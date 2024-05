Montreal - Inter Miami Tipp, Prognose & Quoten | 12.05.2024

Unser Montreal - Inter Miami Sportwetten Tipp zum MLS Spiel am 12.05.2024 lautet: Mit seiner Rekord-Gala gegen die New York Red Bulls hat Lionel Messi die Fußballwelt verzückt. In unserem Wett Tipp heute machen „The Herons“ in Montreal einfach weiter.

Lionel Messi (19) und Luis Suarez (15) eint ein blindes Verständnis, mit dem sie sich gegenseitig auf ihrer Jagd nach Scorer-Punkten unterstützen. Gemeinsam haben die beiden Offensivspieler (jeweils 10 Tore) bereits deutlich mehr Treffer erzielt, als das gesamte Montreal-Team (13). Die Gastgeber taten sich in den vorangegangenen Pflichtspielen extrem schwer und konnten seit vier Begegnungen nicht mehr gewinnen. Gegen den aktuellen Tabellenführer der Eastern Conference verlängert sich diese Negativserie in unserem Wett Tipp heute.

Wir spielen bei Happybet eine Quote von 1,90 für „Sieg Inter Miami“.

Darum tippen wir bei Montreal vs Inter Miami auf „Sieg Inter Miami“:

Inter hat in den letzten 4 Spielen insgesamt 16 Tore erzielt.

Miami (2,7 Tore pro Spiel) hat mit Abstand die beste Offensive der MLS - davon ist Montreal weit entfernt (1,3)

Montreal kommt auf die meisten erwartbaren Gegentore der MLS (19,5 xGA).

Montreal vs Inter Miami Quoten Analyse:

Vier Siege in Serie haben die Spitzenposition der Franchise von David Beckham gefestigt und ihren Anspruch auf die Meisterschaft verdeutlicht. Gewinnt Inter Miami das fünfte Ligaspiel in Folge, gibt es bei den Sportwettenanbietern maximal eine Quote von 1,95.

Für Montreal Impact erzielte bislang kein einziger Spieler mehr als drei Treffer. Das Angriffsspiel der Hausherren ist kaum vergleichbar mit der Star-Offensive von Vice City. Die Siegquoten von 3,50 bis 3,86 bestätigen diesen Eindruck.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Montreal vs Inter Miami Prognose: In einer anderen Galaxie

Lionel Messi feiert in diesem Jahr seinen 37. Geburtstag. Für den Profifußball ist der Argentinier ein älterer Herr, doch sein Spiel ist extrem gut gealtert. Am vergangenen Spieltag brillierte der Kapitän von Inter Miami gegen New York RB (6:2) und war an allen sechs Treffern seiner Mannschaft (1 Tor, 5 Assists) direkt beteiligt.

Ein neuer Rekord in einer Saison, die für Inter Miami noch lange nicht zu Ende ist. „The Herons“ führen die Eastern Conference mit 24 Punkten nach 12 absolvierten Spielen an. Der Angriff von IMCF (32 Tore) ist den Offensivreihen der Konkurrenz weit entflohen.

Aus dem Spiel heraus gibt es keine stärkere Mannschaft als Inter Miami (19,3 xG). Um den direkten Bezug zu diesem Spiel herzustellen, lohnt sich ein Blick auf die erwartbaren Tore der Gastgeber (9,62 xG), die kaum die Hälfte vorweisen können.

Zwei Spiele in der Hinterhand werden diesen Wert zwar noch etwas korrigieren. Ein Argument, das bei den fünftmeisten erwartbaren Gegentoren der gesamten MLS (12,5 xGA) aus dem Spiel heraus nicht greift.

Montreal - Inter Miami Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Montreal: 1:1 Hamilton (A), 1:4 Nashville (A), 0:0 Columbus (A), 2:2 Orlando (H), 2:1 Cincinnati (H).

Letzte 5 Spiele Inter Miami: 6:2 New York (H), 4:1 New England (A), 3:1 Nashville (H), 3:2 Kansas City (A), 1:3 Monterrey (A).

Letzte 5 Spiele Montreal vs. Inter Miami: 3:2 (A), 1:0 (H), 0:2 (A), 3:1 (A), 2:2 (H).

Am dritten Spieltag dieser Saison gab es das Duell bereits. Damals waren die Voraussetzungen aber noch vollkommen anders. Montreal gewann im Chase Stadium mit 3:2 und stand damit nach drei Spieltagen bei sieben Punkten. Seither feierten die Spieler von Laurent Courtois nur noch einen Dreier aus sieben anschließenden Partien.

Inter Miami hingegen wählte für die Fortsetzung der Spielzeit eine gänzlich andere Geschichte. Seit sechs Ligaspielen sind die Gäste ungeschlagen, die letzten vier Begegnungen (4 Siege) haben sie mit einem Torverhältnis von 16:6 Toren dominiert.

Vor allem im Angriff klickt es mittlerweile und die einzelnen Rädchen greifen mehr und mehr ineinander. Bei jedem der vorangegangenen vier Siege erzielte IMCF „Über 2,5 Tore“ in der Partie.

Mit einer Wette ohne Einzahlung könnt ihr ohne Bedenken auf eine Fortsetzung dieser Serie setzen und für „Inter Miami über 2,5 Tore“ eine Quote von 3,00 und höher einkassieren.

Unser Montreal - Inter Miami Tipp: Sieg Inter Miami

Inter Miami ist in bestechender Form und hat mehrere Spieler auf dem Rasen, die eine Partie innerhalb kürzester Zeit entscheiden können. Für Montreal steht ein kniffliger Spieltag ins Haus, nachdem die Gastgeber nur eines der letzten sieben Ligaspiele gewinnen konnten.