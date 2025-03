AC Milan - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 02.03.2025

SPORT1 Betting 01.03.2025 • 11:00 Uhr AC Milan - Lazio Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Müssen die Rossoneri ohne das internationale Geschäft planen?

Unser AC Milan - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 02.03.2025 lautet: Den März haben sich die Rossoneri ausschließlich für den nationalen Wettbewerb freigehalten. Die Offensive der Gastgeber enttäuscht jedoch im Wett Tipp heute.

Der Februar war für die Gastgeber ein verhängnisvoller Monat, der in unserer AC Milan Lazio Rom Prognose seine Spuren hinterlassen hat. Neben dem inakzeptablen Ausscheiden in der Königsklasse ist Milan in der Serie A auf den achten Rang abgerutscht. Stand jetzt verpassen die Hausherren in der kommenden Spielzeit jeglichen internationalen Wettbewerb.

Für den nächsten Spieltag ist eine Paarung mit Lazio Rom geplant. Die Gäste sind seit vier Liga-Spielen ungeschlagen (2S, 2U) und haben sechs Punkte mehr auf dem Konto (47) als der Klub aus Mailand (41). Wir verwenden das fehlende Selbstvertrauen der Gastgeber im AC Milan Lazio Rom Wett Tipp heute gegen die Rossoneri und spielen bei Betway eine Quote von 1,75 auf “AC Milan Unter 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Lazio Rom auf “AC Milan Unter 1,5 Tore”:

AC Milan erzielte in keinem der 5 vorangegangenen Pflichtspiele “Über 1,5 Tore”.

Milan steht in der Rückrunde bei 9 Treffern aus 7 Partien.

Lazio Rom hat nur 7 Gegentore in der bisherigen Rückrunde zugelassen.

AC Milan vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Eine echte Heimstärke können wir bei den Rossoneri in dieser Spielzeit nicht ausmachen. Die Gastgeber belegen in der Heimtabelle nur den achten Rang. Zu Hause gewannen die Rot-Schwarzen weniger als die Hälfte ihrer Liga-Spiele (6/13). In der Folge spiegeln die AC Milan Lazio Rom Quoten die sinkenden Erwartungen der besten Buchmacher an die Gastgeber wider.

Der 19-fache italienische Meister ist mit AC Milan vs Lazio Rom Wettquoten von circa 2,10 noch favorisiert. Eine Punkteteilung oder ein Sieg der Adler aus Rom kann durchaus eintreten. Der maximale Gewinn für einen Dreier der Biancocelesti liegt bei einer Quote von 3,60.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Lazio Rom Prognose: Überschätzt

Glanz und Glorie strahlt AC Milan in dieser Saison nicht aus. Angefangen haben die Gastgeber ihre Saison mit Paulo Fonseca auf der Trainerbank. Nach nur 24 Pflichtspielen wurde der 51-Jährige vom Hof gejagt. Sein Punkteschnitt betrug 1,75 Zähler pro Paarung.

Geholt wurde Sergio Conceicao, der ehemalige Trainer des FC Porto. Nach 16 absolvierten Pflichtspielen steht auch der Portugiese wieder unter Beschuss. Bis jetzt konnte Conceicao nur 1,69 Punkte pro Pflichtspiel einfahren.

Zuletzt sind die Rossoneri drei Pflichtspiele in Folge sieglos vom Feld gegangen, unerwartet aus der Königsklasse ausgeschieden und im nationalen Liga-Wettbewerb bis auf den achten Tabellenplatz abgerutscht.

Unter diesen Voraussetzungen können wir die Gastgeber in unserem AC Milan vs. Lazio Rom Tipp auf keinen Fall als Favorit bezeichnen. Wer an einer Drei-Weg-Wette interessiert ist, stattet sich im besten Fall mit einer Gratiswette aus.

AC Milan - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:2 Bologna (A), 1:2 FC Turin (A), 1:1 Feyenoord (H), 1:0 Hellas Verona (H), 0:1 Feyenoord (A).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 0:2 Inter Mailand (A), 0:0 Venedig (A), 2:2 Neapel (H), 5:1 Monza (H), 2:1 Cagliari (A).

Letzte 5 Spiele AC Milan vs. Lazio Rom: 2:2 (A), 1:0 (A), 2:0 (H), 2:0 (H), 0:4 (A).

Stück für Stück haben die vergangenen Wochen am Selbstverständnis der Milan-Spieler genagt und beeinflussen auch die AC Milan gegen Lazio Rom Prognose. Die Auswirkungen haben sich zuletzt am vergangenen Wochenende im richtungsweisenden Duell mit Bologna (1:2) gezeigt.

Obwohl die Conceicao-Auswahl mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause gestiefelt ist, endete die Paarung mit einer 1:2-Niederlage.

Für die Rossoneri war es bereits das fünfte Pflichtspiel in Serie mit maximal einem eigenen Torerfolg in der Begegnung. Winter-Neuzugang Santiago Gimenez hat zwar in seinen ersten beiden Liga-Spielen getroffen, blieb zuletzt aber in zwei aufeinanderfolgenden Begegnungen blass und ohne Torerfolg.

Noch kritischer verlief der Februar für Christian Pulisic. Der Top-Scorer (6 Tore, 6 Torvorlagen) erhöhte sein Konto in 454 gespielten Minuten nur um zwei Torvorlagen (0 Tore) und passte sich der Form seiner Teamkollegen an.

Zumindest haben die Hausherren weiterhin die viertbeste erwartbare Defensive in der Hinterhand (24,6 xGA), mit der sie die Begegnungen eng halten können. “Unter 2,5 Tore” könnte als Alternative zu unserem AC Milan vs. Lazio Rom Tipp hinhauen.

Vor allem fehlt den Gästen aus Rom ihr bester Angreifer. Taty Castellanos (9 Saisontore) hat ligaweit die zweitmeisten erwartbaren Tore erzielt (12,46 xG), laboriert derzeit aber an einer Verletzung am Oberschenkel.

Umso mehr rückt die Defensive der Adler in den Fokus. Die Biancocelesti haben in der Rückrunde nur sieben Gegentore aus sieben Partien mitgenommen.

AC Milan vs Lazio Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AC Milan: Maignan - Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez, Reijnders, Fofana, Musah, Pulisic, Rafael Leao, Abraham

Ersatzbank AC Milan: Torriani, Sportiello, Gabbia, Tomori, Bartesaghi, Terracciano, Bondo, Sottil Chukwueze, Joao Felix, Gimenez, Jovic, Camarda

Startelf Lazio Rom: Provedel - Marusic, Gigot, Gila, Tavares, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni, Pedro

Ersatzbank Lazio Rom: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Pellegrini, Belahyne, Arijon Ibrahimovic, Noslin, Tchaouna

Zudem hat die Mannschaft von Marco Baroni seit dem Jahreswechsel in fünf von acht Liga-Spielen maximal einen Gegentreffer zugelassen. Besonders zuletzt war die Hintermannschaft der Römer aufmerksam, was wir für die AC Milan Lazio Rom Prognose nutzen.

Lazio ist seit vier Liga-Spielen ungeschlagen (2S, 2U) und hat in drei dieser vier Begegnungen nicht mehr als einen Gegentreffer hingenommen.

Unser AC Milan - Lazio Rom Tipp: AC Milan Unter 1,5 Tore

Wir erwarten eine recht komplizierte Begegnung für beide Mannschaften. Milan steckt in einer handfesten Ergebniskrise, während Lazio nach einem intensiven Pokal-Spiel gegen Inter Mailand (0:2) an die Kraftreserven gehen muss.