Paderborn – Elversberg Tipp, Prognose & Quoten 27.04.2024

Unser Paderborn - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.04.2024 lautet: Beide Teams können die letzten Saison-Duelle befreit aufspielen, um möglichst viele Punkte zu sammeln. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einem engen Duell, räumen aber den Gastgebern aus Nordrhein-Westfalen leichte Vorteile ein.

Paderborn meldete sich nach sechs sieglosen Begegnungen am vergangenen Matchday in Nürnberg mit einem 2:0-Triumph zurück und fand wieder in die Erfolgsspur. Elversberg, das sich am vorletzten Spieltag beim Aufstiegskandidaten FC St. Pauli (4:3) durchsetzte, teilte vor heimischer Kulisse kürzlich mit Schalke die Punkte (1:1).