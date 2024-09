Atalanta Bergamo - Arsenal Tipp, Prognose, Quoten 19.9.24

SPORT1 Betting 18.09.2024 • 11:00 Uhr Atalanta Bergamo - Arsenal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wie startet der Europa-League-Champ?

Unser Atalanta Bergamo - Arsenal Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 19.09.2024 lautet: Mit dem Duell Atalanta gegen Arsenal wartet ein echter Kracher auf die Fußball-Fans, bei dem wir im Wett Tipp heute von Toren auf beiden Seiten ausgehen.

Mit einem souveränen 3:0-Sieg im Europa-League-Finale gegen Bayer Leverkusen gewann Atalanta Bergamo in der Vorsaison den ersten internationalen Titel der Vereinsgeschichte. Damit sicherte sich „La Dea“ auch das Ticket für die Champions-League-Spielzeit 2024/25. Hier geht es für die Mannschaft von Coach Gian Piero Gasperini am Donnerstagabend mit einem Heimspiel gegen Arsenal los. Die Quoten sprechen sich bei der Atalanta Bergamo Arsenal Prognose allerdings gegen einen Erfolg der Hausherren aus.

Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen".

Darum tippen wir bei Atalanta Bergamo vs Arsenal auf „Beide Teams treffen“:

In den 23 CL-Partien von Bergamo fielen insgesamt 83 Treffer

Arsenal konnte in der vergangenen CL-Saison seinen xG-Wert um +5,49 überbieten und hatte die drittbeste Chancenverwertung (15,7 Prozent)

Die Gunners kommen seit dem Beginn der Saison 2023/24 auf 23 Standardtore

Atalanta Bergamo vs Arsenal Quoten Analyse:

Die Buchmacher, unter denen sich auch einige Wettanbieter ohne Steuer befinden, orientieren sich bei ihren Atalanta Bergamo Arsenal Quoten unter anderem am Marktwert. Hier kommen die Hausherren zwar auf einen ordentlichen Wert von 426 Millionen Euro, doch die Gunners haben mit 1,17 Milliarden Euro trotzdem klar die Nase vorne.

So klettern die Quoten für einen Auswärtssieg auf einen Höchstwert von 1,87. Für einen Erfolg der Gastgeber gibt es Atalanta Bergamo Arsenal Wettquoten zwischen 4,00 und 4,20.

Atalanta Bergamo vs Arsenal Prognose: Geht die Auftakt-Serie der Gunners weiter?

Atalanta BC hätte sich 2023/24 auch über die Platzierung in der Liga ein Ticket für die diesjährige Champions-League-Saison gesichert. Denn „La Dea“ kam zum fünften Mal in den vergangenen acht Spielzeiten in der Serie A unter die Top 4. Die Nerazzurri waren vor allem daheim stark. Nur der souveräne Meister Inter (46) hatte im eigenen Stadion mehr Punkte geholt als Bergamo (41). In die neue Spielzeit der heimischen Liga ist die Truppe von Coach Gasperini mit zwei Siegen und zwei Niederlagen gestartet.

Verlass ist auf Nationalstürmer Mateo Retegui, der in vier Serie-A-Partien dieser Saison schon auf vier Treffer kommt. Nun steht der Verein zum insgesamt vierten Mal in der Königsklasse. Die 23 CL-Partien der Schwarz-Blauen standen mit einem Schnitt von 3,6 Toren pro Partie bisher immer für viel Unterhaltung. In der Königsklasse konnte Atalanta nur eines der letzten sieben Heimspiele gewinnen (3U, 3N), was sich auch auf den Atalanta Bergamo Arsenal Tipp auswirkt, doch in der Europa League wurden in der Vorsaison vier von sechs Heimpartien siegreich gestaltet.

Arsenal zog in der abgelaufenen Spielzeit erstmals seit 2009/10 wieder ins Viertelfinale der Champions League ein. In diesem schied man knapp gegen die Bayern (2:2, 0:1) aus. Auch in diesem Jahr muss man die Gunners wieder auf dem Zettel haben. Vor allem zum Auftakt sind die Londoner stark. In den vergangenen sechs Spielzeiten konnte der Verein aus Holloway immer sein erstes Europapokalspiel in einer Saison gewinnen. Zudem waren die Männer von Coach Mikel Arteta vor dem gegnerischen Tor sehr effektiv. Arsenal kam 2023/24 bei einem xG-Wert von 13,51 auf 19 Tore (nur Atletico Madrid war bei den xG mit +6,16 noch besser) und hatte die drittbeste Chancenverwertung.

