AS Rom - Sampdoria Tipp, Prognose & Quoten | 02.04.2023

Unser AS Rom - Sampdoria Tipp zum Serie A Spiel am 02.04.2023 lautet: Die Roma verlor drei ihrer vier vergangenen Ligaspiele und liegt trotzdem nur drei Punkte hinter Rang 3. Die kleine Negativserie sollte sie nicht an einem Sieg im Stadio Olimpico hindern.

Es sind gegensätzliche Zahlen und doch passen sie zu einem und demselben Team: Die Giallorossi verloren drei ihrer vergangenen vier Partien, gewannen gleichzeitig aber fünf der vergangenen sechs Heimspiele. Demnach sollte ein Heimsieg gegen die akut abstiegsgefährdeten Gäste möglich sein. Wir platzieren eine Wette auf einen „Sieg AS Rom & Unter 3,5 Tore“. Dieser Tipp bringt bei Betano eine erstaunlich hohe Quote von 1,93 ein.

Darum tippen wir bei AS Rom vs Sampdoria auf „Sieg AS Rom & Unter 3,5 Tore“:

Typisch Jose Mourinho! Die Wölfe glänzen in der Serie A mit dem niedrigsten xGA-Wert pro Schuss.

Sampdoria stellt den schwächsten Angriff der Liga (16 Tore).

Im Stadio Olimpico gewannen die Gelb-Roten 5 ihrer vergangenen 6 Spiele.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AS Rom vs Sampdoria Quoten Analyse:

Mal wieder endete das brisante Rom-Derby mit einer Kartenflut. Die Magischen verloren nicht nur das zweite Stadtderby der Saison, sondern mit Bryan Cristante und Roger Ibanez weitere wichtige Spieler für das anstehende Spiel. An der Favoritenrolle und Quoten bis zu 1,45 für einen Heimsieg ändert das nichts.

Das liegt weniger an der Verfassung der Hauptstädter als an den Leistungen der Gäste. Sampdoria gewann zwar das vergangene Ligaspiel mit 3:1 gegen Hellas Verona, schleicht jedoch weiterhin durch den Tabellenkeller. Wollt ihr ein hohes Risiko eingehen, könnt ihr für Wettquoten zwischen 7,75 und 9,00 auf einen Auswärtssieg setzen.

AS Rom vs Sampdoria Prognose: „Wenn es drauf ankommt, hilft eine Standardsituation“

Die kurze Länderspielpause wird den Gastgebern gut getan haben. Drei Niederlagen aus den vergangenen vier Partien haben am Selbstvertrauen der Giallorossi genagt. Nach einer kurzen Unterbrechung und einem Heimspiel vor Augen könnte sich der Trend wieder zum Positiven ändern.

Das Stadio Olimpico gab den Hausherren schon mehrmals eine Extraportion Kraft. AS Rom gewann fünf seiner vergangenen sechs Heimspiele. Ihr Spiel hängt dabei stark von zwei Faktoren ab: Defensive und Standards. Daheim bleibt das Netz hinter Rui Patricio zu 54 Prozent unberührt. Für eigene Torgefahr sorgen insbesondere die ruhenden Bälle.

Nach 27 Spieltagen hat der dreifache italienische Meister die meisten erwartbaren Tore nach Standards gesammelt (11.02). Sage und schreibe 40 Prozent ihrer Treffer fielen nach einem ruhenden Ball. Besonders beliebt sind Eckbälle: Die Roma brachte bereits sieben im gegnerischen Kasten unter.

Da die Gäste schon acht Gegentore nach Eckbällen zuließen, rückt diese Stärke in der kommenden Partie verstärkt in den Fokus.

In der Regel sorgt die Mourinho-Elf für enge Begegnungen. Sieben der 13 Heimspiele wurden mit maximal einem Treffer abgepfiffen. Im Laufe der Saison ließ die Defensive nur neun Gegentreffer auf dem eigenen Feld zu. Einzig und allein Inter Mailand kann einen besseren Wert vorweisen (7).

AS Rom - Sampdoria Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AS Rom: 0:1 Lazio (A), 0:0 Real Sociedad (A), 3:4 Sassuolo (H), 2:0 Real Sociedad (H), 1:0 Juventus (H).

Letzte 5 Spiele Sampdoria: 3:1 Hellas Verona (H), 2:4 Juventus (A), 0:0 Salernitana (H), 0:1 Lazio (A); 1:2 Bologna (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom vs. Sampdoria: 1:0 (A), 1:0 (A), 1:1 (H), 0:2 (A), 1:0 (H)

Manolo Gabbiadini ist die Lebensversicherung der Gäste. Am vergangenen Spieltag führte ein Doppelpack des Italieners zum 3:1-Sieg gegen Hellas Verona. Es war Sampdorias erster Dreier nach zehn sieglosen Partien.

Der 31-Jährige ist mit sechs Treffern der beste Torschütze seiner Farben. Seine sieben Torbeteiligungen reichen für einen 44-prozentigen Anteil an den 16 Treffern der Blucerchiati - das ist der größte Anteil in Europas Top-5-Ligen.

Schnell wird deutlich, wo die Probleme der Elf von Dejan Stankovic liegen. Mit 16 Treffern hat der Vorletzte die wenigsten Buden der Serie A erzielen können. Auswärts sahen die Anhänger in 46 Prozent der Spiele keinen Torjubel ihrer Mannschaft.

Sechs Treffer in der Rückrunde werden nur von Hellas Verona (5) unterboten. Diese Schwäche trat schon in den vergangenen Duellen mit der Roma auf, da Sampdoria zuletzt in drei von fünf Vergleichen ohne eigenen Treffer vom Feld ging.

Dementsprechend torarm verliefen die letzten Begegnungen zwischen diesen beiden Mannschaften. Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen blieben allesamt unter 2,5 Toren.

Unser AS Rom - Sampdoria Tipp: Sieg AS Rom & Unter 3,5 Tore

Beide Mannschaften konnten nur eine ihrer vergangenen vier Partien für sich entscheiden. Die Römer profitieren jedoch von ihrer starken Form im eigenen Stadion. Gleichzeitig hilft ihre Gefahr nach Standards und die in der Regel stabile Defensive, um auch nach schwächeren Leistungen zu gewinnen. Die Ausfälle von mehreren defensiven Akteuren (Roger Ibanez, Gianluca Mancini, Marash Kumbulla, Bryan Cristante und Rick Karsdorp) sorgen dafür, dass wir mit „Unter 3,5 Toren“ einen Puffer einbauen.