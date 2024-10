Armenien - Nordmazedonien Tipp, Prognose, Quoten 13.10.24

SPORT1 Betting 12.10.2024 • 08:00 Uhr Armenien - Nordmazedonien Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Bauen die “Roten Löwen” die Tabellenführung aus?

Unser Armenien - Nordmazedonien Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 13.10.2024 lautet: Die Nordmazedonier spielten bisher eine starke Nations-League-Saison und wollen in unserem Wett Tipp heute ihre Serie (2S, 1U) gegen Armenien fortsetzen.

Am bisher letzten Nations-League-Spieltag konnte Nordmazedonien mit einer starken Leistung drei Punkte aus Lettland entführen. Nach 90 Minuten stand ein verdienter 3:0-Erfolg zu Buche. Nach wie vor sind die Recken von der Balkaninsel ungeschlagen im Turnier und grüßen von der Tabellenspitze. Die Hausherren aus Armenien mühten sich hingegen bei den Färöern zu einem 2:2-Remis.

Beide Konkurrenten dürften sich auf Augenhöhe begegnen. In unserer Armenien Nordmazedonien Prognose ist von einer klassischen Drei-Weg-Wette abzuraten. Dennoch sehen wir den Tabellenführer aufgrund der guten Formkurve in der leichten Favoritenrolle. Unser Armenien Nordmazedonien Wett Tipp heute lautet “Doppelte Chance X2 & Über 0,5 Tore” zu einer Quote von 1,85 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Armenien vs Nordmazedonien auf “Doppelte Chance X2 & Über 0,5 Tore”:

Nordmazedonien ist in der Nations League ungeschlagen (2S, 1U).

Im letzten direkten Duell in Armenien setzten sich die Balkankicker im südlichen Kaukasus souverän mit 5:0 durch.

Nur eines der bisherigen 14 direkten Aufeinandertreffen endete torlos.



Armenien vs Nordmazedonien Quoten Analyse:

Die Suche nach einem klaren Favoriten bei diesem Match verläuft im Sand. Die Wettanbieter gehen von einem Duell auf Augenhöhe aus und räumen den Gastgebern aus Armenien marginale Vorteile ein. Für den Auswärtssieg der Nordmazedonier servieren die neuesten Wettanbieter durchschnittliche Armenien Nordmazedonien Quoten von 3,00. Hierbei ist jedoch ein erhöhtes Risiko zu berücksichtigen. Es bietet sich die Verwendung einer Gratiswette an.

Laut Buchmacher-Einschätzung ist mit keinem Schützenfest zu rechnen. Nur bedingt nachvollziehbar, da fünf der letzten sechs Gastauftritte der Nordmazedonier im Kaukasus mit drei oder mehr Toren endeten. Wer erneut von mehr als 2,5 Treffern ausgeht, darf sich über Armenien Nordmazedonien Wettquoten jenseits der 2,00 freuen.

Armenien vs Nordmazedonien Prognose: Wird es einen Gewinner geben?

Im Zuge der EM-Qualifikation hatten sich die Armenier hohe Ziele gesetzt und wollten zum ersten Mal an einer EM-Endrunde teilnehmen. Zwei der ersten drei Qualifikations-Duelle wurden sogar erfolgreich gestaltet. Die Siege gegen Wales (4:2) und Lettland (2:1) sollten jedoch die einzigen bleiben. Darüber hinaus kamen im Zuge der EM-Quali zwei Remis und vier Pleiten zum Vorschein.

Am Ende wurde auf Rang 4 die Teilnahme an der EURO 2024 deutlich verpasst. Die Offensive zeigte sich in den vier EM-Quali-Heimspielen harmlos und verbuchte nur vier Tore. Die Abwehr musste sich im eigenen Stadion fünf Gegentore ankreiden lassen und hielt in keinem einzigen EM-Quali-Duell zu Hause die Null.

Drei der vier Testspiele in der Sommerpause gingen gegen Kosovo (0:1), Tschechien (1:2) und Slowenien (1:2) verloren. Das einzige Erfolgserlebnis resultierte nach einem 2:1 gegen Kasachstan.

Die Armenier starteten mit einem deutlichen 4:1 gegen Lettland in der Nations League, kassierten aber direkt im Anschluss eine 0:2-Niederlage in Nordmazedonien und holten auch zuletzt nach einem 2:2 gegen die Färöer nur einen Zähler.

Armenien - Nordmazedonien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Armenien: 2:2 Färöer (A), 0:2 Nordmazedonien (A), 4:1 Lettland (H), 2:1 Kasachstan (H), 1:2 Slowenien (A).

