Alkmaar - Galatasaray Tipp, Prognose, Quoten | 28.11.2024

Unser Alkmaar - Galatasaray Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 28.11.2024 lautet: Der türkische Rekordmeister tanzt aktuell auf drei Hochzeiten und ist auf Kurs. Auch der Wett Tipp heute zu Gast bei AZ dürfte den „Aslan“ mindestens einen Punkt bescheren.

Sechs Mannschaften sind nach den ersten vier Spieltagen der Europa-League-Saison 2024/25 noch ohne Niederlage. Dazu gehört auch Galatasaray. Der türkische Rerkordmeister sammelte im laufenden Wettbewerb Siege gegen PAOK (3:1), Elfsborg (4:3) und Tottenham (3:2). Zu Gast beim Rigas FS reichte es allerdings nur zu einem 2:2. Am Donnerstag wollen die „Aslan“ auch in Alkmaar punkten. Laut den Quoten der Alkmaar vs Galatasaray Prognose stehen die Quoten dafür auch gar nicht so schlecht.

Wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,60 bei Bet-at-home den Alkmaar Galatasaray Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Alkmaar vs Galatasaray auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Alkmaar hat in der Eredivisie nur eines der letzten 7 Spiele gewonnen

AZ steht in der Heimtabelle der niederländischen Liga auf dem viertletzten Rang

Galatasaray ist in der Süper Lig und in der Europa League in dieser Saison noch ungeschlagen

Alkmaar vs Galatasaray Quoten Analyse:

Die Gäste haben beim Marktwert mit 262 zu 73 Millionen Euro recht klar die Nase vorne. Zusammen mit dem Heimvorteil von AZ schlagen sich die Alkmaar vs Galatasaray Quoten dann aber nur noch recht knapp auf die Seite der Gäste.

Ein Auswärtssieg wird mit Quoten im Schnitt von 2,30 belohnt. Für einen Dreier der Gastgeber bekommt ihr dagegen bei den besten Buchmachern, die auch Sportwetten ohne Einzahlung anbieten, Alkmaar gegen Galatasaray Wettquoten zwischen 2,85 und 3,00.

Alkmaar vs Galatasaray Prognose: Ist bei AZ der Knoten geplatzt?

In den letzten sieben Spielzeiten landete Alkmaar in der Eredivisie am Ende immer unter den Top 5. Die besten Ergebnisse in diesem Zeitraum waren ein 2. Platz 2020 und ein 3. Rang 2021. Als die vergangene Saison auf der Kippe stand, wurde Coach Pascal Jansen im Januar 2024 entlassen. Als Interimscoach führte Maarten Martens AZ noch auf den vierten Platz in der Endabrechnung und wurde danach zum Cheftrainer befördert. In dieser Saison tut sich die Mannschaft aber erneut schwer. Nach 13 Spieltagen stehen schon fünf Niederlagen auf dem Konto.

Die Top-5-Teams der Liga kommen zusammen nur auf sechs Pleiten. Damit haben „De Kaasboeren“ fünf Punkte Rückstand auf Rang 5. Daheim sammelte AZ in sechs Spielen gerade mal sieben Punkte. Lediglich drei Teams haben in der niederländischen Liga weniger Heimpunkte geholt. Mit dem 2:1 am Wochenende bei Sparta Rotterdam ging in der Eredivisie eine Serie von sechs Spielen ohne Sieg zu Ende (5N, 1U). In der Europa League gab es zwei Heimsiege gegen Elfsborg (3:2) und Fenerbahce (3:1) sowie zwei Auswärtsniederlagen bei Athletic Bilbao (0:2) und Tottenham (0:1). Lediglich vier Teams im Wettbewerb haben eine bessere Shot Conversion, was sich auf den Alkmaar Galatasaray Tipp auswirken kann.

Nach der sensationellen Vorsaison mit 102 Punkten und 92 Toren liegt Gala auch in dieser Süper-Lig-Spielzeit wieder auf Kurs. Die Löwen stehen in der Liga nach zwölf Spieltagen wieder auf Platz 1. Mit elf Siegen und einem Remis sowie 33:11 Toren hat die Truppe von Coach Okan Buruk nur in einer Partie Punkte liegen gelassen. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Fenerbahce beträgt schon fünf Zähler. Die einzigen Pleiten in dieser Saison setzte es im Supercup gegen Besiktas (0:5) und in der CL-Quali gegen die Young Boys Bern (2:3, 0:1). Die letzten sieben Pflichtspiele konnten die „Aslan“ alle gewinnen.

