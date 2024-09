AC Milan - Lecce Tipp, Prognose & Quoten | 27.09.2024

SPORT1 Betting 26.09.2024 • 11:00 Uhr AC Milan - Lecce Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Ist bei den Rossoneri der Knoten geplatzt?

Unser AC Milan - Lecce Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 27.09.2024 lautet: Nach einem schwachen Saisonstart macht der Derbysieg den Rossoneri Hoffnung. Im Wett Tipp heute rechnen wir mit dem nächsten Dreier für die Mailänder.

Nach nur einem Sieg aus den ersten fünf Pflichtspielen der neuen Saison stand der neue Milan-Coach Paulo Fonseca vor dem „Derby della Madonnina“ schon unter großem Druck. Doch der Trainer und sein Team hielten diesem stand und konnten nach sechs Pleiten in Folge endlich wieder gegen Inter gewinnen. Nun wollen die Rossoneri am Freitag im Heimspiel gegen Lecce nachlegen. Glaubt man der AC Milan Lecce Prognose, stehen die Chancen dafür nicht schlecht.

Wir kommen zum selben Ergebnis und spielen den AC Milan Lecce Wett Tipp heute „Sieg AC Milan & Über 1,5 Tore".

Darum tippen wir bei AC Milan vs Lecce auf „Sieg AC Milan & Über 1,5 Tore“:

Lecce hat nur eines der letzten 10 Liga-Spiele gewonnen

Die Salentini warten seit 1997 auf einen Sieg bei AC Milan

Milan hat aktuell die beste Offensive der Serie A

AC Milan vs Lecce Quoten Analyse:

Mit der Qualität und dem Heimvorteil gehen die Rossoneri als klarer Favorit ins Heimspiel gegen den 17. der Serie-A-Tabelle. Die schlechte Platzierung der Gäste hat natürlich auch Auswirkungen auf die AC Milan Lecce Quoten.

Bei einem Heimsieg müsst ihr euch mit der Höchstquote von 1,38 begnügen. Traut ihr den Gästen etwas zu? Dann bekommt ihr für einen Dreier der Auswärtsmannschaft AC Milan Lecce Wettquoten im Schnitt von etwa 8,00.

AC Milan vs Lecce Prognose: Hat Milan die richtige Taktik gefunden?

Erst am 4. Spieltag hatte Milan mit dem 4:0 daheim gegen Aufsteiger Venezia den ersten Sieg in dieser Serie-A-Spielzeit gefeiert. Das Hochgefühl hielt aber nicht lange an. Denn schon drei Tage später setzte es in der Königsklasse zum Auftakt eine 1:3-Pleite gegen Liverpool. So sprachen vor dem Derby gegen Inter schon einige Experten von einem Schicksalspiel für Coach Paulo Fonseca. Doch dieser ließ sich für das wichtige Spiel etwas einfallen und forderte seine Mannschaft zu mehr Mut auf.

Zudem spielten die Rossoneri gegen den Nachbarn im 4-4-2, welches in Wirklichkeit ein 4-2-4 war. Außerdem standen die Neuzugänge Tammy Abraham und Alvaro Morata erstmals zusammen in der Startelf. In der 89. Minute wuchtete Innenverteidiger Gabbia eine Freistoßflanke von Reijnders zum 2:1-Sieg ins Tor. Damit ist die AC auf Platz 7 geklettert und hat vor dem AC Milan Lecce Tipp nur noch drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Torino. Elf Tore bedeuten die beste Offensive der Serie A. Diese verteilen sich auf neun Torschützen. Bester Scorer ist Christian Pulisic mit drei Toren in der Liga und einem in der Königsklasse.

Trotz einer schwachen Rückrunde mit nur vier Siegen in 19 Partien konnte US Lecce 2023/24 die Klasse halten. Das Polster auf die Abstiegszone hatte am Ende aber nur drei Punkte betragen. Luca Gotti, der die Mannschaft im März 2024 übernommen hatte, durfte weitermachen. Obwohl man einige Stammspieler ziehen lassen musste, waren keine großen Sprünge auf dem Transfermarkt möglich. Die Offensive war schon in der Vorsaison ein Problemkind. 32 Treffer in 38 Partien wurden lediglich von Empoli unterboten (29).