Zudem spielte lediglich Real Sociedad (4) in der vergangenen CL-Saison häufiger zu Null als die Gunners (3). Dazu passt die Tatsache, dass die Männer aus dem Norden von London in der letzten Premier-League-Spielzeit die beste Abwehr der Liga hatten (29) und auch nach vier Spieltagen des neuen Jahres mit nur einem Gegentreffer noch ungeschlagen sind (3S, 1U). Eine weitere Stärke sind die Standards: Der Treffer zum 1:0-Erfolg gegen die Spurs am Wochenende war das 23. Tor von Arsenal nach einem ruhenden Ball seit dem Beginn der Saison 2023/24. Das ist der Bestwert in der Premier League.

Atalanta Bergamo - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 3:2 AC Florenz (H), 0:4 Inter Mailand (A), 1:2 FC Turin (A), 4:0 US Lecce (A), 0:2 Real Madrid (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 1:0 Tottenham (A), 1:1 Brighton (H), 2:0 Aston Villa (A), 2:0 Wolverhampton (H), 2:0 Olympique Lyon (H)

Letzte Spiele Atalanta Bergamo vs Arsenal: -

Beide Vereine treffen zum ersten Mal in der Atalanta Bergamo Arsenal Prognose aufeinander. Für Atalanta ist Arsenal nach Everton (2S), Man City (1U, 1N), Liverpool (2S, 2N) und Man United (1U, 1N) der fünfte Gegner aus England.

Die Gunners sind zum ersten Mal seit 2013 in Italien zu Gast und haben die letzten drei Auswärtspartien gegen AS Rom (0:1 im Jahr 2009), AC Milan (0:4 im Jahr 2012) und Napoli (0:2 im Jahr 2013) alle verloren.

In den letzten sieben Pflichtspielen geriet Atalanta fünfmal mit 0:1 in Rückstand. Zudem hat Arsenal in den vergangenen sechs Partien jeweils den ersten Treffer im Spiel erzielt. Gut möglich, dass sich diese Tendenz am Donnerstag fortsetzt

In den letzten sieben Pflichtspielen geriet Atalanta fünfmal mit 0:1 in Rückstand. Zudem hat Arsenal in den vergangenen sechs Partien jeweils den ersten Treffer im Spiel erzielt. Gut möglich, dass sich diese Tendenz am Donnerstag fortsetzt

So seht ihr Atalanta Bergamo - Arsenal im TV oder Stream:

19. September 2024, 21 Uhr, Gewiss Stadium

Übertragung Stream: DAZN

Bis auf wenige Ausnahmen sind die Partien der Champions-League-Saison 2024/25 bei DAZN zu sehen.

Das Duell zwischen Atalanta und Arsenal gehört auch dazu und wird am Donnerstagabend um 21 Uhr im Gewiss Stadium von Bergamo angepfiffen.

Atalanta Bergamo vs Arsenal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Atalanta Bergamo: Carnesecchi - Djimsiti, Hien, Kolasinac - Bellanova, Pasalic, Ederson, Ruggeri - Lookman, Ketelaere - Retgegui

Ersatzbank Atalanta Bergamo: Rossi, Rui Patricio - Comi, Kossounou, Palestra, J. Cuadrado, Samardzic, Sulemana, Zaniolo, Brescianini, Zappacosta, de Roon

Startelf Arsenal: Raya - White, Saliba, Gabriel, Timber - Partey, Jorginho, Rice - Saka, Jesus, Sterling

Ersatzbank Arsenal: Neto - Heaven, Kacurri, Kiwior, Lewis-Skelly, Kabia, Sterling, Nwaneri, Martinelli, Havertz, Trossard

Die Hausherren müssen in der Atalanta Bergamo Arsenal Prognose ohne Spieler wie Godfrey, Scamacca, Scalvini und Toloi auskommen.

Bei den Gästen fehlen dagegen Merino, Odegaard, Tomiyasu, Zinchenko und Tierney. Die Einsätze von Saka und Calafiori stehen noch auf der Kippe.

Unser Atalanta Bergamo - Arsenal Tipp: Beide Teams treffen

Bei der Qualität haben die Gäste sicher Vorteile. Doch die Gunners haben in der Premier League auch das wichtige Duell am Sonntag zu Gast bei Meister Manchester City vor der Brust. So entscheiden wir uns gegen einen Ergebnis-Tipp.

Stattdessen rechnen wir mit Treffern auf beiden Seiten. Atalanta spielt vor allem daheim gerne nach vorne. In den vergangenen vier CL-Partien hat „La Dea“ immer mindestens zwei Tore erzielt und auch kassiert.