Highlight war dabei sicher der 3:2-Heimerfolg gegen Tottenham Ende Oktober. Mit 92 Gesamtschüssen und 37 Schüssen aufs Tor führt der Verein aus Istanbul beide Statistiken in der Europa League an. Zudem sind 11,2 xG der beste Wert im Wettbewerb. Zwölf Treffer werden zudem nur von Ajax (13) überboten. Kein EL-Spieler kommt nach vier Spieltagen auf mehr Tore als Yunus Akgün (4). Dries Mertens hat die meisten Chancen kreiert (20). Aus gerade mal 34 gegnerischen Schüssen musste „Cimbom“ aber auch schon acht Gegentore hinnehmen.

Alkmaar - Galatasaray Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Alkmaar: 2:1 Sparta Rotterdam (A), 1:2 Willem II Tilburg (H), 3:1 Fenerbahce (H), 2:3 Feyenoord Rotterdam (A), 2:2 Go Ahead Eagles (H)

Letzte 5 Spiele Galatasaray: 1:0 Bodrum (A), 3:2 Samsunspor (H), 3:2 Tottenham (H), 2:1 Besiktas (H), 4:3 Elfsborg (H)

Letzte Spiele Alkmaar vs Galatasaray: -

Beide Vereine treffen in der Alkmaar vs. Galatasaray Prognose erstmals aufeinander. Alkmaar ist seit sieben Duellen gegen Vereine aus der Türkei ohne Niederlage (4S, 3U). Am 4. Spieltag der laufenden EL-Saison feierte AZ schon ein 3:1 daheim gegen Fenerbahce.

Galatasaray hat seine jüngsten acht Vergleiche gegen niederländische Teams alle gegen PSV Eindhoven bestritten. Dabei steht die Bilanz bei zwei Siegen und sechs Niederlagen.

In 16 Süper-Lig- und Europa-League-Partien kommt Gala in dieser Saison auf insgesamt 45 Tore. Auch am Donnerstag trauen wir den Gästen ein paar Treffer zu. Für den Alkmaar gegen Galatasaray Tipp „Galatasaray Über 1,5 Tore“ bekommen wir bei Winamax eine Quote von 1,88.

Alkmaar vs Galatasaray: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Alkmaar: Zoet - Kasius, Goes, Alexandre Penetra, Möller Wolfe - Koopmeiners, Kwakman, Mijnans, Meerdink, Smit - Parrott

Ersatzbank Alkmaar: Deen, Verhulst (Tor), de Wit, Buurmeester, Lahdo, Martins Indi, Clasie, Maikuma, van Bommel, Poku

Startelf Galatasaray: Muslera - Baltaci, Ayhan, Bardakci - Yilmaz, Torreira, Gabriel Sara, Sallai, Akgün - Mertens, Osimhen

Ersatzbank Galatasaray: Güvenc (Tor), Akman, Aydin, Kutlu, Demir, Batshuayi, Ziyech, Jelert, Demirbay, Nelsson

Die Gäste müssen auf Spieler wie Ayhan, Jakobs und Icardi verzichten. Bei den Hausherren fehlen Profis wie Owusu-Oduro, Belic, Zeefuik, Sadiq und Westerveld.

Die Verletzten-Situation bei beiden Teams dürfte aber keine allzu großen Auswirkungen auf die Alkmaar Galatasaray Prognose haben.

Unser Alkmaar - Galatasaray Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Nach sieben Liga-Spielen in Folge konnte Alkmaar am vergangenen Wochenende endlich wieder gewinnen. Nun stellt sich die Frage, ob bei AZ durch diesen Erfolg endlich der Knoten geplatzt ist?

Wir haben große Zweifel und trauen den Hausherren am Donnerstag somit maximal einen Punkt zu. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Galatasaray in der Süper Lig und Europa League 2024/25 noch ungeschlagen und ungemein treffsicher ist. Da beide Teams im laufenden Wettbewerb auch noch ohne Weiße Weste sind, rechnen wir zudem mit ein paar Treffern.