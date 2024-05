Kiel - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 09.05.2024

Unser Kiel - Düsseldorf Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.05.2024 lautet: Die Störche und die Fortuna wollen beide im Endspurt der Saison 2023/24 ins Oberhaus aufsteigen. Im Wett Tipp heute sehen wir die Gäste im Spitzenspiel leicht vorne.

Am kommenden Samstagabend steht ab 20:30 Uhr in der 2. Bundesliga ein echtes Spitzenspiel an. Spitzenreiter Kiel empfängt den Tabellendritten aus Düsseldorf. Den Hausherren reicht hier schon ein Punkt, um den ersten Aufstieg der Vereinsgeschichte in die Bundesliga klarzumachen. Die Gäste wollen punkten, um Verfolger HSV auf Distanz zu halten. Die Wettquoten können sich bei dieser Partie auf keinen Favoriten einigen.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,75 bei Interwetten für den Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Kiel vs Düsseldorf auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Die Fortuna ist seit 12 Liga-Partien ungeschlagen

Die Störche mussten 6 von 8 Saison-Pleiten daheim hinnehmen

Düsseldorf ist das zweitbeste Auswärtsteam der 2. Liga



Kiel vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Obwohl die Störche der Tabellenführer sind und daheim antreten dürfen, gehen die Wettanbieter mit deutscher Lizenz bei der Kiel vs Düsseldorf Prognose von einem Duell auf Augenhöhe aus.

Die Gastgeber sind mit Siegquoten im Schnitt von 2,47 lediglich minimal favorisiert. Denn für einen Dreier der Gäste klettern die Quoten ebenfalls nur auf einen Durchschnitt von 2,66.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kiel vs Düsseldorf Prognose: Machen die Störche den Aufstieg klar?

Am Wochenende wollten die Störche zu Gast beim SV Wehen Wiesbaden eine Reaktion auf die 1:3-Heimpleite gegen Kaiserslautern zeigen und weiter am ersten Bundesliga-Aufstieg arbeiten. Die KSV konnte keine Gala abliefern und mühte sich zum knappen 1:0-Arbeitssieg. Da St. Pauli im Stadtduell gegen den HSV patzte, holten sich die Männer von Trainer Marcel Rapp damit die Pole Position zurück. Zudem baute Kiel den Status als bestes Auswärtsteam der Liga aus.

Elf der Dreier holten die Störche in der Fremde. Allerdings steht die KSV in der Heimtabelle lediglich auf Rang 8 und musste sechs von acht Saison-Pleiten im heimischen Holstein-Stadion hinnehmen. Auf der Gegenseite stehen die Norddeutschen schon bei 20 Standard-Toren. Gegen den SVWW bewahrte die Mannschaft ihre 15. Weiße Weste in dieser Spielzeit. Dafür war die Offensive in den letzten Spiel ungewohnt harmlos. Hier hofft der Coach auf die Rückkehr von Angreifer Steven Skrzybski.

Die Fortuna empfing am vergangenen Spieltag den abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg. Düsseldorf kam am Ende mit dem Druck, unbedingt gewinnen zu müssen, klar und löste die Pflichtaufgabe mit einem 3:1-Heimsieg. Durch diesen Dreier konnte die Mannschaft von Daniel Thioune den Vorsprung auf den HSV bei vier Punkten halten. Vor allem in der ersten Hälfte überzeugten die Hausherren mit viel Spielfreude, verpassten aber eine höhere Führung.

Seit zwölf Liga-Partien ist F95 nun schon ungeschlagen (8S, 4U). In der Rückrunde haben lediglich der KSC (31) und St. Pauli (30) mehr Punkte gesammelt als F95 (29). Kein Team kassierte weniger Pleiten in der zweiten Saisonhälfte (2). Außerdem sind die Fortunen vor allem in der Fremde stark. Nur Kiel (36) steht im Auswärts-Ranking besser da als Düsseldorf (29). Mit 68 Treffern stellt die Mannschaft aus der NRW-Landeshauptstadt zudem die beste Offensive. Auch auf des Gegners Platz sind 39 Tore der Bestwert.

Kiel - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 1:0 Wiesbaden (A), 1:3 Kaiserslautern (H), 1:0 HSV (A), 4:0 Osnabrück (H), 4:0 Nürnberg (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 3:1 Nürnberg (H), 1:1 Schalke (A), 1:0 Greuther Fürth (H), 2:0 Wehen Wiesbaden (A), 2:0 Braunschweig (H)

Letzte 5 Spiele Kiel vs Düsseldorf: 1:0 (A), 0:3 (A), 1:2 (H), 1:0 (H), 2:2 (A)



Kiel führt die Bilanz gegen Düsseldorf mit neun Siegen zu fünf Niederlagen an. Zu Gast bei den Störchen konnte die Fortuna nur einmal gewinnen. Dieser 2:1-Erfolg stammt aus der Vorsaison.

Das Hinspiel in der laufenden Saison gewann die KSV mit 1:0 in der Merkur Spiel Arena. Die Gäste bestimmten im ersten Durchgang die Partie und gingen durch Holtby in Führung. Nach dem Seitenwechsel ließ F95 die nötige Durchschlagskraft und die Ideen vermissen.

Fortuna-Stürmer Christos Tzolis steht mit 18 Toren auf Platz 3 der BL2-Torjägerliste. Kommt am Samstag der 19. Treffer hinzu, bekommt ihr dafür bei Bet365 eine Quote von 2,87. Ziemlich entspannt spielt ihr diesen Tipp in Kombination mit dem Bet365 Wettbonus.

Unser Kiel - Düsseldorf Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Auf den ersten Blick spricht hier einiges für den Tabellenführer, so beispielsweise der Heimvorteil oder der direkte Vergleich. Doch daheim tun sich die Störche in dieser Saison deutlich schwerer als in der Fremde.

Schon im vergangenen Heimspiel gab es eine 1:3-Pleite gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Kaiserslautern. Da Düsseldorf sich auswärts wohlfühlt und gut in Form ist, trauen wir den Gästen am Samstag mindestens einen Punkt zu.