Al-Ain - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 19.06.2025

SPORT1 Betting 17.06.2025 • 11:00 Uhr Al-Ain - Juventus Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine FIFA Klub-WM Wette | Starten die Turiner mit einem Sieg ins Turnier?

Unser Al-Ain - Juventus Sportwetten Tipp zum FIFA Klub-WM Spiel am 19.06.2025 lautet: Die Alte Dame ist für uns der klare Favorit. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einigen Treffern der Italiener.

In der Gruppe G der FIFA Klub-WM 2025 scheinen die ersten beiden Plätze bereits im Vorfeld an Manchester City und die Alte Dame aus Turin vergeben. Die Italiener sind in unserer Al-Ain Juventus Prognose zur Partie des 1. Spieltags jedenfalls der klare Favorit. Alles andere als ein souveräner Erfolg der Italiener wäre eine Überraschung.

Wie gehen sogar so weit, dass wir sagen, dass die Turiner sich hier schon mal für den weiteren Turnierverlauf warmschießen. Deswegen entscheiden wir uns für den Al-Ain Juventus Wett Tipp heute “Juventus Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,81 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Al-Ain vs Juventus auf “Juventus Über 2,5 Tore”:

Al-Ain gehört zu den größten Außenseitern der Klub-WM.

Der Klub aus den Emiraten wurde in der heimischen Pro League nur 5.

Juventus’ Marktwert liegt bei knapp 615 Millionen Euro; der des Gegners bei 46 Millionen Euro.

Al-Ain vs Juventus Quoten Analyse:

Die Al-Ain Juventus Quoten deuten ebenfalls auf einen klaren Sieg der Europäer hin. Wer auf die Alte Dame setzt, der bekommt bei Merkur Bets derzeit eine Quote von gerade einmal 1,22. Auf der anderen Seite ist eine Wette auf den Außenseiter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einer 10,66 quotiert.

Die Al-Ain Juventus Wettquoten zeigen auch, dass Merkur Bets dem Underdog noch nicht einmal ein Tor zutraut. Für “Beide Teams treffen” gibt es aktuell eine Quote von 2,01. Zum Vergleich: Für “Über 2,5 Tore” gibt es aktuell eine Wettquote von lediglich 1,48. Weitere Infos zum Buchmacher erhaltet ihr in unserem ausführlichen Merkur Bets Test.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Al-Ain vs Juventus Prognose: Turin von Anfang an spielbestimmend

Der Al-Ain Club hat sich als Champions League-Sieger der asiatischen Fußballkonföderation in der Saison 2023/24 für die FIFA Klub-WM 2025 qualifiziert. Im Finale am 11. Mai 2024 hatte man sich gegen die Yokohama Marinos aus Japan durchgesetzt. Nach der 1:2-Pleite im Hinspiel gab es im Rückspiel zu Hause einen satten 5:1-Erfolg.

In der seit der Saison 2024/25 neu formierten AFC Champions League Elite, dem Nachfolger der asiatischen Champions League, spielte der Titelverteidiger dann aber unter ferner liefen. Nach gerade einmal zwei Remis und sechs Niederlagen war bereits in der Liga-Phase der Westregion Schluss. Mit zwei Zählern wurde AIN abgeschlagen Letzter.

Auch in der heimischen UAE Pro League war das Abschneiden enttäuschend. Am Ende landete der Rekordmeister der Vereinigten Arabischen Emirate mit einer 12-8-6-Bilanz nur auf Rang 5 und verpasste damit sogar ein Ticket für die asiatische Königsklasse in der kommenden Spielzeit.

Insofern sehen wir ihn auch in unserer Al-Ain Juventus Prognose als klaren Außenseiter. Daran ändert auch nichts, dass er im Saisonendspurt keines seiner letzten sieben Spiele in der heimischen Meisterschaft verloren (4S, 3U) und in sechs dieser sieben Partien noch nicht einmal ein Gegentor kassiert hatte.

Al-Ain vs Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Al-Ain: 2:0 Al Nasr (A), 0:0 Ajman (H), 3:0 Al Sharjah (A), 1:1 Al-Jazira (H), 3:0 Bani Yas (A)

Letzte 5 Spiele Juventus: 3:2 Venedig (A), 2:0 Udinese (H), 1:1 Lazio Rom (A), 1:1 Bologna (A), 2:0 Monza (H)

Letzte Spiele Al-Ain vs Juventus: -

Die Turiner sind aber ein ganz anderes Kaliber als Mannschaften wie Ajman, Bani Yas oder Al Urooba, gegen die der Al-Ain Club zuletzt ohne Gegentreffer blieb. Die Alte Dame reist wegen ihrer guten Platzierung in der UEFA-Rangliste zur Klub-WM. In der abgelaufenen Serie A-Saison wurde eine Top 3-Platzierung dagegen verpasst - zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren.

