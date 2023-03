Weißrussland - Schweiz Tipp, Prognose & Quoten | 25.03.2023

Unser Weißrussland - Schweiz Tipp zum EM Quali Spiel am 25.03.2023 lautet: Im ersten Spiel nach der WM-Klatsche gegen Portugal ist die Schweiz auf Wiedergutmachung aus. Gegen den klaren Außenseiter Weißrussland sollte dies auch klappen.

Die WM 2022 war für die Schweiz ziemlich unschön zu Ende gegangen. Nach einer krachenden 1:6-Pleite gegen Portugal mussten die Eidgenossen schon nach dem Achtelfinale die Koffer packen. Vor der Partie hatte Trainer Murat Yakin auf eine Dreierkette umgestellt. Dieser Schachzug ging aber nach hinten los. Zudem resignierte die Nati nach dem dritten Gegentor. Trotzdem setzt der Verband weiter auf den Coach. Ziel ist das Ticket für die EM 2024. In der Gruppe I sind die Schweizer auch der Topfavorit auf Platz 1. Zum Auftakt der Quali muss die SFV-Auswahl am Samstag gegen Weißrussland antreten. Die Partie wird wegen der Beteiligung der Weißrussen an der russischen Invasion in der Ukraine in Novi Sad, Serbien, ausgetragen. Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,70 bei Happybet für die Wette „Sieg Schweiz ohne Gegentor“.

Darum tippen wir bei Weißrussland vs Schweiz auf „Sieg Schweiz ohne Gegentor“:

Die Schweiz steht in der FIFA-Weltrangliste 85 Plätze vor dem kommenden Gegner

In den letzten 6 Nations-League-Spielen kamen die Weißrussen nur auf 3 Treffer

Weißrussland ist gegen die Schweiz noch ohne Punkt und Tor

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Weißrussland vs Schweiz Quoten Analyse:

Die Schweiz belegt in der aktuellen FIFA-Weltrangliste immer noch einen guten 12. Platz. Die Auswahl von Weißrussland steht dagegen nur auf dem 97. Rang. Zudem geht den „Bielyia kryly“ in Serbien auch noch der Heimvorteil flöten.

So gibt es für einen Sieg der Eidgenossen bei der Weißrussland vs Schweiz Prognose nur Quoten im Schnitt von 1,21. Auf der Gegenseite scheint ein Erfolg der „Gastgeber“ mit durchschnittlichen Quoten von 13,9 aus Sicht der Bookies recht unwahrscheinlich.

Weißrussland vs Schweiz Prognose: Beide Trainer stehen unter Druck

Seit April 2021 wird die weißrussische Auswahl von Georgi Kondratiev betreut. Vorgänger Mikhail Markhel war nach einem 0:8 in Belgien am zweiten Spieltag der Quali für die WM 2022 entlassen worden. Die Bilanz unter dem neuen Coach ist aber auch noch stark ausbaufähig. In 18 Länderspielen gab es gerade mal vier Siege, bei 11 Niederlagen. Und die Erfolge kamen auch nur gegen Mannschaften wie Syrien, Bahrain, Indien und Jordanien zustande.

Auch in der Nations League 22/23 wurden die „Bielyia kryly“ in der Gruppe C3 hinter Kasachstan, Aserbaidschan und der Slowakei Tabellenletzter. Gegen Litauen spielt das Land somit im kommenden Jahr um den Verbleib in der Liga C. Der Trainer steht natürlich unter Druck, darf aber vorerst weitermachen. Bekannte Namen sucht man im Kader vergebens. Der Großteil der Spieler verdient in der heimischen Liga sein Geld.

Nach dem 1:6 gegen Portugal konnte man in der Schweiz nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Gerüchteweise war die Harmonie zwischen Spielern und Trainer gestört. Am Ende erklärte Sportdirektor Tami im Februar, dass man das Aus analysiert habe und die bittere Pleite der fehlenden Frische der Spieler geschuldet gewesen sei. Als Konsequenz stellte der SFV einen neuen Athletik-Trainer an. Damit soll die Partie abgehakt sein.

In einer EM-Quali-Gruppe mit Israel, Rumänien, dem Kosovo, Weißrussland und Andorra sind die Eidgenossen nun die klaren Favoriten auf Rang 1. In den ersten beiden Spielen fehlen vor allem Xherdan Shaqiri und Gregor Kobel verletzt. Seferovic und Zuber wurden nicht berufen, da das Team verjüngt werden soll. Cedric Itten, Christian Fassnacht und Michael Lang wurden noch kurzfristig nachnominiert.

Weißrussland - Schweiz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Weißrussland: 0:2 Oman (A), 1:0 Syrien (A), 1:1 Slowakei (A), 1:2 Kasachstan (A), 0:2 Aserbaidschan

Letzte 5 Spiele Schweiz: 1:6 Portugal (A), 3:2 Serbien (A), 0:1 Brasilien (A), 1:0 Kamerun (H), 0:2 Ghana (A)

Letzte Spiele Weißrussland vs Schweiz: 0:1 (A), 0:2 (A), 0:1 (H)

Beide Nationen trafen erstmals in der Quali für die EM 2000 aufeinander. Damals entschieden die Schweizer beide Duelle für sich. Auf ein 1:0-Auswärtssieg folgte ein 2:0-Heimerfolg. Das dritte Kräftemessen war ein Freundschaftsspiel im Juni 2017. Hier siegten die Eidgenossen in Neuchatel mit 1:0.

Unser Weißrussland - Schweiz Tipp: Sieg Schweiz ohne Gegentor

Weißrussland gehört aktuell was die Qualität und die Formkurve angeht zu den schwächsten Teams in Europa. Die Heimspiele dürfen die „Bielyia kryly“ auch nicht im eigenen Land austragen. Das lässt für die Quali nichts Gutes erahnen. Schon gegen die Schweiz wäre am Samstag alles andere als eine Niederlage eine Überraschung. Gegen die gute Defensive der Nati dürften die „Gastgeber“ zudem ohne Tor ausgehen.