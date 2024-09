Arsenal - Leicester Tipp, Prognose & Quoten | 28.09.2024

SPORT1 Betting 27.09.2024 • 09:25 Uhr Arsenal - Leicester Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Holt der Aufsteiger aus Leicester den ersten Saisonsieg?

Unser Arsenal - Leicester Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 28.09.2024 lautet: Die Gunners aus London haben mit der Meisterschaft ein Ziel vor Augen und dürften in unserem Wett Tipp heute den Gästen deutlich überlegen sein.

Um ein Haar wäre Arsenal am vergangenen Premier-League-Spieltag ein Sieg bei Serienmeister Manchester City gelungen. Der Ausgleich musste erst spät in der Nachspielzeit hingenommen werden. Das Ergebnis wurde jedoch mit einem deutlichen 5:1 im League Cup gegen die Bolton Wanderers verarbeitet. Leicester hingegen wartet nach der Rückkehr ins englische Oberhaus weiterhin auf den ersten Sieg und hat sich zuletzt im League Cup gegen Viertligist Walsall erst im Elfmeterschießen durchgesetzt.

In unserer Arsenal Leicester Prognose sind die Kicker aus dem Norden Londons das klar bessere Team und agieren zudem im heimischen Emirates Stadium.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Leicester auf „Arsenal trifft in beiden Hälften“:

Arsenal holte in der laufenden Saison 8 Punkte mehr als die Füchse.

Die Gunners trafen bisweilen in jedem Liga-Duell und blicken auf 8 Saisontore.

In 4 der letzten 6 direkten Aufeinandertreffen im Emirates Stadium trafen die Londoner in beiden Hälften.

Arsenal vs Leicester Quoten Analyse:

Die Wettanbieter fahren am klassischen Drei-Weg-Markt eine sehr deutliche Linie und lassen kaum Zweifel an einem klaren Sieg der Recken aus dem Norden Londons. Der Heimsieg bringt durchschnittliche Arsenal Leicester Quoten in Höhe von 1,19 mit sich und ist somit kaum spielbar. Für den Außenseiter warten Quotenum 14,0.

Selbst eine Wette auf einen Sieg der Gastgeber mit zwei Toren Vorsprung bringt nur den ca. 1,53-fachen Wetteinsatz mit sich. Aus diesem Grund gilt es nach Alternativen zu suchen.

Arsenal vs Leicester Prognose: Gelingt den Gunners ein Kantersieg?

Für Arsenal waren die letzten beiden Spielzeiten recht enttäuschend. Zweimal musste man sich hinter Manchester City mit der Vizemeisterschaft zufriedengeben. Zuletzt stand im englischen Oberhaus das Spitzenduell mit den Citizens auf der Agenda. Trotz zwischenzeitlichem Rückstand drehten die Londoner das Match in der Ferne und lagen bis zur Nachspielzeit in Front. Am Ende kam trotzdem nur ein Remis zum Vorschein. Der Sprung an die Tabellenspitze wurde somit verpasst.

Die Elf von Trainer Mikel Arteta ist nach fünf Spieltagen weiterhin ungeschlagen und holte drei Siege und zwei Remis. Neben dem Unentschieden mit den Skyblues wurden mit Brighton die Punkte geteilt. Darüber hinaus kamen gegen Tottenham, Aston Villa und Wolverhampton Erfolgserlebnisse zum Vorschein. Alle drei Siege wurden mit Weißer Weste errungen, was auch Einfluss auf den Arsenal Leicester Tipp haben kann.

Vier der fünf Ansetzungen im englischen Oberhaus brachten weniger als 2,5 Tore mit sich. Arsenal stand defensiv sehr sicher und ließ in beiden Heimspielen nur ein Gegentor zu. In der letzten Saison erzielte Arsenal in elf der 19 Heimspiele Tore in beiden Halbzeiten.

Arsenal - Leicester Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 5:1 Bolton Wanderers (H), 2:2 Manchester City (A), 0:0 Atalanta Bergamo (A), 1:0 Tottenham Hotspur (A), 1:1 Brighton (H).

Letzte 5 Spiele Leicester: 3:0 n.E. FC Walsall (A), 1:1 Everton (H), 2:2 Crystal Palace (A), 1:2 Aston Villa (H), 4:0 Tranmere Rovers (H).

