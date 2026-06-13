SPORT1 Betting 13.06.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für Brasilien gegen Marokko am 14.06.2026. Detaillierte Prognosen, die besten Wett Tipps und aktuelle Quoten für das WM-Spiel.

Zum Auftakt der WM-Gruppe C wartet mit Brasilien gegen Marokko direkt ein echtes Topspiel. Die Seleção zählt traditionell zu den Titelkandidaten, trifft jedoch auf ein selbstbewusstes marokkanisches Team, das sich in den vergangenen Jahren in der Weltspitze etabliert hat. Die Voraussetzungen versprechen ein spannendes Duell mit viel Qualität auf beiden Seiten

Die Buchmacher sehen den Rekordweltmeister wenig überraschend vorne. Wir rechnen aber mit einem Remis und spielen mit einer Quote von 3,75 bei bet365 den Tipp auf ein Unentschieden.

Was hat bet365 so zu bieten? Warum steht der Buchmacher im Ranking der besten Sportwetten Anbieter immer ganz oben? Wie verläuft die bet365 Anmeldung? Wie gut ist der bet365 Angebotscode? Wir haben den Bookie unter die Lupe genommen!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Das Eröffnungsspiel der Gruppe C zwischen Brasilien und Marokko ist eines der Highlights des ersten Spieltages des Turniers 2026. Hier treffen zwei Top-10-Nationen der Weltrangliste aufeinander. Brasilien, der fünffache Champion, geht laut den Quoten der Buchmacher mit einer impliziten Siegwahrscheinlichkeit von 61 Prozent als Favorit ins Spiel. Doch die Seleção hatte eine ungewohnt schwierige Qualifikation und muss sich unter Trainer Carlo Ancelotti erst noch finden.

Marokko hingegen strotzt nach dem historischen vierten Platz bei der letzten Endrunde und dem Gewinn des Afrika-Cups 2025 vor Selbstvertrauen. Die „Löwen vom Atlas“ sind für ihre kompakte Defensive bekannt, die bereits 2022 in Katar beeindruckte, als sie im Schnitt nur 38,6 Prozent Ballbesitz zuließen und mit vier Partien ohne Gegentor den besten Wert des Turniers aufstellten. Seit Anfang 2024 hat Marokko in 46 Spielen gerade mal zwei Niederlagen in der regulären Spielzeit hinnehmen müssen, was die enorme Stabilität der Nordafrikaner unterstreicht.

Historisch gesehen hat Brasilien eine starke Bilanz gegen afrikanische Teams bei Weltturnieren, mit sieben Siegen und nur einer Niederlage. Diese einzige Niederlage ereignete sich jedoch ausgerechnet beim letzten Turnier gegen Kamerun. In einem so wichtigen Auftaktspiel, in dem keine der beiden Mannschaften einen Fehlstart riskieren will, ist eine vorsichtige Herangehensweise zu erwarten. Ein Unentschieden wäre für beide Seiten kein schlechtes Ergebnis und ist daher ein ernstzunehmender Ausgang für diese Partie.

Brasilien vs Marokko: Wett Tipps für Tipper

Jetzt wird’s konkret! Für dieses Gipfeltreffen haben wir einige spannende Wett Tipps herausgesucht, die auf unserer Analyse basieren. Hier sind unsere Empfehlungen für deine Wette:

Tipp 1: Unentschieden ( Quote 3,75 bei bet365 ) : Brasilien mag auf dem Papier der Favorit sein, doch Marokko hat sich zu einem extrem schwer zu schlagenden Gegner entwickelt. Gerade in einem Eröffnungsspiel, in dem das oberste Gebot lautet, nicht zu verlieren, ist eine Punkteteilung ein sehr wahrscheinliches Szenario. Die Quote von 3,75 bietet hierfür einen exzellenten Wert.

: Brasilien mag auf dem Papier der Favorit sein, doch Marokko hat sich zu einem extrem schwer zu schlagenden Gegner entwickelt. Gerade in einem Eröffnungsspiel, in dem das oberste Gebot lautet, nicht zu verlieren, ist eine Punkteteilung ein sehr wahrscheinliches Szenario. Die Quote von 3,75 bietet hierfür einen exzellenten Wert. Tipp 2: Brahim Diaz trifft jederzeit ( Quote 5,50 bei bet365 ) : Der Star von Real Madrid hat beim letzten Afrika-Cup gezeigt, wie eiskalt er vor dem Tor ist. Er wurde Torschützenkönig mit einer beeindruckenden Trefferquote von über 26 Prozent. Diaz ist der kreative Kopf und die größte Torgefahr Marokkos. Eine Quote von 5,50 darauf, dass er auch gegen Brasilien trifft, ist eine Wette wert.

: Der Star von Real Madrid hat beim letzten Afrika-Cup gezeigt, wie eiskalt er vor dem Tor ist. Er wurde Torschützenkönig mit einer beeindruckenden Trefferquote von über 26 Prozent. Diaz ist der kreative Kopf und die größte Torgefahr Marokkos. Eine Quote von 5,50 darauf, dass er auch gegen Brasilien trifft, ist eine Wette wert. Tipp 3: Beide Teams treffen – Ja (Quote 1,97 bei bet365): Während Brasiliens Offensive mit Spielern wie Vinícius Jr. Weltklasse ist, zeigte die Abwehr in der Qualifikation Schwächen. In 44 Prozent ihrer Qualifikationsspiele kassierten die Selecao Gegentore. Marokko verfügt über die nötige Offensivkraft, um diese Lücken zu nutzen. Daher erwarten wir Tore auf beiden Seiten, wofür die Quote von 1,97 sehr fair erscheint.

Es verspricht ein hochklassiges und taktisch geprägtes Duell zu werden, bei dem Kleinigkeiten den Unterschied machen könnten. Wenn du deine Prognosen in die Tat umsetzen möchtest, findest du die besten Angebote und Quoten bei den auf unserer Seite empfohlenen Wettanbietern. Zudem werfen wir einen Blick auf die Frage, wer sich den goldenen Schuh sichert und bester Torschütze der WM 2026 wird?

Jetzt aber wünschen wir dir vor allem eines: Viel Spaß bei diesem WM-Kracher!