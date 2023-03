Oldenburg - Viktoria Köln Tipp, Prognose & Quoten | 25.03.2023

Unser Oldenburg - Viktoria Köln Tipp zum 3. Liga Spiel am 25.03.2023 lautet: Trainer Kilic hat dem VfB neues Leben eingehaucht. Gegen die Viktoria steht der neue Mann aber vor seiner bisher schwersten Aufgabe und dürfte erstmals nicht als Sieger vom Feld gehen.

Anfang März war es passiert! Oldenburg hatte sich nach sieben Spielen ohne Sieg von Trainer Dario Fossi getrennt. Der Aufsteiger war auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Nach einer weiteren Niederlage unter Interimscoach Löning entschieden sich die Verantwortlichen für Fuat Kilic als Cheftrainer. Und der neue Mann scheint an den richtigen Stellschrauben gedreht zu haben. Die ersten beiden Spiele wurden gewonnen. Am Samstag steht nun das Heimspiel gegen Viktoria Köln an. Hier sind die Gastgeber für die Buchmacher die leichten Außenseiter. Wir spielen die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Oldenburg vs Viktoria Köln auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Oldenburg ist das zweitschwächste Heimteam der 3. Liga.

Viktoria Köln kassierte in der Fremde nur 3 der 8 Saison-Pleiten.

Der VfB ist noch ohne Heimsieg gegen die Rechtsrheinischen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Oldenburg vs Viktoria Köln Quoten Analyse:

Nach 28 Spieltagen ist Oldenburg punktgleich mit Dortmund II (Platz 16) und Halle (Platz 15), bleibt aber aufgrund der schlechteren Tordifferenz unter dem Strich. Die Viktoria belegt mit 40 Punkten den 9. Rang. Der Relegationsplatz 3 ist nur noch acht Zähler entfernt.

So sind die Gäste bei der Oldenburg vs Viktoria Köln Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,15 bei den Buchmachern auch die Favoriten. Ein Dreier der Gastgeber wird mit Quoten im Schnitt von 3,02 belohnt.

Oldenburg vs Viktoria Köln Prognose: Kann der VfB die Heimbilanz optimieren?

Noch ist in Oldenburg unter dem neuen Trainer Fuat Kilic nicht alles Gold was glänzt. Der Coach bewies aber ein glückliches Händchen. Zudem zeigte die Mannschaft Moral. Beide 2:1-Siegtreffer fielen jeweils in den letzten Minuten der Partien. Unter Kilic melden sich auch Profis zurück, die in der Aufstiegssaison Stützen waren, zuletzt aber keine große Rolle mehr gespielt hatten.

Der neue Mann auf der Trainerbank lässt sich bisher ebenfalls nicht von großen Namen beeindrucken. So finden sich Spieler wie Marc Stendera oder Marcel Appiah aktuell auf der Ersatzbank wieder. Nach der Hinrunde hatte sich der VfB noch über dem Strich halten können. In den ersten sieben Spielen der Rückserie blieb der Aufsteiger aber ohne Sieg. Nur Meppen steht in der Heimtabelle schlechter da als Oldenburg.

Der FC Viktoria war mit drei Niederlagen nicht gut ins Jahr 2023 gekommen. Damit machten sich die Rechtsrheinischen ihre gute Ausgangsposition vor der Winterpause kaputt. Doch inzwischen haben sich die Kölner wieder erholt. In den letzten acht Spielen gab es nur noch eine Niederlage - ein 0:3 daheim gegen die in der Rückserie noch ungeschlagene zweite Mannschaft des SC Freiburg.

Am Freitag im Heimspiel gegen Schlusslicht Meppen hatten die Männer aus Höhenberg zunächst auch einige Probleme. Der Coach hatte sein Team in einem ungewohnten 4-2-3-1 auf den Rasen geschickt. Erst nachdem die Hausherren im zweiten Durchgang wieder mit ihrer gewohnten Dreierkette spielten, reichte es zum standesgemäßen und verdienten 3:1-Sieg. Fünf der acht Saisonniederlagen kassierte Köln daheim. In der Auswärtstabelle steht die Viktoria auf einem guten siebten Rang.

Oldenburg - Viktoria Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Oldenburg: 2:1 Bayreuth (A), 2:1 BVB II (H), 0:2 Osnabrück (A), 2:3 Duisburg (H), 1:2 Verl (A).

Letzte 5 Spiele Viktoria Köln: 3:1 Meppen (H), 2:2 Halle (A), 1:1 Zwickau (H), 1:0 1860 München (A), 0:3 Freiburg II (H).

Letzte Spiele Oldenburg vs Viktoria Köln: 2:1 (A), 2:2 (H), 1:4 (A).

Die ersten Duelle stammen aus der Saison 1980/81 in der 2. Bundesliga. Die Kölner gewannen ihr Heimspiel klar mit 4:1, mussten sich in Oldenburg aber mit einem 2:2 begnügen. Im Hinspiel der laufenden Saison feierten die Niedersachsen mit einem 2:1 im Sportpark Höhenberg dann den ersten Dreier gegen die Rechtsrheinischen. Zur Pause waren noch keine Tore gefallen. Am Ende hatten die Gäste eine eiskalte Chancenverwertung und stellten mit dem Erfolg den Spielverlauf auf den Kopf.

Unser Oldenburg - Viktoria Köln Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Die Formkurve beim VfB zeigt steil nach oben. Die Siege kamen aber gegen Kontrahenten aus dem Tabellenkeller zustande. Der Aufsteiger bleibt immer noch das zweitschwächste Heimteam der Liga. Auf der Gegenseite sind die Kölner gut in Form und fühlen sich in der Fremde sowieso wohler als daheim. Zudem hat man aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Beim Duell zweier schwacher Abwehrreihen darf man dabei auch auf Treffer hoffen.