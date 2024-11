Alkmaar - Fenerbahce Tipp, Prognose & Quoten | 07.11.2024

SPORT1 Betting 06.11.2024 • 11:01 Uhr Alkmaar - Fenerbahce Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Entscheidet die bessere Form?

Unser Alkmaar - Fenerbahce Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 07.11.2024 lautet: Die unterschiedlichen Formkurven der beiden Mannschaften leiten den Wett Tipp heute zu einer torreichen Begegnung weiter.

Sieben sieglose Pflichtspiele in Folge bringen AZ-Trainer Maarten Martens langsam in die Bredouille. Zu Hause setzt der 40-jährige Chefcoach auf die Torgefahr seiner Spieler, die wir auch in unserer Alkmaar Fenerbahce Prognose berücksichtigen.

Fenerbahce ist in der Europa League noch ungeschlagen (1S, 2U) und hat aktuell einen Lauf. Vergangenes Wochenende gewannen „Die gelben Kanarienvögel“ durch einen Treffer von Sofyan Amrabat in der zwölften Minute der Nachspielzeit mit 3:2 gegen Trabzonspor. Für unseren Alkmaar Fenerbahce Wett Tipp heute würden uns bereits „Über 2,5 Tore“ reichen. Betway hat dafür eine Quote von 1,80 im Angebot.

Darum tippen wir bei Alkmaar vs Fenerbahce auf „Über 2,5 Tore“:

Alkmaar hat in den letzten 12 Heimspielen immer getroffen.

Alkmaar erzielte in 10 der letzten 12 Heimspiele „Über 1,5 Tore“.

Fenerbahce erzielte in 3 der letzten 4 Pflichtspiele „Über 1,5 Tore“.

Alkmaar vs Fenerbahce Quoten Analyse:

Mit den Alkmaar Fenerbahce Quoten lässt sich einiges anfangen. Die Gäste verloren nur eines ihrer 13 vorangegangenen Auswärtsspiele und können dennoch eine stolze Siegquote von 2,50 vorweisen. Da darf schon mal ein Sportwetten Bonus ins Gespräch kommen.

Im Gegenzug findet ihr in den Alkmaar Fenerbahce Wettquoten für einen Heimsieg recht ähnliche Angebote, die in der Spitze nicht ganz an den dreifachen Gewinn heranreichen.

Alkmaar vs Fenerbahce Prognose: Gegensätzliche Serien

AZ Alkmaar muss sich schleunigst etwas überlegen. „De Kaasboeren“ warten seit sieben Pflichtspielen auf einen Sieg. Sechs Begegnungen dieser Negativserie verlor die Mannschaft von Maarten Martens.

Dabei fehlte den Hausherren in den meisten Partien nicht viel zum Erfolgserlebnis. Nur eine der sieben Paarungen wurde mit mehr als einem Tor Unterschied verloren. Am vorangegangenen Wochenende gab es zum Beispiel eine denkbar knappe 2:3-Niederlage gegen Feyenoord Rotterdam.

Fenerbahce dagegen lebt derzeit von einem äußerst positiven Momentum. „Die gelben Kanarienvögel“ sind seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen und siegten am vergangenen Wochenende mit 3:2 gegen Trabzonspor, wodurch sie in der Süper Lig den dritten Tabellenplatz eingenommen haben.

Während Alkmaar die letzten beiden Europa-League-Spieltage in der Ferne bestritten und verloren hat, verlor das Team von Jose Mourinho noch kein einziges Spiel dieser EL-Saison (1S, 2U) und ist auch im Alkmaar Fenerbahce Tipp der Favorit.

Alkmaar - Fenerbahce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alkmaar: 2:3 Feyenoord (A), 2:2 GA Eagles (H), 0:1 Tottenham (A), 1:2 PSV Eindhoven (H), 0:1 Fortuna (A).

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 3:2 Trabzonspor (A), 2:0 Bodrumspor (H), 1:1 Manchester United (H), 2:2 Samsunspor (A), 1:1 Twente (A).

Letzte Spiele Alkmaar vs. Fenerbahce: 2:3 (A), 2:0 (H), 2:2 (H), 3:3 (A).

Darüber hinaus blicken die Gäste auf eine Serie von zehn ungeschlagenen Europa-League-Gruppenspielen in Folge (5S, 5U).

Mindestens ebenso beeindruckend ist folgende Statistik: Fenerbahce ging nur in einem der letzten 13 Auswärtsspiele als Verlierer vom Feld.

Der türkische Vertreter überzeugte in den bisherigen Begegnungen der Europa League mit enormer Kaltschnäuzigkeit und profitierte von einer starken Schussverwandlungs-Quote (18,2 Prozent).

AZ wiederum tat sich im Abschluss wesentlich schwerer und verwandelte nur 13,0 Prozent der Schüsse in einen Treffer. Die erwartbaren Tore der Hausherren (3,5 xG) und der Mourinho-Elf (3,7 xG) fielen dagegen nahezu identisch aus.

Vielleicht ergibt sich durch die Alkmaar Fenerbahce Prognose die Möglichkeit einer Trendwende für Maarten Martens und seine Auswahl. Fenerbahce erlaubte bereits 5,3 erwartbare Gegentore (27.) und zählt damit zu den schwächeren Defensivreihen der Europa League.

So seht ihr Alkmaar - Fenerbahce im TV oder Stream:

07. November 2024, 21 Uhr, AFAS-Stadion, Alkmaar

Übertragung TV: RTL+

Übertragung Stream: RTL+

Alkmaar wird die türkischen Gäste in jedem Fall auf die Probe stellen. Zu Hause ist dem Tabellen-Sechsten der Eredivisie zuletzt in zwölf aufeinanderfolgenden Pflichtspielen mindestens ein Tor gelungen.

Zehn dieser zwölf Auftritte im AFAS Stadion schloss Alkmaar sogar mit „Über 1,5 Toren“ ab, was im Alkmaar Fenerbahce Tipp berücksichtigt wird. In diese Kategorie fällt auch das erste EL-Heimspiel dieser Spielzeit, das „de Kaasboeren“ mit 3:2 gegen Elfsborg gewinnen konnten.

Alkmaar vs Fenerbahce: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Penetra, Dekker, de Wit, Koopmeiners, Clasie, Lahdo, Mihnans, Parrott, Poku

Ersatzbank Alkmaar: Verhulst, Zoet, Goes, Wolfe, Kasius, Smit, Kwakman, Daal, Addai, Meerdink

Startelf Fenerbahce: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Söyüncü, Müldür, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri

Ersatzbank Fenerbahce: Egribayatm, Cetin, Akcicek, Tograk, Becao, Yüksek, Dursun, Yandas, Kahveci, Tosun, Dzeko

Für eine Wette auf „Beide Teams treffen“ findet ihr in den Sportwetten Apps Quoten rund um die Marke von 1,70 - ein achtbarer Wert für diese Begegnung.

Mourinho stehen in der Alkmaar gegen Fenerbahce Prognose im Angriff viele individuell hoch veranlagte Akteure zur Verfügung, die in der Defensive aber gerne eine Pause einlegen. Fenerbahce verhinderte nur in einem der fünf vorangegangenen Partien ein Gegentor.

Unser Alkmaar - Fenerbahce Tipp: Über 2,5 Tore

Beide Mannschaften nahmen bei ihrer Generalprobe am vergangenen Wochenende an einer Begegnung mit fünf Treffern teil. Alkmaar und Fenerbahce haben in dieser Spielzeit schon mehrere torreiche Pflichtspiele geboten und werden diesen Trend im direkten Aufeinandertreffen bestätigen.