St. Pauli - Osnabrück Tipp, Prognose, Quoten | 12.05.2024

Unser St. Pauli - Osnabrück Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 12.05.2024 lautet: Am Millerntor sind die Kiezkicker immer noch eine Macht. So dürfte beim Wett Tipp heute einem Heimsieg gegen den VfL nichts im Wege stehen.

Schon am Dienstag war Osnabrück auf dem Kiez zu Gast. Da die Bremer Brücke aktuell für Zuschauer ein Sicherheitsrisiko darstellt, mussten die Lila-Weißen ihr Nachholspiel gegen Schalke vor leeren Rängen im Millerntor-Stadion austragen. Dabei setzte es eine 0:4-Pleite, durch die der VfL nun auch als erster Absteiger in dieser Saison feststeht. Am Sonntag geht es an gleicher Ort und Stelle gegen den FC St. Pauli. Auch hier dürfen sich die Niedersachsen laut den Wettquoten nicht wirklich etwas ausrechnen.

Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,55 bei Sportwetten.de die Wette „Sieg St. Pauli mit HC -1″.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Osnabrück auf „Sieg St. Pauli mit HC -1″:

St. Pauli ist das beste Heimteam der 2. Bundesliga

Die Kiezkicker kassierten in den vergangenen 35 Heimspielen lediglich 2 Niederlagen

Osnabrück gewann nur eines der jüngsten 8 Duelle gegen die „Boys in Brown“

St. Pauli vs Osnabrück Quoten Analyse:

Der Aufstiegskandidat empfängt den Absteiger. Aus dieser Konstellation ergibt sich für die St. Pauli vs Osnabrück Prognose eine klare Ausgangslage. Hier trifft auch die beste Defensive (34 Gegentreffer) auf die schlechteste (65 Gegentore).

So bekommt ihr für einen Heimsieg gerade mal Quoten zwischen 1,20 und 1,22. Auf der Gegenseite bringt ein Dreier der Gäste bei den Buchmachern mit deutscher Lizenz den bis zu 15-fachen Wetteinsatz.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Osnabrück Prognose: Nutzen die Kiezkicker ihren zweiten Matchball?

In den ersten 20 Saisonspielen war St. Pauli ungeschlagen geblieben. Doch das 0:1 am vergangenen Spieltag im Derby beim HSV war für die Kiezkicker schon die fünfte Niederlage in den letzten zwölf Zweitliga-Spielen (7S). Da die „Boys in Brown“ mit 63 Punkten nach 32 Partien immer noch ihre beste Saison in der eingleisigen 2. Liga spielen und zudem weiterhin das beste Heimteam im Unterhaus sind, hat die Mannschaft laut den Opta-Daten zwei Spieltage vor Schluss eine Chance von 97,5 Prozent auf den direkten Aufstieg.

Doch auf der Zielgeraden scheint der Mannschaft von Coach Fabian Hürzeler etwas die Luft auszugehen. Dinge wie Leichtigkeit, Gier, Konsequenz oder Klarheit sind aktuell verloren gegangen. Zudem war die Offensive in den letzten beiden Partien ziemlich harmlos. Im Endspurt geht es aber immerhin nur gegen die Kellerkinder Osnabrück und Wiesbaden. Außerdem setzte es in den letzten 35 Heimspielen in der 2. Liga lediglich zwei Niederlagen (20S, 13U), beide allerdings gegen Aufsteiger (Braunschweig und Elversberg).

Seit Dienstag steht der direkte Wiederabstieg von Osnabrück fest. Nach der schwachen Hinrunde mit nur einem Sieg und neun Punkten war der Gang in Liga 3 keine Überraschung mehr. In 15 Partien der Rückrunde unter Coach Uwe Koschinat kam der VfL zwar auf vier Siege und 16 Punkte. Das würde in der Tabelle der zweiten Saisonhälfte aktuell immerhin für den ersten Nicht-Abstiegsplatz reichen. Doch das Handicap aus dem schwachen Saisonstart war einfach zu groß.

Die Lila-Weißen hatten in dieser Zweitliga-Saison nicht nur die schlechteste Defensive, sondern auch die schwächste Offensive (28 Tore). Auch im Heim- und im Auswärtsranking stehen die Niedersachsen auf dem letzten Platz. Immerhin holte die Mannschaft acht ihrer elf Auswärtspunkte in dieser BL2-Spielzeit in der Rückrunde. Der Verein muss so zum achten Mal aus der eingleisigen 2. Bundesliga in die Drittklassigkeit absteigen. Das ist Negativrekord!

St. Pauli - Osnabrück Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 0:1 HSV (A), 1:0 Hansa Rostock (H), 2:1 Hannover 96 (A), 3:4 Elversberg (H), 1:2 KSC (A)

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 0:4 Schalke (H), 1:1 Magdeburg (A), 0:3 Braunschweig (H), 0:4 Holstein Kiel (A), 2:0 Greuther Fürth (H)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Osnabrück: 1:1 (A), 2:1 (A), 0:1 (H), 3:1 (H), 1:1 (A)

Zusammen mit der Ober- und Regionalliga trafen beide Vereine schon 87 Mal aufeinander. In der eingleisigen 2. Liga stehen allerdings lediglich 17 Duelle in der Statistik. Hier ist die Bilanz mit jeweils fünf Siegen und sieben Unentschieden ausgeglichen. Von den letzten acht Partien gegen St. Pauli konnte Osnabrück nur eine für sich entscheiden (4U, 3N). Dieser Erfolg gelang aber immerhin mit einem 1:0 im November 2020 im letzten Gastspiel am Millerntor.

Seit neun Partien konnten die Kiezkicker gegen die Lila-Weißen nicht mehr zu Null spielen. Setzt sich diese Serie fort, wäre die Option „Beide Teams treffen“ eine gute Option. Dafür bekommt ihr bei Happybet eine Quote von 1,90. Neukunden des Anbieters sollten die Wette nicht ohne den Happybet Bonus spielen.

Unser St. Pauli - Osnabrück Tipp: Sieg St. Pauli mit HC -1

Eigentlich wollte St. Pauli den Aufstieg ja am vergangenen Wochenende im Volksparkstadion beim Rivalen HSV feiern. Dieses Vorhaben scheiterte aber bekanntermaßen. Nun wollen die Kiezkicker den zweiten Matchball verwandeln.

Mit einem Heimsieg gegen Osnabrück ist den „Boys in Brown“ das Ticket fürs Oberhaus nicht mehr zu nehmen. Das Polster auf Rang 3 beträgt vier Punkte. Wir finden auch keine Argumente, warum dies nicht klappen sollte.

Der VfL ist schon abgestiegen und kassierte schon am Dienstag am Millerntor ein 0:4. Auch dieses Mal droht eine deutliche Pleite.