Atletico Madrid - Osasuna Tipp, Prognose, Quoten 12.01.25

SPORT1 Betting 11.01.2025 • 07:00 Uhr Atletico Madrid - Osasuna Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine La Liga Wette | Spielt Atletico Madrid unter Diego Simeone besser denn je?

Unser Atletico Madrid - Osasuna Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 12.01.2025 lautet: In dieser Saison haben die Rojiblancos eine echte Chance, sich wieder ins Titelrennen einzuschalten. Ihre kommende Aufgabe gegen Osasuna lösen die Gastgeber im Wett Tipp heute mit Bravour.

Ihre letzte Meisterschaft gewannen die Rojiblancos in der Saison 2020/21. In den ersten Monaten dieser Spielzeit haben sich Diego Simeone und seine Truppe wieder in Position gebracht, um sich in den Titelkampf einzumischen. Unsere Atletico Madrid Osasuna Prognose steht diesem Vorhaben jedenfalls nicht im Weg.

Für den Atletico Madrid Osasuna Wett Tipp heute kamen in erster Linie zwei Varianten in Frage. Unsere Wahl ist bei Merkur Bets auf eine Quote von 1,89 für “Sieg Atletico Madrid (HC -1)” gefallen.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Osasuna auf “Sieg Atletico Madrid (HC -1)”:

Osasuna ist seit 6 Liga-Spielen sieglos.

Atletico Madrid hat die beste Defensive der spanischen Primera Division (12 Gegentore).

Osasuna kassierte in 4 der letzten 6 Liga-Spiele mindestens 2 Gegentore.

Atletico Madrid vs Osasuna Quoten Analyse:

Das letzte Auswärtsspiel in Madrid hat Osasuna erst vor wenigen Wochen deutlich verloren. Mit einer 0:4-Niederlage kehrten “Los Rojillos” von ihrem Gastauftritt bei Real Madrid zurück. Die Gefahr einer weiteren Pleite geht aus den Atletico Madrid Osasuna Quoten hervor.

Solltet ihr eine Wette auf einen “Sieg Osasuna” und die Atletico Madrid Osasuna Wettquoten von circa 9,75 anpeilen, wäre dafür unbedingt eine Wette ohne Einzahlung notwendig. Wir halten eine Handicapwette auf einen Sieg der Gastgeber allerdings für wesentlich ratsamer.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs Osasuna Prognose: Ein neuer Versuch

Die Rojiblancos fuhren kürzlich den 13. Pflichtspielsieg in Serie ein. Ein eher glanzloser Auftritt reichte den Colchoneros zum Achtelfinal-Einzug in der Copa del Rey. Gegen den Drittligisten aus Marbella setzte sich Atletico am Ende mit 1:0 durch.

Am kommenden La-Liga-Spieltag erwarten wir wieder wesentlich griffiger auftretende Madrilenen, denen bei einem Sieg die Tabellenführung winkt. Es spricht nicht viel gegen einen sechsten Liga-Heimsieg in Folge.

Diego Simeone hat sein Team in dieser Spielzeit wieder mit neuer Energie ausgestattet, die Atletico Madrid zum Titelanwärter und zur besten Verteidigung im spanischen Oberhaus hat werden lassen (12 Gegentore in 18 Spielen).

“Atletico gewinnt zu Null” wäre unsere erste Alternative zum Atletico Madrid vs. Osasuna Tipp gewesen. Bis jetzt verhinderte der Tabellenzweite in 56 Prozent seiner Liga-Heimspiele ein Gegentor.

Atletico Madrid - Osasuna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 1:0 Marbella (A), 2:1 Barcelona (A), 1:0 Getafe (H), 3:1 Slovan Bratislava (H), 4:3 Sevilla (H).

Letzte 5 Spiele Osasuna: 2:1 Teneriffa (A), 1:2 Athletic Bilbao (H), 0:0 Espanyol (A), 2:2 Alaves (H), 3:2 Ceuta (A).

