Braunschweig - Wiesbaden Tipp, Prognose, Quoten 12.5.2024

Unser Braunschweig - Wiesbaden Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 12.05.2024 lautet: Das Eintracht-Stadion wird am Wochenende beben. Braunschweig empfängt Wiesbaden zum direkten Duell um den Klassenerhalt. Für unseren Wett Tipp heute haben wir uns mit der Anzahl der Tore auseinandergesetzt.

Nils Döring hat vor dem letzten Spieltag die Leitung bei Aufsteiger Wiesbaden übernommen. Der Interimstrainer holte mit seinem Team keine Punkte gegen Kiel (0:1), fand aber einen Weg, die Defensive wieder zu stabilisieren. Das könnte dem SVWW im Keller-Duell mit Braunschweig helfen. Die Löwen rangieren in der Rückrunden-Tabelle auf Platz 7 (21 Punkte) und haben mehr als doppelt so viele Punkte wie Wiesbaden (10) im zweiten Saisonabschnitt gesammelt. Verteidigung genießt bei beiden Teams Priorität.

Darum tippen wir bei Braunschweig vs Wiesbaden auf „Unter 2,5 Tore“:

Braunschweig vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Am vorletzten Zweitliga-Spieltag kribbelt es im Eintracht-Stadion. Die Löwen haben in ihrer eigenen Arena die Chance, sich Wiesbaden vom Leib zu halten. In der Bwin App ist ein Heimsieg mit einer Quote von 1,98 spielbar.