Ajax Amsterdam - Lazio Rom Tipp, Prognose, Quoten 12.12.

Unser Ajax Amsterdam - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 12.12.2024 lautet: Ajax ist zu Hause eine Macht, doch die Laziali sind gefährlich. In unserem Wett Tipp heute sehen wir ein torreiches Match mit leichten Vorteilen für die Gastgeber.

Das Top-Spiel des 6. Spieltags der laufenden Europa-League findet am Donnerstag in der Johan Cruijff Arena statt. In unserer Ajax Amsterdam Lazio Rom Prognose empfängt der Sechste der Tabelle den Spitzenreiter. Die Gäste hätten mit einem Dreier einen Platz unter den ersten Acht und damit das direkte Ticket für das Achtelfinale so gut wie sicher.

Doch Ajax ist zu Hause nur sehr schwer zu bezwingen und hat vor allem in den beiden bisherigen Heimpartien im laufenden Wettbewerb vollends überzeugt. Wir entscheiden uns daher für den Ajax Amsterdam Lazio Rom Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,70 bei Betway .

Darum tippen wir bei Ajax Amsterdam vs Lazio Rom auf “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”:

Ajax hat zu Hause keines der letzten 9 Pflichtspiele verloren (8S, 1U).

Die beiden bisherigen Heimspiele im Wettbewerb gewann Ajax mit 9:0 Toren.

In jedem der letzten 9 Pflichtspiele der Niederländer gab es mindestens 2 Tore.

Ajax Amsterdam vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Die Buchmacher, von denen die meisten im Rahmen der Kundenzufriedenheit auf Sportwetten mit schneller Auszahlung setzen, sehen den Gastgeber im Vorteil. Ajax Amsterdam Lazio Rom Quoten von bis zu 2,26 für Wetten auf einen Heimsieg zeugen allerdings nicht von der allergrößten Favoriten-Stellung.

Die Quoten für Wetten auf die Laziali bewegen sich um 3,00 herum. Einen Treffer trauen die Bookies den Gästen dabei zu. Das wird anhand der Ajax Amsterdam Lazio Rom Wettquoten von höchstens 1,58 für die Option “Beide Teams treffen” mehr als deutlich. Die Quoten für “Über 2,5 Tore” sind mit Werten bis 1,68 nur unwesentlich höher.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ajax Amsterdam vs Lazio Rom Prognose: Ajax baut auf die Heimstärke

Die Generalprobe hat Ajax Amsterdam in den Sand gesetzt. Am 15. Spieltag der heimischen Eredivisie verlor der AFC sein Auswärtsspiel bei AZ Alkmaar mit 1:2 und verlor weiter Boden auf die Tabellenspitze. An dieser steht PSV Eindhoven, die nach ihrem Sieg am vergangenen Wochenende nun neun Zähler mehr auf dem Konto hat. Amsterdam selbst steht auf Rang 3.

Zwischen Ajax und der PSV steht der FC Utrecht, von dem sich der niederländische Rekordmeister in seinem bislang letzten Heimspiel 2:2 trennte. Mit diesem Remis endete auch ein bärenstarker Lauf der Ajacieden, die zuvor acht Pflichtspiele in Folge auf heimischem Rasen gewinnen konnten.

Überhaupt muss man die Niederländer als Heim-Macht bezeichnen. Saison- und wettbewerbsübergreifend hat der AFC nur eines der letzten 27 Pflichtspiele zu Hause verloren (17S, 9U). In jedem der letzten neun Pflichtspiele daheim konnte Ajax treffen und in acht dieser letzten neun Heim-Partien trafen die Ajacieden mindestens doppelt.

Insofern nehmen wir in unserem Ajax Amsterdam Lazio Rom Tipp an, dass die Gastgeber aus dem kommenden Duell mindestens einen Punkt mitnehmen und wir auch Tore zu sehen bekommen werden. Die ersten beiden Heimspiele im laufenden Wettbewerb gegen Besiktas und Maccabi Tel Aviv gewannen die Amsterdamer mit 4:0 und 5:0.