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid vs. Osasuna: 1:4 (H), 2:0 (A), 3:0 (H), 1:0 (A), 3:0 (A).

Nehmen wir die schwächelnde Auswärts-Offensive von Osasuna in unsere Gleichung der Atletico Madrid gegen Osasuna Prognose mit auf, ist die Quote von 1,92 für “Atletico gewinnt ohne Gegentor” definitiv eine Option für diesen NEO.bet Bonus .

Den Gästen fehlt in der Ferne das Feuer, die Energie von den eigenen Fans in der heimischen Arena. Auswärts erzielte Osasuna bislang nur fünf Treffer - zu Hause sind es bereits 18.

Ein drastischer Unterschied, der zum Problem wird, wenn die Abwehr den eigenen Sechzehner nicht konsequent vor gegnerischen Angriffsreihen beschützen kann. Zuletzt gelang das nur selten, Osasuna kassierte in vier der sechs vorangegangenen Liga-Spiele mindestens zwei Gegentore.

Ein 2:0-Sieg der Hausherren würde uns in der Atletico Madrid Osasuna Tipp bereits zum Erfolg verhelfen. Tore für die Simeone-Elf sind jedenfalls fest eingeplant. Ligaweit haben die Rojiblancos die zweitbeste Schussverwandlungs-Quote (15,42 Prozent).

Die Effizienz vor dem gegnerischen Kasten steht in enger Verbindung zu den guten Abschlusspositionen, die sich die Colchoneros regelmäßig erspielen - belegt durch 0,14 erwartbare Treffer pro Schuss (2.).

So seht ihr Atletico Madrid - Osasuna im TV oder Stream:

12. Januar 2025, 16.15 Uhr, Civitas Metropolitano, Madrid

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Zudem muss sich Osasuna vermutlich einen adäquaten Ersatz für die eigene Standardstärke suchen. Die sieben Tore nach ruhenden Bällen sind ein formidabler Wert, doch Atletico ließ im Gegenzug nur zwei Gegentore nach einer Standardsituation zu.

Ohne den ruhenden Ball ist die Offensive der Gäste jedoch stark limitiert. Fast ein Drittel der eigenen Abschlüsse erarbeiteten sich die Spieler von Vicente Moreno in Folge einer Standardsituation. Aus dem Spiel heraus fehlt es an der nötigen Qualität.

Atletico Madrid vs Osasuna: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Atletico Madrid: Oblak - Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher, Griezmann, Alvarez

Ersatzbank Atletico Madrid: Musso, Azpilicueta, Le Normand, Witsel, Mandava, Molina, Koke, Lemar, Lino Riquelme, Correa, Sorloth

Startelf Osasuna: Herrera - Areso, Boyomo, Herrando, Cruz. Moncayola, Torro, Oroz, Garcia, Budimir, Barja

Ersatzbank Osasuna: Aitor Fernandez, Unai Garcia, Bretones, Pena, Munoz, Ibanez, Javi Martinez, Moi Gomez, Arnaiz, Benito, Raul Garcia

Der torgefährlichste Akteur im Dress der Gäste trägt die Nummer 10 und hört in der Atletico Madrid vs Osasuna Prognose auf den Namen Ante Budimir. Der Mittelstürmer erzielte zehn der 23 Saisontreffer seiner Mannschaft höchstpersönlich.

Nächstbester Torjäger ist Lucas Torro - ein defensiver Mittelfeldspieler, der es in dieser Saison bislang auf drei Saisontreffer gebracht hat.

Unser Atletico Madrid - Osasuna Tipp: Sieg Atletico Madrid (HC -1)

Die Rojiblancos gehen als großer Favorit in dieses Heimspiel. Im Civitas Metropolitano sollte der Tabellenzweite seine qualitativen Vorteile hervorragend ausspielen können und Osasuna mit einer ähnlich deutlichen Niederlage wie gegen Real Madrid (0:4) auf die Heimreise schicken.