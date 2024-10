Arsenal - Shakhtar Donetsk Tipp, Prognose & Quoten 22.10.

SPORT1 Betting 21.10.2024 • 11:36 Uhr Arsenal - Shakhtar Donetsk Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Zeigen die Gunners eine Reaktion?

Unser Arsenal - Shakhtar Donetsk Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 22.10.2024 lautet: Nach der ersten Pflichtspiel-Niederlage der neuen Saison sind die Londoner auf Wiedergutmachung aus. Im Wett Tipp heute sollte diese auch gelingen.

Mit einer starken Leistung beim 2:0-Sieg am vergangenen Spieltag daheim gegen Paris St. Germain hat Arsenal bewiesen, dass man die Londoner in dieser Champions-League-Saison auf dem Zettel haben muss. Vor allem im heimischen Emirates Stadium können die Gunners jeden Gegner schlagen. So steht der amtierende ukrainische Double-Sieger am Dienstag vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Auch die Quoten in der Arsenal Shakhtar Donetsk Prognose trauen den Gästen nicht wirklich etwas zu.

Da es uns ähnlich geht, spielen wir mit einer Quote von 1,65 bei Bwin den Arsenal Shakhtar Donetsk Wett Tipp heute „Sieg Arsenal & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Arsenal vs Shakhtar Donetsk auf „Sieg Arsenal & Unter 4,5 Tore“:

Arsenal ist in der Champions League seit 9 Heimspielen ungeschlagen

Wettbewerbsübergreifend haben die Gunners 14 der vergangenen 17 Partien gewonnen

Donetsk ist nach 7 Gastspielen in England noch ohne Sieg

Arsenal vs Shakhtar Donetsk Quoten Analyse:

Der Blick auf die Arsenal vs Shakhtar Donetsk Quoten verrät, dass hier Welten aufeinander treffen. Das fängt schon mit dem Heimvorteil an. Zudem haben die Gunners (1,17 Milliarden Euro) auch beim Marktwert gegenüber den Ukrainern (160 Millionen Euro) die Nase vorne.

So müsst ihr für einen Heimsieg mit einer Höchstquote von 1,10 zufrieden sein. Auf der Gegenseite klettern die Arsenal gegen Shakhtar Donetsk Wettquoten für einen Erfolg der Gäste auf einen Höchstwert von 32,0. Bei einer so klaren Ausgangslage bieten sich auch Wetten ohne Einzahlung an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Arsenal vs Shakhtar Donetsk Prognose: Beenden die Ukrainer die Torflaute?

Am Samstag war es soweit. Im elften Pflichtspiel dieser Saison kassierte Arsenal mit dem 0:2 in Bournemouth die erste Niederlage. Zuvor hatten die Gunners in der Liga lediglich bei zwei Remis Punkte liegen gelassen. In allen drei Partien brachte die Mannschaft das Match nicht mit elf Spielern zu Ende. Dieses Mal flog Abwehrchef William Saliba bereits nach einer halben Stunde mit Rot vom Platz. Damit stehen die Londoner in der Premier-League-Tabelle auf Rang 3 und haben aktuell vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer Liverpool.

In der Liga setzte es im Kalenderjahr 2024 aber lediglich zwei Niederlagen. In die Königsklasse war der Verein aus dem Norden der englischen Hauptstadt mit einem 0:0 bei Atalanta Bergamo und einem 2:0 daheim gegen Paris St. Germain gestartet. In der Gruppen- bzw. Liga-Phase der Champions League ist Arsenal seit September 2015 und neun Heimspielen ungeschlagen (8S, 1U), das soll auch im Arsenal Shakhtar Donetsk Tipp so bleiben. Wettbewerbsübergreifend konnte der AFC 14 der vergangenen 17 Partien im Emirates gewinnen (2U, 1N).

Unter Coach Marino Pusic, der die Mannschaft im vergangenen Oktober übernommen hatte, gewann Shakhtar 2023/24 seine 15. Meisterschaft und zum 14. Mal den Pokal. Damit feierten die Ukrainer das neunte Double der Vereinsgeschichte. In dieser Saison hinken die „Kroty“ aber etwas hinterher. Nach neun Liga-Spielen steht man bei sechs Siegen und zwei Niederlagen (1U). So beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Dynamo Kiew sechs Zähler. Dabei hat man mit 25 Treffern die mit Abstand beste Offensive.

