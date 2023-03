Verl - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 25.03.2023

Unser Verl - Elversberg Tipp zum 3. Liga-Spiel am 25.03.2023 lautet: Die Durststrecke des Tabellenführers ist eng mit einer Schwächephase in der Chancenverwertung verknüpft. Verl muss auf seinen Ersatztorhüter Tim Wiesner zurückgreifen, der in zwei Spielen vier Tore kassierte.

Fünf sieglose Spiele in Folge sollten in den meisten Fällen für Alarmstufe Rot sorgen. Im Fall von Elversberg halten sich die Sorgen in Grenzen. Der Tabellenführer hat weiterhin einen komfortablen Vorsprung auf den Relegationsplatz und muss vorrangig seine Quote vor dem Tor wieder aufbessern. Wir erwarten gegen Verl einen Rückkehr zu alter Stärke und setzen auf über 1,5 Tore der Saarländer. Eine passende Quote von 1,70 findet ihr bei Admiralbet.