Letzte Spiele Arsenal vs. Leicester: 1:0 (A), 4:2 (H), 2:0 (H), 2:0 (A), 3:1 (A).

Leicester City schaffte in der vergangenen Spielzeit den direkten Wiederaufstieg. Dabei spielten die Füchse eine sehr starke Saison und gewannen 31 von 46 Liga-Duellen. Mit 97 erbeuteten Punkten war die Meisterschaft in der englischen 2. Liga fix.

Die bisherigen Leistungen im englischen Oberhaus sind jedoch von überschaubarer Natur. Nach fünf Spieltagen wartet die Elf von Trainer Steve Cooper, der den Klub in der Sommerpause übernahm, weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Drei Remis und zwei Niederlagen haben lediglich drei Punkte auf das Konto der Füchse wandern lassen.

Vor allem defensiv zeigte sich der Aufsteiger sehr anfällig und ließ bereits acht Gegentore zu. Vier davon mussten in der Fremde hingenommen werden. Beide Auswärtsspiele in dieser Saison brachten sowohl Gegentore vor der Pause als auch im zweiten Durchgang mit sich. Darüber hinaus endeten die beiden Ansetzungen gegen Crystal Palace und Fulham mit mehr als 2,5 Toren. Zudem brachten alle fünf Liga-Spieltage beiderseitige Treffer zum Vorschein.

So seht ihr Arsenal - Leicester im TV oder Stream:

28. September 2024, 16:00 Uhr, Emirates Stadium, London

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Das Match zwischen beiden Konkurrenten ist auf Sky zu sehen. Eine Übertragung im Free-TV gibt es somit nicht.

Wer das Spiel mit den passenden Live-Bildern anschauen möchte, kommt an einem Abo nicht vorbei.

Arsenal vs Leicester: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Raya - J. Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori - Saka, Thomas, Rice, Gabriel Martinelli - Havertz, Trossard

Ersatzbank Arsenal: Neto, Kacurri, Jorginho, Nwaneri, Sterling, White, Kiwior, Gabriel Jesus, Lewis-Skelly

Startelf Leicester: Hermansen - Justin, Faes, Okoli, Kristiansen - Winks, Ndidi, J. Ayew, El Khannouss, Mavididi - Vardy

Ersatzbank Leicester: Ward, Coady, Ricardo Pereira, Choudhury, Skipp, de Cordova-Reid, Buonanotte, Edouard, Abdul Fatawu

Beide Konkurrenten waren zuletzt im League Cup mit ihrer zweiten Garde unterwegs und haben dem einen oder anderen Star somit eine Pause gegönnt. Aus diesem Grund dürften die Akkus im direkten Duell im Arsenal Leicester Tipp gefüllt sein.

Mit einem Marktwert von 1,17 Milliarden Euro ist Arsenal den Gästen (263,9 Millionen Euro) deutlich überlegen. Hinter Manchester City zeigen die Gunners den teuersten Kader in der Premier League auf. Kai Havertz und Gabriel Magalhaes sind mit jeweils zwei Toren die besten Angreifer in den eigenen Reihen. Hinter dem Einsatz von Martin Ödegaard steht weiterhin aufgrund einer Verstauchung des Sprunggelenks ein Fragezeichen. Zudem fallen in der Arsenal Leicester Prognose Mikel Merino, Takehiro Tomiyasu und Oleksandr Zinchenko verletzungsbedingt aus.

Unser Arsenal - Leicester Tipp: Arsenal trifft in beiden Hälften

Bei Leicester handelt es sich um einen Aufsteiger. Die Marschroute in dieser Saison ist klar und soll zum Klassenerhalt führen. Arsenal hingegen möchte die 14. Meisterschaft einfahren. Die Recken aus London starteten besser in die neue Spielzeit und verfügen über wesentlich besseres Spielermaterial. Eine Siegwette auf die Gunners macht aufgrund der niedrigen Quoten keinen Sinn. Die Füchse stehen jedoch defensiv sehr unsicher und kassierten bereits acht Gegentore. In der Ferne musste immer in beiden Hälften ein Gegentor hingenommen werden. Von einem ähnlichen Ergebnis gehen wir auch diesmal aus.