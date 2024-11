AC Milan - Empoli Serie A Tipp, Prognose & Quoten | 30.11.2024

SPORT1 Betting 29.11.2024 • 09:00 Uhr AC Milan - Empoli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Wird Milan seiner Favoritenrolle gerecht?

Unser AC Milan - Empoli Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 30.11.2024 lautet: Der amtierende Vizemeister spielt eine enttäuschende Saison, wird aber in unserem Wett Tipp heute nichts unversucht lassen, gegen den FC Empoli zu punkten.

Der AC Milan mühte sich unter der Woche in der Königsklasse zu einem knappen 3:2-Erfolg beim Underdog Slovan Bratislava. Auch auf nationaler Ebene soll nun am kommenden Matchday in unserer AC Milan Empoli Prognose ein Dreier resultieren. Zuletzt wurde nur eines von vier Serie-A-Duellen siegreich gestaltet. Bei den Gästen aus der Toskana schaut es ähnlich trist aus. Kürzlich wurden zweimal am Stück die Punkte geteilt.

Wir spielen unseren AC Milan Empoli Wett Tipp heute auf „Sieg AC Milan & unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,70 bei Betano.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Empoli auf „Sieg AC Milan & unter 4,5 Tore“:

Die Lombarden haben 3 der letzten 5 Heimspiele in der Serie A gewonnen.

Empoli holte nur einen Sieg in den jüngsten 5 Liga-Auswärtsduellen.

3 der jüngsten 4 direkten Aufeinandertreffen gingen in der Lombardei an die Gastgeber.

AC Milan vs Empoli Quoten Analyse:

Sofern das Augenmerk zum Markt „1x2″ gerichtet ist, wird recht schnell deutlich, dass dieser die Mailänder als Favoriten auf den Sieg zum Vorschein bringt. Der Heimsieg wird mit einer durchschnittlichen AC Milan Empoli Wettquote von 1,37 versüßt. Absolut nachvollziehbar, da die Hausherren zu Hause in den letzten vier Kräftemessen mit Empoli zehn von 12 möglichen Punkten holten.

AC Milan vs Empoli Prognose: Gehen die Rossoneri auf ein schnelles Tor?

Im Vorjahr spielten „die Rossoneri“, wie die Mailänder aufgrund ihrer traditionellen Farben auch genannt werden, ganz vorne mit und stellten am Ende sogar die Vizemeisterschaft sicher. Leistungen, von denen die Elf in dieser Saison nur träumen kann. Den Schützlingen von Trainer Paulo Fonseca mangelt es schlichtweg an Konstanz.

Nur eines der vergangenen vier Serie-A-Duelle absolvierten die Kicker aus der Lombardei mit einem Erfolgserlebnis. Neben dem wenig glanzvollen 1:0 in Monza stehen zwei Remis und eine Niederlage zu Buche. Fairerweise gilt es aber zu erwähnen, dass die Gegner u. a. mit Neapel (0:2) und Juventus Turin (0:0) alles andere als leicht gewesen sind.

Vor allem auf heimischem Boden sind „die Rossoneri“ nicht zu unterschätzen und holten drei ihrer fünf Saisonsiege zu Hause. Zudem stehen zwei Remis und eine Niederlage zu Buche. Die Mailänder absolvierten alle sechs Heimspiele mit weniger als 4,5 Toren. Drei der sechs Heimspiele endeten mit weniger als 2,5 Treffern. In unserer AC Milan Empoli Prognose gehen wir auch diesmal von einem defensiv geführten Match aus.

AC Milan - Empoli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 3:2 Slovan Bratislava (A), 0:0 Juventus Turin (H), 3:3 Cagliari Calcio (A), 3:1 Real Madrid (A), 1:0 AC Monza (A) .

Letzte 5 Spiele Empoli: 1:1 Udinese Calcio (H), 1:1 US Lecce (A), 1:0 Calcio Como (H), 0:3 Inter Mailand (H), 1:1 Parma FC (A).

Letzte Spiele AC Milan vs. Empoli: 1:0 (H), 3:0 (A), 0:0 (H), 3:1 (A), 1:0 (H).

Mit nur einem Sieg in den vergangenen acht Duellen im italienischen Oberhaus legte der FC Empoli in der Serie A große Probleme an den Tag. Das einzige Erfolgserlebnis sprang nach einem knappen 1:0 gegen Calcio Como heraus. Trotz der durchwachsenen Leistungen holte die Elf von Trainer Roberto D‘Aversa in der aktuellen Spielzeit gerade mal drei Punkte weniger als „die Rossoneri“ und ist auf Platz zehn anzutreffen.

In der Ferne boten die Kicker aus der Toskana anfangs starke Leistungen und fuhren in den ersten drei Fernduellen sieben Punkte ein. Zuletzt zeichnete sich aber auswärts ein klarer Abwärtstrend ab. Keines der letzten drei Serie-A-Spiele auf gegnerischem Boden führte zu einem Erfolgserlebnis (2U, 1U). Alle sechs Begegnungen in der Fremde endeten mit weniger als 3,5 Toren.

So seht ihr AC Milan - Empoli im TV oder Stream:

30. November 2024, 18:00 Uhr, Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand

Übertragung Stream: DAZN

Direkt im TV bzw. im Free-TV ist das Match zwischen den Mailändern und den Toskanern nicht zu sehen. Der Streaming-Anbieter DAZN nennt nämlich die Übertragungsrechte sein Eigen und zeigt das Match im Stream (Internet). Aus diesem Grund ist ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN erforderlich, um das Match zu verfolgen.

AC Milan vs Empoli: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AC Milan: Maignan - Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez - Y. Fofana, Reijnders, Samu Chukwueze, Pulisic, Okafor - Abraham

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Torriani, Gabbia, Terracciano, Thiaw, Musah, Loftus-Cheek, Leao, Camarda

Startelf Empoli: Vasquez - Goglichidze, Ismajli, Viti - Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella, Colombo, Cacace - Pellegri

Ersatzbank Empoli: Perisan, Seghetti, Marianucci, Tosto, Belardinelli, Sambia, Konaté, Anjorin, Solbakken, Ekong, Esposito

Bei „den Rossoneri“ fallen verletzungsbedingt Jović, Bennacer und Florenzi aus. Vor allem über die rechte Seite bauen die Mailänder Druck auf den Gegner auf. Pulisic ist mit fünf Toren der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Zuletzt war der US-Boy jedoch im zentralen Mittelfeld unterwegs.

Der FC Empoli hat ebenfalls einige Ausfälle zu beklagen. Zu diesen zählen u. a. Haas, Ebuehi, Zurkowski, Fazzini, Anjorin und Sazonov. Dennoch steht Trainer Roberto D‘Aversa im Großen und Ganzen seine beste Elf zur Verfügung. In der Offensive sind die Augen auf den Neuzugang Pellegri gerichtet. Der Neuner ist mit drei Toren der beste Angreifer.

Unser AC Milan - Empoli Tipp: Sieg AC Milan & unter 4,5 Tore

Bereits anhand der Kader-Marktwerte lässt sich auf einen Klassenunterschied zwischen den beiden Konkurrenten schließen. Mit 562,00 Millionen Euro zeichnet sich Milan durch mehr als den 8-fachen Kader-Marktwert der Gäste aus und ist spielerisch deutlich überlegen.

Darüber hinaus agieren die Lombarden auf heimischem Boden und legen in dieser Saison ein gewisses Maß an Heimstärke an den Tag. Da beide Konkurrenten offensiv noch Luft nach oben haben, tendieren wir zu einem Kräftemessen mit maximal vier Toren.