei elf Grand-Prix-Siegen in dieser Saison.

Es ist also keinesfalls ausgeschlossen, dass er am Sonntag auch noch Sieg Nummer 12 holt. Für den WM-Titel müsste er allerdings sowohl am Samstag als auch am Sonntag genügend Abstand zwischen sich und Jorge Martin bringen.

MotoGP Barcelona: Martin und Marquez mit Außenseiterchancen

Topfavorit für den Grand Prix am Sonntag ist also Francesco Bagnaia. Erst mit etwas Abstand folgen bei den Buchmachern Jorge Martin (4,00) und Marc Marquez (4,50).

Beide Piloten standen in dieser Saison bei einem Grand Prix dreimal ganz oben. Martin konnte in Portugal, Frankreich und Indonesien triumphieren, während Marquez in Australien, San Marino und Aragon gewonnen hat.

Beim Großen Preis von Katalonien an gleicher Stelle im Mai dieses Jahres gingen die drei Hautptfavoriten übrigens in der Reihenfolge Bagnaia, Martin, Marquez ins Ziel.

Gut möglich, dass dies am Sonntag erneut so aussehen wird.

MotoGP Wetten: Überraschung im Sprint?

Damit sich an der Spitze der WM-Wertung noch etwas tut, muss Bagnaia also auf Schützenhilfe der anderen Piloten hoffen.

Beim Großen Preis von Katalonien im Mai setzte sich Aleix Espargaro in dem Kurzrennen durch. Sollte ihm dies am Samstag erneut gelingen, würde sich Bagnaia sicher freuen.

Fest steht, dass sich Espargaro bei seinem „Heimrennen“ wieder von seiner besten Seite zeigen will. Und wer weiß, vielleicht gelingt ihm auf seiner Aprilia zum Abschluss der Saison noch einmal eine Überraschung im Sprint.

Für das Hauptrennen am Sonntag listet ihn bet365 mit einer Quote von 19,00 hingegen nur als Außenseiter.