Ajax Amsterdam - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ajax Amsterdam: 1:2 Alkmaar (A), 2:2 Utrecht (H), 2:1 Nijmegen (A), 0:2 Real Sociedad (A), 2:0 Zwolle (H)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:0 Neapel (A), 3:1 Neapel (H), 1:3 Parma (A), 0:0 Ludogorets (H), 3:0 Bologna (H)

Letztes Spiel Ajax Amsterdam vs. Lazio Rom: 0:0 (H)

Dass wir in unserer Ajax Amsterdam Lazio Rom Prognose eine Absicherung in Form der “Doppelten Chance” für erforderlich halten, liegt nicht zuletzt an den letzten starken Auftritten der Gäste. Diese stürzten am vergangenen Wochenende mit einem 1:0-Erfolg in Neapel die Neapolitaner von der Tabellenspitze der Serie A.

Für die Laziali war dies der zweite Sieg gegen Napoli binnen vier Tagen. Zuvor konnten sie den Gegner mit einem 3:1-Heimsieg im Achtelfinale der Coppa Italia aus dem italienischen Pokal-Wettbewerb kegeln. Selbst verbesserten sich die Römer durch den 1:0-Sieg am Wochenende auf Rang fünf, sind aber punktgleich mit den Teams auf den Plätzen drei und vier.

Auch in den Wochen und Monaten davor erzielte Lazio starke Ergebnisse. Von den letzten elf Pflichtspielen haben die Biancocelesti nur ein einziges verloren. Von den übrigen zehn Partien haben sie neun gewonnen (1U). Auswärts gewannen sie vier ihrer letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben.

In der laufenden Liga-Phase der Europa League ist der italienische Vertreter nach fünf Begegnungen noch ungeschlagen. Nach anfänglichen vier Siegen in Serie mussten sich die Laziali in der letzten Partie mit einem torlosen Remis zuhause gegen Ludogorets Rasgrad begnügen. Es war das einzige Mal in den letzten elf Pflichtspielen, dass die Römer kein Tor erzielen konnten.

Es ist tatsächlich das erste Pflichtspiel-Duell zwischen diesen beiden europäischen Spitzenvereinen. Im Rahmen des sogenannten Amsterdam Tournaments, das bis 2009 jährlich zur Saisonvorbereitung von Gastgeber Ajax veranstaltet wurde, gab es einmal eine Begegnung, die im August 2000 torlos endete.

Ajax Amsterdam vs Lazio Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Ajax Amsterdam: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Kaplan, Hato; Van den Boomen, Henderson, Taylor; Berghuis, Weghorst, Godts

Ersatzbank Ajax Amsterdam: Gorter, Ramaj, Fitz-Kim, Baas, Klaassen, Hlynsson, Akpom, Rugani, Wijndal, Traore, Rasmussen, Brobbey

Startelf Lazio Rom: Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos

Ersatzbank Lazio Rom: Provedel, Furlanetto, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Isaksen, Dia, Zaccagni

Sechs der letzten acht Pflichtspiele mit Beteiligung der Niederländer endeten mit drei oder mehr Treffern in der Partie. Bei den Laziali war das in sieben ihrer letzten zehn Spiele der Fall. Auch im direkten Duell können wir uns einige Tore vorstellen, weshalb wir im Rahmen der Ajax Amsterdam Lazio Rom Prognose noch eine alternative Torwette in den Raum stellen.

Konkret geht es um den Tipp "Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore", für den es bei LeoVegas mit einer 1,74 aktuell eine der Höchstquoten gibt.

Unser Ajax Amsterdam - Lazio Rom Tipp: “Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore”

Lazio Rom ist hier keineswegs chancenlos. Immerhin reisen die Laziali als Spitzenreiter der Europa-League an. Dennoch überwiegt für uns die Heimstärke von Ajax. Nur eine Pflichtspiel-Pleite in den letzten 27 Heimspielen ist beeindruckend. Die letzten drei Europapokal-Spiele zu Hause gewann Ajax mit insgesamt 12:0 Toren. Insofern trauen wir den Gastgebern den Dreier etwas mehr zu.

Eine Siegwette kommt für uns aber nicht in Betracht, wohl aber die Absicherung über die “Doppelte Chance”, mit der wir deutlich weniger Bauchschmerzen haben. Da beide Klubs zuletzt regelmäßig und oft trafen, sind zudem zwei Tore in diesem Spitzenspiel das Mindeste der Gefühle.