Am Ende wurde der Serienmeister von 2012 bis 2020 aber immerhin noch Vierter und qualifizierte sich damit für die Champions League in der kommenden Spielzeit. Dabei machten die Turiner das Königsklassen-Ticket erst am letzten Spieltag durch einen 3:2-Sieg bei Absteiger Venedig perfekt.

An den letzten neun Spieltagen hatten die Bianconeri nur ein einziges Mal verloren (5S, 3U). Mit zwölf Punkten Rückstand auf Meister Neapel war der erste Scudetto seit fünf Jahren allerdings meilenweit weg. In der Coppa Italia war Juve bereits im Viertelfinale zu Hause am späteren Absteiger Empoli im Elfmeterschießen gescheitert.

Eine Woche zuvor war die Alte Dame auch in der Champions League ausgeschieden: Bei der PSV Eindhoven verlor sie mit 1:3 nach Verlängerung, nachdem das Hinspiel daheim noch mit 2:1 gewonnen wurde. Nichtsdestotrotz sehen wir die Turiner in unserem Al-Ain Juventus Tipp gegen einen der größten Außenseiter der Klub WM klar vorne.

So seht ihr Al-Ain vs Juventus im TV oder Stream:

19. Juni 2025, 03:00 Uhr, Audi Field, Washington

Übertragung Stream: DAZN

DAZN hat sich die Übertragungsrechte an der FIFA Klub WM gesichert und überträgt alle 63 Spiele live und in Farbe. Das Gute: Ihr braucht bei dem Anbieter nur ein Konto, um die Partien zu sehen. Ein kostenpflichtiges Abo ist hingegen nicht erforderlich.

Eine Bilanz aus einem bisherigen direkten Vergleich können wir euch in unserer Al-Ain Juventus Prognose nicht liefern. Der Grund hierfür ist simpel: Das kommende Aufeinandertreffen ist das erste zwischen diesen beiden Vereinen. Simpel ist auch die Merkur Bets Registrierung, zu der ihr von uns aber natürlich auch Hilfstestellung erhaltet.

Al-Ain vs Juventus: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Al-Ain: Eisa - Salomoni, Kouadio, Cardoso, Traore; Nader, Park, Abbas; Rahimi, Laba, Kaku

Ersatzbank Al-Ain: Hassan, Al Baloushi, Butti, Awad, Gassama, Hashemi, Menezes, Palacios, Niang, Sanabria, Segovia

Startelf Juventus: Di Gregorio - Costa, Savona, Kelly; Gonzalez, Conceicao, Locatelli, Thuram, Yildiz, Cambiaso; Kolo Muani

Ersatzbank Juventus: Perin, Pinsoglio, Adzic, Douglas Luiz, Koopmeiners, Mbangula, Gatti, Rouhi, McKennie, Vlahovic, Weah, Veiga

Für die Italiener ist es die erste Teilnahme an einer Klub-WM. Den Weltpokal haben sie dagegen schon zweimal gewonnen: 1985 gegen die Argentinos Juniors im Elfmeterschießen und 1996 gegen River Plate. Al-Ain nahm dagegen einmal an dem Turnier teil und zwar 2018 als Gastgeber.

Damals schaffte es der Klub fast schon sensationell ins Finale, verlor dort aber klar gegen Real Madrid mit 1:4. Ein Tor des Außenseiters halten wir nicht für völlig abwegig. Wenn ihr euch zusätzliches Guthaben über den Merkur Bets Bonus holt, dann ist der Al-Ain Juventus Tipp “Beide Teams treffen” zur bereits erwähnten Quote von 2,01 eine gute Alternative.

Unser Al-Ain vs Juventus Tipp: “Juventus Über 2,5 Tore”

Juventus gehört nicht zu den Topfavoriten auf den Gewinn der Klub-WM. Allerdings haben die Italiener die deutlich größere Qualität im Kader und sind gegen Al-Ain der haushohe Favorit. Die Mannschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten enttäuschte nicht nur in der asiatischen Königsklasse, sondern auch in der heimischen Liga. Zwar schieden die Turiner ebenfalls früh aus Champions League und Coppa Italia aus. Allerdings muss man das alles natürlich in Relation zu den jeweiligen Gegnern sehen.

In einer Gruppe mit außerdem Wydad Casablanca und Man City dürfte sich die Alte Dame mit den Citizens um Platz 1 streiten. Da könnte es auch durchaus auf das Torverhältnis ankommen. Wir sind überzeugt, dass die Bianconeri im ersten Match eine diesbezügliche Duftmarke gegen einen der größten Underdogs des Turniers setzen.