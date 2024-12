Arsenal - Ipswich Tipp, Prognose & Quoten | 27.12.2024

SPORT1 Betting 26.12.2024 • 11:00 Uhr Arsenal - Ipswich Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Nächster klarer Sieg für die Gunners?

Unser Arsenal - Ipswich Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 27.12.2024 lautet: Am Wochenende ließen die Londoner die Muskeln spielen. Im Wett Tipp heute setzen wir auf den nächsten überzeugenden Sieg der Kanoniere.

Die finale Partie des 18. Spieltags der Premier-League-Saison 2024/25 findet am Freitag im Londoner Emirates Stadium statt. In unserer Arsenal Ipswich Prognose wollen es die Gunners im letzten Heimspiel des Kalenderjahres 2024 noch einmal krachen lassen. Die Gäste dagegen hoffen auf mindestens einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

Die Rollen in diesem Spiel sind klar verteilt und alles andere als ein souveräner Heimsieg wäre eine Überraschung. Wir erwarten einen klaren Heimerfolg der Kanoniere und entscheiden uns für den Arsenal Ipswich Wett Tipp heute “Sieg Arsenal (HC 0:2)” mit einer Quote von 2,05 bei Bet365 .

Darum tippen wir bei Arsenal vs Ipswich auf “Sieg Arsenal (HC 0:2)”:

Arsenal gewann am Wochenende mit 5:1 bei Crystal Palace.

Die Gunners haben zu Hause seit über 8 Monaten kein Pflichtspiel verloren.

Ipswich tritt die Reise ins Emirates Stadium als Vorletzter der Tabelle an.

Arsenal vs Ipswich Prognose: Gunners dominieren von Beginn an

Am vergangenen Wochenende ballerten die Kanoniere mal wieder aus allen Rohren. Auswärts bei Crystal Palace fuhren die Gunners einen ungefährdeten 5:1-Sieg ein und blieben damit im zehnten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Sieben dieser zehn Partien haben sie gewonnen (3U).

In der Tabelle der Premier League steht Arsenal auf Rang drei und hat sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Liverpool, der allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Zu Hause sind die Londoner als einziges Team in dieser PL-Saison noch ungeschlagen.

In acht Heimpartien im Ligabetrieb gab es fünf Siege und drei Remis. Im bislang letzten Heimspiel in dieser Premier-League-Saison trennten sich die Gunners von Everton torlos. Trotz dieser enttäuschenden Nullnummer erwarten wir in unserer Arsenal Ipswich Prognose wieder ein paar Heimtreffer der Kanoniere.

Denn obwohl Everton nur auf Platz 15 steht, stellen die Toffees mit lediglich 21 Gegentoren die geteilt fünftbeste Abwehr. Bei den Tractor Boys, die am Donnerstag im Emirates Stadium gastieren, sieht das etwas anders aus. In fünf der letzten sechs Pflichtspiele zu Hause konnte Arsenal außerdem mindestens doppelt treffen. Die Partie gegen Everton ist die einzige Ausnahme.

Arsenal - Ipswich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 5:1 Crystal Palace (A), 3:2 Crystal Palace (H), 0:0 Everton (H), 3:0 AS Monaco (H), 1:1 Fulham (A)

Letzte 5 Spiele Ipswich: 0:4 Newcastle (H), 2:1 Wolverhampton (A), 1:2 Bournemouth (H), 0:1 Crystal Palace (H), 0:1 Nottingham (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal vs. Ipswich: 5:1 (H), 3:0 (H), 0:1 (A), 2:0 (H), 2:0 (A)

Ipswich kassierte erst am vergangenen Spieltag eine Abreibung. Im Heimspiel gegen Newcastle gab es eine 0:4-Klatsche. Es war gleichzeitig die vierte Niederlage in den letzten fünf Premier-League-Partien. Bei drei dieser vier Pleiten erzielten die Gäste noch nicht einmal ein Tor.

Insofern ist auch der Arsenal Ipswich Tipp "Arsenal gewinnt zu Null" durchaus eine Option. Mit lediglich 16 Toren stellen die Gäste die drittschwächste Offensive der Premier League.

Aber: Zehn der 16 Treffer und damit 62,5 Prozent aller Tore erzielte Ipswich in der Fremde. Auswärts holten die Tractor Boys auch die bislang einzigen beiden Dreier in dieser Premier-League-Saison. Beide Auswärtssiege gab es in den letzten drei Partien auf des Gegners Platz und den ersten davon bei Tottenham.

Allerdings dümpeln die Spurs aktuell auch nur im Mittelfeld der Tabelle herum. Insofern gehen wir nach den letzten Ergebnissen der beiden Klubs nicht davon aus, dass Ipswich am Donnerstag irgendetwas Zählbares mitnimmt. Mit einer 2-6-9-Bilanz und 16:32 Toren stehen sie in der Tabelle auf dem vorletzten Platz.

Bei den Gunners fällt Bukayo Saka nach seiner Verletzung in der Partie bei Crystal Palace aus. Mit fünf Toren und zehn weiteren Vorlagen ist der Engländer der Topscorer bei den Londonern, dessen Ausfall sicherlich nur schwer zu kompensieren sein wird. Aber: Nach seiner Verletzung im Spiel bei den Eagles schossen die Kanoniere trotzdem noch drei Tore.

Arsenal vs Ipswich: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Raya; Gabriel, Timber, Saliba, Partey; Odegaard, Lewis-Skelly, Jesus; Havertz, Trossard; Martinelli

Ersatzbank Arsenal: Neto, Calafiori, Kiwior, Merino, Jorginho, Nwaneri, Tierney, Rice

Startelf Ipswich: Muric; Burgess, O’Shea, Clarke, Davis; Phillips, Szmodics, Cajuste, Burns; Delap, Hutchinson

Ersatzbank Ipswich: Walton, Al-Hamadi, Clarke, Johnson, Broadhead, Greaves, Taylor, Townsend, Chaplin

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Klubs fand im Jahr 2022 statt. Es war ein Testspiel, das die Londoner klar mit 5:1 gewannen. Davor begegneten sich die beiden Kontrahenten zuletzt im EFL-Cup 2010/11, als die Tractor Boys nach einem 1:0-Hinspielsieg zu Hause nach einem 0:3 auswärts trotzdem noch ausschieden.

In der Premier League trafen die beiden Vereine zuletzt in der Saison 2001/02 aufeinander. Die Gunners gewannen beide Vergleiche mit 2:0. Klar ist aber auch: Für unsere Arsenal Ipswich Prognose haben diese Spiele natürlich keine echte Relevanz.

Unser Arsenal - Ipswich Tipp: “Sieg Arsenal (HC 0:2)”

Wirklich alles spricht in dieser Begegnung für die Gunners, die zuletzt vor über acht Monaten ein Pflichtspiel zu Hause verloren haben und seitdem in 16 Pflichtspielen auf heimischem Rasen in Folge ungeschlagen geblieben sind (13S, 3U).

Ein Treffer der Gäste ist hier nicht unbedingt zu erwarten. In vier der letzten fünf Pflichtspiele zu Hause behielten die Londoner eine weiße Weste. Außerdem erzielten sie in drei dieser letzten fünf Heimpartien drei Tore. Ein 3:0 halten wir hier für ein wahrscheinliches Ergebnis, weshalb wir uns letztlich auch für eine Handicapwette entscheiden.