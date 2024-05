Karlsruhe – Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 12.05.2024

Darum tippen wir bei Karlsruhe vs Hannover auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Karlsruhe vs Hannover Quoten Analyse:

Eine Tatsache, die sich direkt auf die Karlsruhe Hannover Wettquoten auswirkt. Diese gestalten sich am Drei-Wege-Markt beinahe ausgeglichen und räumen den Gastgebern nur leichte Vorteile ein. Ein Großteil der Buchmacher aus unserem Sportwetten Vergleich tendiert zu einem offensiv geführten Match und visiert drei oder mehr Tore an.

Karlsruhe vs. Hannover Prognose: Holt der KSC den 5. Liga-Heimsieg in Folge?

Igor Matanovic, die Leihgabe aus Frankfurt, ist mit 14 Toren der treffsicherste Spieler in den eigenen Reihen. An drei der vergangenen vier Spieltagen schenkte er der Konkurrenz einen Treffer ein.

Karlsruhe - Hannover Statistik & Bilanz:

Ausschlaggebend waren dabei auch die Leistungen in den Stadien der Konkurrenz. Nur vier der insgesamt 16 Auswärtsspiele waren von Erfolg gekrönt. Darüber hinaus standen sieben Remis und fünf Niederlagen zu Buche. Auswärts mangelt es der Elf von Trainer Stefan Leitl an der letzten Entschlossenheit. In Wiesbaden (1:1), Braunschweig (0:0) und auch bei der Berliner Hertha (1:1) waren teils sehr gute Ansätze zu verzeichnen, am Ende wurden aber dennoch nur die Punkte geteilt.