Durch die Erfolge in der Heimat nahm der Verein aus Donetsk in den vergangenen 15 Spielzeiten 14 Mal an der Champions League teil. Seit sechs Teilnahmen wartet der FC Shakhtar aber aufs Erreichen der K.o.-Phase. Der größte Erfolg war 2010/11 der Einzug ins Viertelfinale. In der neuen Saison sind die Orange-Schwarzen eines von vier Teams, die noch ohne Treffer sind. Nach einem 0:0 zu Gast Bologna folgte ein 0:3 in der Arena auf Schalke gegen Atalanta Bergamo. In der Königsklasse konnte die Mannschaft lediglich zwei der letzten zwölf Gastspiele für sich entscheiden (3U, 7N), was die Chancen in der Arsenal Shakhtar Donetsk Prognose reduziert.

Arsenal - Shakhtar Donetsk Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Arsenal: 0:2 Bournemouth (A), 3:1 Southampton (H), 2:0 PSG (H), 4:2 Leicester City (H), 5:1 Bolton Wanderers (H)

Letzte 5 Spiele Shakhtar Donetsk: 1:0 Kolos Kovalivka (A), 5:1 LNZ Cherkasy (H), 0:3 Atalanta Bergamo (H), 1:1 Veres Rivne (A), 4:0 Obolon Kiew (H)

Letzte Spiele Arsenal vs Shakhtar Donetsk: 1:2 (A), 5:1 (H), 0:3 (A), 3:2 (H)

In der Champions League gab es diese Paarung schon viermal (2000/01, 2010/11). Alle vier Duelle wurden in der Gruppenphase ausgetragen und von der jeweiligen Heimmannschaft gewonnen.

So ist die Bilanz komplett ausgeglichen. Arsenal gewann seine Heimspiele gegen Donetsk mit 3:2 und 5:1. Der FC Shakhtar ist nach sieben Gastspielen in England noch komplett ohne Sieg (1U, 6N).

Die Gunners sind daheim gegen Mannschaften aus der Ukraine noch ungeschlagen (5S, 1U). In den letzten neun CL-Heimspielen blieb der AFC acht Mal ohne Gegentor. Gewinnen die Londoner auch dieses Mal zu Null?

Dann bekommt ihr für diesen Arsenal Shakhtar Donetsk Tipp bei Bet365 eine Quote von 1,73. Ihr habt noch kein Konto bei diesem Anbieter? Dann sichert euch am besten unverzüglich den Bet365 Willkommensbonus!

So seht ihr Arsenal - Shakhtar Donetsk im TV oder Stream:

22. Oktober 2024, 21 Uhr, Emirates Stadium, London

Übertragung Stream: DAZN

Auch am 3. Spieltag überträgt DAZN wieder zahlreiche Spiele der UEFA Champions League live und exklusiv. Dazu gehört auch die Partie zwischen dem Arsenal FC und dem FC Shakhtar Donetsk.

Anpfiff im Emirates Stadium von London ist am Dienstag um 21 Uhr.

Arsenal vs Shakhtar Donetsk: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Calafiori - Thomas, Rice, Sterling, Merino, Trossard - Havertz

Ersatzbank Arsenal: Setford (Tor) - Zinchenko, Jorginho, Lewis-Skelly, Kabia, Kiwior, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Nwaneri

Startelf Shakhtar Donetsk: Riznyk - Konoplya, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique - Kryskiv, Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Newerton - Eguinaldo

Ersatzbank Shakhtar Donetsk: Fesyun (Tor) - Faryna, Franjic, Vinicius Tobias, Nazaryna, Pedrinho, Shved, Stepanenko, Traoré, Sikan, Kevin, Marlon Gomes

Die Hausherren müssen in der Arsenal vs. Shakhtar Donetsk Prognose aktuell auf Spieler wie Tomiyasu, Saka, Timber, Ödegaard und Tierney verzichten. Saliba darf trotz seiner Roten Karte in der Liga vom Wochenende international mitwirken.

Bei den Gästen kehrten Riznyk und Sikan am Wochenende nach Verletzungen zurück in den Kader.

Unser Arsenal - Shakhtar Donetsk Tipp: Sieg Arsenal & Unter 4,5 Tore

Die Ausgangslage ist klar: Die Gunners sind die haushohen Favoriten! Zudem ist Arsenal nach der ersten Saison-Pleite auf Wiedergutmachung aus. Am Ende finden wir auch keine Argumente für die Gäste.

Die Londoner bringen zu viel Qualität mit und sind auch zu heimstark. Eine deutliche Klatsche sollten die Gäste aber verhindern können.