Kiel - Kaiserslautern Tipp, Prognose, Quoten | 27.04.2024

Unser Kiel - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 27.04.2024 lautet: Die Störche liegen kurz vor Saisonende klar auf Aufstiegskurs. Daran dürfte sich auch im Wett Tipp heute daheim gegen die Roten Teufel aus der Pfalz nichts ändern.

Mitte Februar kam Trainerlegende Friedhelm Funkel aus dem Ruhestand zurück, um den 1. FC Kaiserslautern vor dem Abstieg zu retten. Der 70-jährige Coach führte die Pfälzer immerhin ins Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen. Aber die „Mission Klassenerhalt“ droht zu scheitern. In den zurückliegenden fünf Partien sammelte der FCK nur zwei Zähler. Damit stehen die „Roten Teufel“ weiterhin auf Platz 17. Das rettende Ufer ist mit nur zwei Punkten Rückstand in Reichweite. Doch der Abstand droht größer zu werden, denn Kaiserslautern muss am Samstag bei Tabellenführer Kiel ran.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,77 bei Interwetten für die Wette „Sieg Kiel“.

Darum tippen wir bei Kiel vs Kaiserslautern auf „Sieg Kiel“:

Kaiserslautern ist das zweitschwächste Team der Rückrunde

Die Pfälzer haben nur einen Sieg in den letzten 13 Gastpielen gefeiert

Kiel hat die letzten 6 Spiele alle ohne Gegentor gewonnen

Kiel vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Der Tabellenführer empfängt den Vorletzten. Aus dieser Konstellation ergibt sich bei der Kiel vs Kaiserslautern Prognose schon die Einschätzung der besten Buchmacher, die euch natürlich auch mit den besten Sportwetten Apps versorgen.

So sind die Hausherren mit Siegquoten von knapp über 1,70 die klaren Favoriten. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste aus der Pfalz durchschnittliche Quoten von 4,10. Hier hätte man aber sicher noch einen deutlicheren Unterschied erwarten können.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Kiel vs Kaiserslautern Prognose: Wer knackt die Abwehr der Störche?

Laut Opta-Daten hat Holstein Kiel vier Spieltage vor dem Saisonende eine Chance von 91,4 Prozent auf den direkten Aufstieg. Die Störche sind aktuell auch bärenstark. Das 1:0 am vergangenen Spieltag zu Gast beim HSV war der sechste Sieg in Folge. Alle sechs Erfolge kamen ohne Gegentor zustande. Mit einem weiteren Zu-Null-Sieg würde man den Rekord in der eingleisigen 2. Bundesliga einstellen. Die KSV hat die zweitbeste Abwehr der Liga und die mit Abstand meisten Weißen Westen aller Teams (14).

Vor allem in der Fremde fühlen sich die Männer von Coach Marcel Rapp pudelwohl. Die Ausbeute von 33 Punkten auf des Gegners Platz ist der Liga-Bestwert. Fünf der sieben Saisonpleiten setzte es daheim. 19 Saisonsiege sind bereits ein neuer Vereinsrekord. Der Erfolg beim HSV bewies, dass die Mannschaft auch mal eine Abwehrschlacht für sich entscheiden und eine 23-minütige Unterzahl kompensieren kann. Bei elf Punkten Vorsprung auf Rang 4 und sechs Zählern auf Platz 3 will Kiel nun auch den Aufstieg klarmachen.

Am vergangenen Samstag stand für Kaiserslautern das wichtige Kellerduell daheim gegen Wiesbaden an. Im ersten Durchgang hatten die Hausherren das Spiel im Griff und führten verdient mit 1:0. Doch die Mannschaft ist in dieser Saison nicht in der Lage, Führungen zu verwalten und ins Ziel zu bringen. Nach dem Seitenwechsel gingen die Pfälzer nicht aufs zweite Tor, sondern wurden immer mut- und planloser. Am Ende musste man sich mit einem 1:1 zufriedengeben.

59 Gegentore sind der zweitschlechteste Wert hinter Osnabrück. Nur eine einzige „Weiße Weste“ ist der Negativwert. Mit dem Remis gegen den SVWW haben die Pfälzer in dieser Zweitliga-Saison schon 31 Punkte nach Führung verspielt. Das ist mit Abstand der Liga-Höchstwert. In der Rückrunden-Tabelle stehen die Roten Teufel mit zwölf Zählern (3S, 3U, 7N) auf dem vorletzten Platz. Auswärts holte Lautern nur einen Sieg in den letzten 13 Gastspielen (4U, 8N).

Kiel - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Kiel: 1:0 HSV (A), 4:0 Osnabrück (H), 4:0 Nürnberg (A), 2:0 Rostock (H), 2:0 Elversberg (A)

Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 1:1 Wiesbaden (H), 1:2 Greuther Fürth (A), 1:2 HSV (A), 2:0 Saarbrücken (A), 1:3 Düsseldorf (H)

Letzte 5 Spiele Kiel vs Kaiserslautern: 3:0 (A), 1:2 (A), 2:2 (H), 1:3 (A), 2:1 (H)

Schaut man auf alle acht Pflichtspiele zwischen beiden Mannschaften, ging Kiel lediglich zweimal als Sieger vom Feld, bei einem Remis und fünf Niederlagen. Die Bilanz in der 2. Bundesliga ist dagegen mit jeweils zwei Siegen und einem Remis ausgeglichen.

Den einzigen Erfolg an der Förde feierten die Pfälzer im Mai 1953. Aus den zwei Zweitliga-Heimspielen gegen die Roten Teufel holten die Störche vier Punkte. Das Hinspiel auf dem Betzenberg ging mit 3:0 klar an die Gäste.

Unser Kiel - Kaiserslautern Tipp: Sieg Kiel

Ein Tipp auf Kaiserslautern fällt im Moment schwer. Der Versuch von Friedhelm Funkel, der Mannschaft mehr Stabilität zu verpassen, ist gescheitert. Zudem lassen die Pfälzer nach so vielen Misserfolgen jegliches Selbstvertrauen vermissen. Auf der Gegenseite stehen die Kieler, die in Topform sind und mit Siebenmeilenstiefeln in Richtung Bundesliga marschieren. Zudem ist die Abwehr der Norddeutschen aktuell einfach nicht zu überwinden.

So spricht am Ende alles für einen Sieg der Hausherren. Dank der guten Quoten für einen Heim-Dreier müssen wir unseren Tipp gar nicht mit Zusätzen wie beispielsweise einer Handicapwette ergänzen.