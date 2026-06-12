SPORT1 Betting 12.06.2026 • 18:00 Uhr Unsere Expertenanalyse für USA vs Paraguay: Die besten Prognosen, Wett Tipps und Quoten für das WM-Spiel am 13.06.2026.

Die USA gehen als Favorit in ihr Eröffnungsspiel des Turniers, doch Paraguay könnte sich als zäher Gegner erweisen. Die Buchmacher erwarten einen knappen Sieg für die Gastgeber in diesem Duell, das am 13.06.2026 stattfindet.

Das Spiel verspricht Spannung, da ein defensiv starkes Team auf die Heimmannschaft trifft, die unter Siegzwang steht. Wir sehen die Gastgeber ebenfalls vorne und spielen mit einer Quote von 1,96 bei Winamax den USA Sieg Wett Tipp.

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Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

Für die Vereinigten Staaten als Gastgeber ist der Druck im Auftaktspiel enorm. Ein Sieg ist fast schon Pflicht, um den Ton für den Rest der Gruppenphase anzugeben. Die Mannschaft, gespickt mit Spielern aus europäischen Top-Ligen, hat hohe Erwartungen zu erfüllen.

Allerdings hat die automatische Qualifikation als Gastgeber dazu geführt, dass dem Team in den letzten Monaten die Wettkampfpraxis fehlte, was ein Nachteil sein könnte. Die letzten Freundschaftsspiele zeigten sowohl offensive Stärke als auch defensive Anfälligkeiten.

Paraguay hingegen hat sich nach 16 Jahren Abwesenheit wieder für die Endrunde qualifiziert und dabei auf seine größte Stärke gesetzt: eine disziplinierte Verteidigung. In der anspruchsvollen südamerikanischen Qualifikation kassierte das Team nur 10 Gegentore in 18 Spielen.

Diese defensive Stabilität wird der Schlüssel sein, um dem Offensivdruck der USA standzuhalten. Nach vorne verlässt sich Paraguay meist auf schnelle Konter, was gegen eine hochstehende amerikanische Mannschaft eine wirksame Taktik sein könnte.

Die Quoten spiegeln diese Konstellation wider. Die USA sind mit einer Quote von 1,96 der Favorit, aber nicht so deutlich, wie man es bei einem Heimspiel erwarten könnte. Die Märkte für Tore deuten ebenfalls auf eine enge Partie hin; sowohl „Über 2,5 Tore“ als auch „Beide Teams treffen“ werden mit Quoten über 2,00 bewertet, was auf ein torarmes Spiel hindeutet. Die Prognosen für die gesamte Gruppe D sehen diese als eine der torärmsten des Turniers, was den Fokus auf defensive Stabilität weiter unterstreicht.

USA vs Paraguay: Wett Tipps für Tipper

Na, bereit für einen echten WM-Krimi? Hier sind ein paar Ideen, wie ihr auf das Spiel wetten könntet, um die Spannung noch ein wenig zu erhöhen:

Sieg USA ( Quote 1,96 bei Winamax ): Der Heimvorteil und die individuelle Klasse von Spielern wie Christian Pulisic sprechen für die Gastgeber. In einem Auftaktspiel ist der Druck hoch, aber die Unterstützung der Fans könnte den entscheidenden Unterschied machen. Paraguay hat lange nicht mehr auf der größten Bühne gespielt, was sich als Nachteil erweisen könnte. Die Quote von 1,96 bietet hier einen guten Wert.

Der Heimvorteil und die individuelle Klasse von Spielern wie Christian Pulisic sprechen für die Gastgeber. In einem Auftaktspiel ist der Druck hoch, aber die Unterstützung der Fans könnte den entscheidenden Unterschied machen. Paraguay hat lange nicht mehr auf der größten Bühne gespielt, was sich als Nachteil erweisen könnte. Die Quote von 1,96 bietet hier einen guten Wert. Doppelte Chance USA/Unentschieden & Unter 2,5 Tore ( Quote 2,00 bei Winamax ): Dieser Tipp kombiniert Sicherheit mit der Erwartung eines engen Spiels. Paraguay ist defensiv extrem solide und wird es den USA schwer machen, Chancen zu kreieren. Ein knapper Sieg der Gastgeber oder ein Unentschieden bei wenigen Toren scheint ein sehr realistisches Szenario. Mit einer Quote von 2,00 ist dies eine überlegenswerte Alternative.

Dieser Tipp kombiniert Sicherheit mit der Erwartung eines engen Spiels. Paraguay ist defensiv extrem solide und wird es den USA schwer machen, Chancen zu kreieren. Ein knapper Sieg der Gastgeber oder ein Unentschieden bei wenigen Toren scheint ein sehr realistisches Szenario. Mit einer Quote von 2,00 ist dies eine überlegenswerte Alternative. Christian Pulisic trifft (Quote 3,05 bei Winamax): Wenn bei den USA offensiv etwas geht, dann meist über ihren Starspieler. Pulisic ist nicht nur der torgefährlichste Spieler im aktuellen Kader, sondern auch der etatmäßige Elfmeterschütze. Seine Kreativität und sein Torriecher machen ihn immer zu einer Gefahr. Die Quote von 3,05 für einen Treffer ist daher sehr attraktiv.

Das erste Spiel für einen Gastgeber hat immer eine besondere Würze, und dieses Duell verspricht Hochspannung. Egal, für welchen Tipp ihr euch entscheidet, die besten Anbieter für eure Wette findet ihr auf unserer Seite. Auch beantworten wir euch die Frage: Wer wird die WM 2026 gewinnen?

Jetzt aber genug analysiert – macht es euch gemütlich und genießt das Spiel!