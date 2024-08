Ägypten - Marokko Tipp, Prognose & Quoten | Olympia 2024

von SPORT1 Betting 07.08.2024 • 09:31 Uhr Ägypten - Marokko Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Fußball Olympia 2024 Wette | Genügt die reguläre Spielzeit?

Unser Ägypten - Marokko Sportwetten Tipp zum Fußball Olympia 2024 Spiel am 08.08.2024 lautet: Der U23-Afrika-Cup wurde im letzten Jahr zwischen denselben Nationen entschieden, die nun im Spiel um Platz drei die Bronzemedaille bei Olympia unter sich ausmachen. Im Wett Tipp heute geben wir eine Siegwette ab.

Ägypten (1:3 n.V. vs. Frankreich) und Marokko (1:2 vs. Spanien) brachten im Halbfinale zwei große Fußballnationen an den Rande einer Niederlage, konnten den großen Coup aber nicht landen. Eine Bronzemedaille wäre für beide Olympia-Teams bereits ein großer Erfolg und wir erwarten ein umkämpftes Spiel.

Vor einem Jahr trafen die beiden Mannschaften im Afrika-Cup-Finale der U23-Mannschaften aufeinander. Damals ging es in die Verlängerung, ehe Marokko nach einem 2:1-Sieg die Trophäe in die Luft hielt. Im Wett Tipp heute reicht die reguläre Spielzeit für einen „Sieg Marokko“, welcher euch bei Happybet die Quote von 1,80 einbringt.

Darum tippen wir bei Ägypten vs Marokko auf „Sieg Marokko“:

Ägypten musste in beiden K.o.-Spielen eine Verlängerung absolvieren.

Marokko stellt mit Soufiane Rahimi (6) den besten Turnier-Torschützen.

Marokko hat 12 Tore in 5 Spielen erzielt - Ägypten nur 5

Ägypten vs Marokko Quoten Analyse:

Während der letzten Jahre hat Marokko im internationalen Fußball mehrfach begeistert. Bei der WM in Katar zog das Senioren-Team ins Halbfinale ein, ebenso wie die Olympia-Auswahl bei diesem Turnier. Zwischendurch feierte die U23-Mannschaft den Sieg beim Afrika-Cup.

Folgt nun die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen, gibt es den 1,83-fachen Gewinn für euren zuvor getätigten Einsatz. Ägypten erhält bei Siegquoten von circa 4,75 nur Außenseiterchancen. Euren potentiellen Gewinn könnt ihr euch bei diesen Wettanbietern mit schneller Auszahlung abholen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ägypten vs Marokko Prognose: Mehr Körner, mehr Tore

Mohamed Elneny ist Kapitän der ägyptischen Olympia-Auswahl und der Stabilisator einer unangenehmen Mannschaft. Die Pharaonen zogen sich am 32-Jährigen hoch und waren bereit, jedes Spiel mit maximaler Intensität zu bestreiten.

Die Leidenschaft trug Ägypten bis ins Halbfinale, obwohl vom Angriff nicht die große Show geboten wurde. In fünf Begegnungen jubelte das Team von Rogerio Micale nur über fünf eigene Treffer.

Disziplin zahlte sich in der Gruppenphase aus und verhalf zu zwei Begegnungen ohne Gegentor sowie sieben Punkten. In der folgenden K.o.-Phase verteidigten sich die Pharaonen im Viertel- und Halbfinale in die Verlängerung. Das hat viele Körner gekostet und könnte gegen Marokko seinen Tribut fordern.

Bis auf Frankreich (12) hat kein Team während der Olympischen Spiele mehr Großchancen vergeben als Ägypten (8). Korrigieren die Pharaonen diese Abschlussschwäche nicht, reisen sie ohne Medaille in die Heimat.

Ägypten - Marokko Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ägypten: 1:3 n.V. Frankreich (N), 5:4 n.E. Paraguay (N), 2:1 Spanien (N), 1:0 Usbekistan (N), 0:0 Dominikanische Republik (N).

Letzte 5 Spiele Marokko: 1:2 Spanien (N), 4:0 USA (N), 3:0 Irak (N), 1:2 Ukraine (N), 2:1 Argentinien (N).

Letzte 5 Spiele Ägypten vs. Marokko: -

Marokko hat durch beherzte Auftritte bei diesem Turnier begeistert und sich stetig auf dem Weg nach vorne befunden. Die Löwen vom Atlas (13) erspielten sich nach Frankreich (17) die meisten Großchancen und hatten das richtige Näschen für Szenen, aus denen ein Strafstoß entstehen könnte (5 Elfmeter).

Wären die Gastgeber nicht gewesen (169), hätte Marokko auch die meisten Ballkontakte im gegnerischen Strafraum gesammelt (157). Zielspieler war und ist der beste Angreifer des Turniers: Soufiane Rahimi (6 Tore).

Bislang sah Tarik Sektioui in jeder Partie mindestens einen Treffer seiner Olympia-Auswahl und freute sich insgesamt über zwölf Tore im gesamten Turnier. Im Gegensatz zu Ägypten sparte sich Marokko zudem jegliche Verlängerungen.

Erfahrungsgemäß landen Spiele mit Beteiligung der Pharaonen nach 90 Minuten bei „Unter 2,5 Toren“. Ihr Angriff ist zu ineffektiv, während die Defensive mit großer Arbeitsmoral das Leben der gegnerischen Angreifer erschwert. Wettanbieter mit Startguthaben erleichtern euch hingegen den Anfang.

Unser Ägypten - Marokko Tipp: Sieg Marokko

Wir erwarten von Marokko einen letzten großen Angriff, der auf Dauer die ägyptische Olympia-Auswahl an ihre physischen Grenzen bringen wird. Je länger die Löwen vom Atlas den Strafraum der Pharaonen belagern, desto höher ist die Chance auf einen weiteren Strafstoß für Marokko - bei diesem Turnier bekanntlich eine Spezialdisziplin der Sektioui-Elf.