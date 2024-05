Manchester United - Arsenal Tipp, Prognose, Quote 12.5.24

Zu Gast bei Crystal Palace kassierte Manchester United am vergangenen Spieltag die höchste Saisonniederlage (0:4). Ohne Bruno Fernandes fehlte es dem Angriffsspiel der Red Devils an der nötigen Kreativität, um die altbekannten Schwächen im Defensivverbund auszugleichen. Nie in der Saison konnte Erik ten Hag ein Innenverteidiger-Duo etablieren. Gegen Crystal Palace schickte er deswegen mit Casemiro und Jonny Evans erneut ein neues Pärchen aufs Feld - die 14. unterschiedliche Kombination in dieser Spielzeit.