Letzte 5 Spiele Nordmazedonien: 3:0 Lettland (A), 2:0 Armenien (H), 1:1 Färöer (A), 1:2 Tschechien (A), 0:3 Kroatien (A).

Letzte Spiele Armenien vs. Nordmazedonien: 0:2 (A), 1:3 (A), 0:5 (H), 0:0 (A), 1:0 (H).



Ähnlich wie die Armenier konnte auch Nordmazedonien im Rahmen der EM-Qualifikation nicht überzeugen und holte nur zwei Erfolgserlebnisse in acht Spielen. Beide Triumphe kamen gegen das Tabellenschlusslicht aus Malta (2:1, 2:0) zum Vorschein. Darüber hinaus standen zwei Remis und vier Niederlagen zu Buche. Mit England, Italien und auch der Ukraine war die Konkurrenz zum Teil als übermächtig zu bewerten. Die direkte Qualifikation wurde auf Rang vier deutlich verpasst. Immerhin wurde eines der vier Fernduelle gewonnen. Darüber hinaus kamen vier der zehn Tore in der Qualifikation auf gegnerischem Boden zum Vorschein.

Nach der verpassten EM-Teilnahme absolvierten die “Roten Löwen” vier Testspiele in der Sommerpause und holten gegen Moldawien, Montenegro, Kroatien und Tschechien insgesamt nur einen mageren Zähler.

Auch der Einstieg in die Nations League gestaltete sich für die Elf von Trainer Blagoja Milevski recht holprig und führte gegen die Färöer zu einem 1:1-Remis. Im Anschluss sollten die Leistungen jedoch deutlich gesteigert werden. Auf heimischem Boden sprang gegen Armenien ein 2:0 heraus und zuletzt resultierte in Lettland ein 3:0-Triumph. Vier der sechs Tore in der Nations League kamen auswärts zum Vorschein. Darüber hinaus ist Nordmazedonien in der Ferne mit einem Sieg und einem Remis ungeschlagen und ließ in beiden Duellen nur ein Gegentor zu.

Armenien vs Nordmazedonien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Armenien: Cancarevic - K. Hovhannisyan, Muradyan, Haroyan, Harutyunyan, Tiknizyan - Bichakhchyan, Iwu, Harutyunyan - Zelarayan, Ranos

Ersatzbank Armenien: Avagyan, Beglaryan, Calisir, E. Grigoryan, Simonyan, Dashyan, Manvelyan, Miranyan, Sevikyan, Shaghoyan, Serobyan

Startelf Nordmazedonien: Dimitrievski - Babunski, Manev, Musliu, Alioski - Alimi, Askovski, Atanasov, Bardhi, Elmas - Miovski

Ersatzbank Nordmazedonien: Aleksovski, Shishkovski, Iljazovski, Stojcevski, Ilievski, Mitrovski, Dimoski, Kostandinov, M. Ristovski, Qamili, Velkovski

Beide Konkurrenten liegen in Bezug auf ihre Kader-Marktwerte im Armenien Nordmazedonien Tipp nahezu gleichauf und verfügen somit über dieselbe Qualität in den eigenen Reihen. Bei den Armeniern ist Eduard Spertsyan mit einem Marktwert von 20 Millionen Euro der teuerste Spieler.

Die Gäste aus Nordmazedonien sind vor allem offensiv mit sechs Toren gefährlich. Als treffsicherster Spieler fungiert Kapitän Enis Bardhi. In drei NL-Spielen erzielte der 29-jährige Mittelfeldakteur zwei Tore. Die Rolle des teuersten Spielers übernimmt der Nordmazedonier Eljif Elmas. Der 25-Jährige geht in der Bundesliga für RB Leipzig auf Torjagd, wobei er bisweilen in der Bundesliga trotz Marktwert von 15 Millionen Euro noch nicht zum Einsatz kam.

Unser Armenien - Nordmazedonien Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 0,5 Tore

Spielerisch bewegen sich beide Konkurrenten auf derselben Wellenlänge. In beiden Kadern mangelt es an Spielern mit internationaler Erfahrung.

Dennoch sehen wir in unserer Armenien Nordmazedonien Prognose leichte Vorteile bei den Gästen vom Balkan. Diese setzten sich zuletzt im Kaukasus mit 5:0 durch und zeigten in der Nations League starke Leistungen. Dennoch können wir ein Remis nicht gänzlich ausschließen.