Zudem konnten die Salentini nur zwei von 19 Gastspielen in der Serie A für sich entscheiden. Die Saison begann mit einem knappen 2:1-Heimsieg im Pokal gegen den Zweitligisten Mantova. Daheim gegen Cagliari (1:0) und Parma (2:2) sowie bei Torino (0:0) kamen dann fünf Punkte zusammen. Demgegenüber stehen aber Niederlagen gegen Atalanta (0:4) und Inter Mailand (0:2). Fünf Punkte und 3:8 Tore reichen nur für Rang 17 (von 20). Zudem schied man am Dienstag mit einem 0:2 daheim gegen den Serie-B-Vertreter Sassuolo aus der Coppa Italia aus.

AC Milan - Lecce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 2:1 Inter Mailand (A), 1:3 Liverpool (H), 4:0 SSC Venezia (H), 2:2 Lazio Rom (A), 1:2 Parma FC (A)

Letzte 5 Spiele Lecce: 0:2 Sassuolo Calcio (H), 2:2 Parma FC (H), 0:0 FC Torino (A), 1:0 Cagliari Calcio (H), 0:2 Inter Mailand (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs Lecce: 3:0 (H), 2:2 (A), 2:0 (H), 2:2 (A), 4:1 (A)

US Lecce hat bisher keine so guten Erfahrungen mit AC Milan gemacht. In 38 Duellen reichte es gerade mal für zwei Siege, bei 14 Remis und 22 Niederlagen. Der letzte Sieg der Salentini stammt aus dem April 2006.

Damals konnten die Giallorossi einen 1:0-Heimsieg feiern. Aus den folgenden zwölf Vergleichen holte die Unione Sportiva lediglich fünf Unentschieden (7N). Der einzige Sieg in Mailand glückte im Oktober 1997. Daran wird sich wohl auch laut AC Milan Lecce Prognose nichts ändern.

Die Rossoneri gewannen acht der letzten zehn Heimspiele gegen Lecce mit mindestens zwei Toren Unterschied. Zudem blieb die USL in fünf der vergangenen sechs Gastspiele bei der AC ohne eigenen Treffer.

Dieses Wissen nutzen wir natürlich für einen weiteren AC Milan Lecce Tipp „Sieg Milan HC -1″.

AC Milan vs Lecce: Die möglichen Aufstellungen

Startelf AC Milan: Maignan - Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez - Fofana, Reijnders - Pulisic, Morata, Leao - Abraham

Ersatzbank AC Milan: Torriani, Raveyre, Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Loftus-Cheek, Musah, Zeroli, Chukweze, Okafor, Jovic

Startelf Lecce: Falcone - Bonifazi, Gaspar, Baschirotto, Gallo - Ramadani, Pierret - Dorgu, Rafia, Rebic - Krstovic

Ersatzbank Lecce: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Jean, Coulibaly, Marchwinski, McJannet, Oudin, Pierotti, Morente, Hasa, Banda

Bei den Hausherren fehlen Spieler wie Florenzi, Bennacer, Sportiello und Calabria.

Die Gäste müssen in der AC Milan Lecce Prognose ohne Sansone, Kaba und Berisha auskommen.

Unser AC Milan - Lecce Tipp: Sieg AC Milan & Über 1,5 Tore

Der Sieg gegen Inter hat gezeigt, dass die Mannschaft voll zum Trainer steht. Bekannterweise braucht Coach Fonseca etwas Zeit, um seinen Fußball-Stil einer neuen Mannschaft zu vermitteln.

Inzwischen sind aber erste Fortschritte erkennbar. Diese dürften am Freitag gegen Lecce fortgeführt werden. Denn die Salentini sind noch nicht gut in die neue Saison gekommen und fühlen sich in der Fremde längst nicht so wohl wie vor den eigenen Fans.